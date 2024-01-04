南村我的愛店不私藏〜吃過絕對讓人念念不忘！

擴大營業重新開張了，店面裝潢的實在太低調奢華了啦，讓人想馬上去嚐鮮go〜

【南村私廚‧小酒棧】就位於台北東區216巷美食一級戰區，店家如果沒有三兩山是無法上梁山的

只見隱密低調的大門，一不小心就會擦身而過，推開大門，有種眼睛為之一亮的感覺

，裡面別有洞天，寬敞的空間明亮的燈光，低調又不失高雅的裝潢

有一般座位，也有提供包廂，而且每個大小包廂都略有不同的風格，大一點的包廂目測

20人以上都是沒有問題的，超適合家庭團聚或是公司聚餐！

我們這天品嚐的料理預算是每位2500+10%【極品眷村宴】

每道菜都料理得很美味，而且絕對吃得飽，快來看看我們吃的精采美味有哪些吧

開胃小品

【泡椒川耳】

野生川耳口感比較鮮脆，用湖南泡椒來醃製川耳，吃起來酸酸辣辣

又脆又爽口的涼拌菜，QQ脆脆一吃就上癮！

【油悶苦瓜】

不會苦的苦瓜！

苦瓜熟爛又入味，而且還會回甘〜連不敢吃苦瓜的朋友都愛上！

【醋溜土豆絲】

道地眷村味〜

脆口的馬鈴薯，酸酸辣辣超開胃！

直接開啟味蕾，口感又香又脆非常涮嘴

【嫩豆炒肉末】

脆口的四季豆、鹹香的絞肉，鹹香美味

這是一道再家常不過的料理，滿滿眷村味最令人回味無窮！

【四季烤麩】

吸飽醬汁的烤麩吃來口感有勁，甜鹹鮮的醬汁湧出，正是烤麩最感動味蕾的瞬間

【兩款自製香腸】

當歸香腸+九層塔香腸，沒想到香腸口味也可以有那麼多種新變化，喜歡嚐鮮的朋友們一定要試試看喔！

香腸裡有濃濃的當歸香口感清爽獨特，九層塔香腸獨特香氣撲鼻，九層塔與台灣豬肉搭配出清爽不膩口的美妙滋味

兩款香腸一口咬下的肉感豐厚多汁，讓你越吃越上癮

【花園春捲】

各種蔬菜脆脆的捲在春捲皮裡，整份餡料滿滿，多層次完全堆疊

帶有自然的蔬菜甜味香氣，充滿了香氣與脆度口感

【滷味拼盤+滷鮑魚】

厲害了，滷味拼盤裡竟然看到整顆的鮑魚，第一次吃到它的時候驚呼連連

浸入鹹香的獨家醬汁中，粒粒飽滿入味，一口咬下滿口彈牙鮮味，外層是滷汁香，裡面是鮑魚的甘甜味

此外還有滷牛腱、牛肚、海帶、滷蛋、花生等，也是非常的夠味，又不會鹹膩，每一種都很好吃

【脆皮雞】

是他們家的招牌，我覺得好吃耶，外皮色澤閃閃發亮是不是超誘人！

獨家配方醃製，肉質鮮嫩多汁，獨特卡滋脆皮，外酥內彈絕佳口感超涮嘴

充滿香氣的黃金外皮與柔嫩的肉質，絕對讓您回味無窮〜

【毛澤東紅燒肉掛包】

毛澤東愛吃的紅燒肉，我在南村也吃得到(驕傲狀)

毛澤東紅燒肉未放一滴醬油，而以冰糖上色、加蜂蜜使肉軟滑入味，搭配老麵製作刈包一起吃，更是絕配！

擁有肥瘦完美交疊的雙重口感，帶皮部分Q彈有勁

吃起來多汁軟嫩、香氣逼人，完美肉感，不膩口，真的好好吃呀〜

果然是南村必點招牌菜！

【重慶烤魚】

重油、重麻、重辣南村神還原道地的重慶風味

熱滾滾又辣得夠勁的麻辣烤魚，裡面還加入多種食材，真的是真材實料，份量十足

魚的部分大塊又鮮嫩，辣得超過癮，花椒的香氣也很足，真的很驚艷！

【家鄉炒米粉】

這碗看似平凡，卻滋味不凡

讓我連吃兩碗的炒米粉，米粉才是靈魂，還要有鍋巴的香氣！

裡面有很多料，很香，炒出來的米粉軟硬適中不軟不硬剛剛好喜歡

米炒吸飽湯汁收乾水份就又香又Q，口口都是鮮甜〜

【金沙裹大蝦】

多汁的新鮮大蝦，包過著金黃色的鹹蛋，上桌之後香氣撲鼻

一口咬下濃郁酥沙，大蝦Q彈的肉質，緊實中帶有細嫩的口感，大呼滿足〜

愛吃金沙系列料理的你絕對不能錯過！

【川味水煮牛】

看似一堆辣椒，但留在嘴裡的卻是香麻！

牛肉真的超級嫩滑且麻辣鮮香，越吃越有味，絕對一口接著一口停不下來

愛麻辣又愛牛肉的人一定會愛死這道！

【乾鍋綜合】

透過湖南菜系乾鍋料理方式呈現，加入四季豆和香菇，豆包和花椰菜

，在煸乾豬肉片時加入豆瓣醬，急鍋快火翻炒而成

蔬菜的鮮甜與香料的香氣相互交融，越嚼越是口齒留香，非常涮嘴，濃郁獨特的鹹香層次在嘴裡不停地迴盪

乾鍋滋味迷人筷停不下來〜

【干貝火腿雞湯】

干貝白菜燉雞上桌〜大家眼睛都亮了！！

干貝、金華火腿及大白菜...等食材慢火熬成，成就這乳白色中帶著金黃的鮮甜〜

O〜M〜G〜 這湯鮮、燉得軟嫩雞肉入口即化，太好喝了！！

湯頭不只鮮甜更有豐富層次的濃郁，完全不會讓人有油膩感

只能說是厲害中的厲害！

【焦糖烤布蕾】

脆脆的焦糖搭配綿密的烤布蕾，冷熱交融的滋味一秒融化唇舌！

湯匙挖下去焦糖烤布蕾時，有著金黃焦糖表面，柔嫩布蕾內餡裡可以看見黑色天然香草籽粒

甜蜜香氣，口味層次很豐富！

小珊珊碎念：

南村私廚再訪還是讓我充滿驚喜！！！

道地眷村味能夠滿足那難纏的味蕾，完全沒地雷，每一道菜都超好吃！

吃過的客人都說好吃吃了會懷念，不吃會後悔

有機會還要再約朋友來，餐與酒都很精彩，在這裡用餐讓人很放鬆，服務人員態度很好，會想再訪

【Info】

南村｜私廚‧小酒棧

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號

營業時間：11:30-14:00/17:30-21:30

預約電話：02-2711 7272

inline訂位：https://reurl.cc/QjdLXM

粉絲專頁：南村｜私廚‧小酒棧

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