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桃園市蘆竹區｜一碗文青風小麵店

2024-01-04 18:55:11 mika 人氣：595
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窩客好文

mika

發表篇數：468篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：一碗
place桃園市蘆竹區南崁路212號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這家在我口袋名單很久了，因為google評價很高，更是一間文青小麵店 深夜食堂，賣的都是樸實家常料理，晚上才有營業，開到凌晨一點，對我們這種夜貓族很是友善。

一碗｜交通位置

位於熱鬧的南崁路上，低調不顯眼
門口是義大利焗烤料理小攤車，後方的小店面就是一碗了。

 

店面真的不大，頂多可以容納十幾個人而已。

可愛又迷你的文青小麵店，走極簡風。

一碗｜MENU

賣的品項也不多，炸醬麵、番茄麵跟滷肉飯會比較推薦
其他小菜我也很喜歡，尤其是滷豬皮真的是入味又入口即化，必點。

滷肉飯

碗是不大但份量蠻紮實的，至少對女生來說還蠻夠的！不過我沒有很喜歡滷肉的口感，就不是我喜歡入味又燉煮到軟爛的那種。

我應該點滷肉飯的XD

 

滷白菜

單純樸實家常媽媽味，沒有太多調味就很鮮甜。

燙青菜

當季時令蔬菜，燙熟後還會淋上一點肉燥增添香氣。

滷豬皮

超愛滷豬皮，燉煮的入味又軟嫩，
入口即化還有滿滿膠質，好喜歡。

小菜其實一盤也才35元也不貴，只有豬皮40元。

烏醋乾拌麵（大）

這麵量真的是有划算，內容也簡單
就是烏醋+麵+小黃瓜絲這樣而已，但簡單夠味。

加點店家自製辣醬會更香喔。

炸醬麵

手工麵體比較粗厚帶Q很有嚼勁
炸醬很香加上小黃瓜絲很爽口解膩。

其實這家的料理沒有什麼讓人驚艷之處
就是中規中矩 樸實家常的味道，服務也挺好的
加上開到凌晨一點，讓晚歸的人深夜也有家常味可吃。

一碗

地址：桃園市蘆竹區南崁路212號
電話：03 2128189
時間：17:00–01:00｜每週二公休
資訊：一碗 – 小吃店 (business.site)

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