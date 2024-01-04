紅葉大旅社 位於彰化火車站附近的老派旅店至今還保留著 40、50年代外觀造型，窗戶上的鐵窗至今仍在，但目前不接受預約入住，已經華麗轉變成老宅系咖啡館，全名:紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 redleaf.hotel Cafe !!

紅葉大旅社

▶地址:彰化縣彰化市長安街100巷5號 ▶營業時間: 週一~週日11:00-18:00 (週三公休)

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紅葉大旅社在哪裡

長安街到底在哪？走出彰化火車站後就會看到摩斯漢堡旁邊那條巷子走進去就到了，就這樣我站在轉角路口張望著紅葉大旅社門口保留著原本巷道，仰望著這棟建築依然看得出當年生意應該挺好的吧!

老宅空間與老物件

原本的旅店看板依然存在，大門旁寫著光滿樓＜光滿樓專門提供光雕投影及其延伸的視覺設計＞旅店一樓是咖啡館，2F則是住家請勿擅闖!!

咖啡放置不少老物件從沙發到電視，最特別的大概就是這座長得像電報機的電話機…旁邊還附上歷史攸久的使用照片（真的不是操作手冊）

就是它，沒看照片我一度懷疑這台到底是啥咪，超大台的電話啊!

這個應該是屬於每一個房間專用信箱！完整的保留著過往曾經

黑版上的甜點們/MENU

小本子也是MENU 想喝咖啡或其他飲品都有，當天甜點與鹹食則會寫在黑板上，小本Menu 也有甜點項目，老闆有說請看黑板…你懂我懂得眼神!!

手沖咖啡／燕麥拿鐵

燕麥拿鐵(H) $140

北北卡藝妓$160

手沖咖啡 (附上一份糖灑檸檬) 印象中朋友說花香鮮明 ，檸檬片上黑黑的是咖啡粉，搭咖啡很適合因為檸檬灑糖後酸甜滋味傳達舌尖上，再喝一口咖啡，其風味體感更鮮明。

燕麥拿鐵有著濃郁的燕麥奶香，我猜應該是選OATLY，有拉花看起來應該是葉子造型通常燕麥奶消泡的速度比牛奶打出來的奶泡粗糙，是順口!

巴斯克乳酪蛋糕／焦糖布丁

莓果巴斯克$120

焦糖布丁$90

布丁糖漿微苦，布丁本身屬於扎實偏重蛋香口感，PA挺愛這種苦甜系的布丁的!

莓果巴斯克蛋糕，蛋糕裡也融入的莓果，酸甜中有著巴斯克的細膩口感最後的奶香，這個挺好吃！

跟朋友約來這裡吃甜點，巷道轉角的這家旅店有點隱密，周邊也有不少特色小店有時間可以停好車再步行過來喝杯咖啡後周圍逛一下。

貼心提供周邊景點/美食….是紅葉大旅社製作，另外這裡也有賣一些古童玩喔！

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