來吧sunset

電話：02 2963 2270

地址：新北市縣民大道二段122號

IG：sunset29632270

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台北有姊妹店，大家有到信義區也可以去看看喔，聽說出店面走路10秒就看的到跨年煙火

來吧台北-日式暢飲餐酒館

地址：光復南路415巷4號

電話：0287869020

來吧sunset就位於板橋站附近，交通算是相當方便，很適合下班聚餐、放鬆小酌，店內提供的餐點以南洋風味為主，並且採用大量的海鮮入菜，口味獨特又好吃！

店內空間座位區有沙灘海邊氛圍、霓虹酒吧氛圍、舒適溫馨的多人用餐區，每一次帶朋友來都可以滿足不同的情境需求

「酒後不開車，安全有保障」、「未成年請勿飲酒」

菜單料理相當豐富，而且店內免收10%的服務費，餐點都是物超所值！

烤帕瑪森起士軟法麵包 $80

表面烤的香酥，麵包很軟嫩，加上帕瑪森起士的香氣，本身就很好吃，一定要趁熱吃唷！

主廚招牌特製醬漬乳酪（桂花茉莉茶酒）$180

醬汁味道相當有特色，起司口感偏綿密！入口主要先感受到醬汁溫和香氣，再來就是乳酪化開起司的香氣！是很棒的下酒小點

把乳酪沾一些在麵包上，吃起來也超級搭的耶！風味又更加濃厚了！單吃、配麵包、搭酒都可以！

日本生蠔一顆 $150

生蠔很新鮮，搭配獨門醬汁、檸檬，一入口不會有膩口的感覺！個頭很大又飽滿，喜歡吃生蠔的絕對不會失望的哦！

曼谷薄荷酸辣生蝦 $260

生蝦真的很考驗店家的能力！蝦吃起來是新鮮的，生蝦上面放著蒜碎、辣椒，再搭配店家的調製的泰式酸辣醬，吃下去酸酸辣辣超級開胃！也可以生蝦加上配菜小黃瓜一起吃，又是另一種清爽的風味！敢吃生蝦的人，也很推薦點來試試，一定會喜歡的！

單人酸辣海鮮媽媽麵 $220

湯頭為清湯的風味，喝了會暖胃，冷冷的天適合來上一碗，清爽又溫暖！很多海鮮的配料，讓湯頭更加鮮甜，帶有一些小辣！

蒜頭飯 $40

蒜頭感覺是有先炒過，不會苦，每一口都有蒜的味道，很特別的一道主食！單吃比較無聊，適合搭配其他配菜

鐵板菲國美食炒碎豬肉 $210

要吃之前記得要把生蛋黃跟豬肉均勻攪拌！很特別的一道菜，吃得到豬的很多部位，有豬皮、豬耳朵、豬肉……多種豬肉！是一道口味偏重，但又不會過鹹的料理，搭配剛剛的蒜頭飯簡直是絕配耶！

泰檸檬酸辣涼拌海鮮 $280

有大量的洋蔥，醬汁辣帶點甜，涼拌洋蔥讓整體吃起來稍微刺激、辛口的感覺，海鮮配料也相當多，有魷魚、蝦仁、蛤蜊、淡菜，好吃又開胃！

鍋燒番茄奶油淡菜 $250

淡菜共有9個，份量超足夠！淡菜不會被番茄奶油醬汁蓋住原本淡菜的味道，反而覺得搭配一起吃很棒，一點都不違和！醬汁也可以搭配麵包一起吃，這麼好吃的醬不要浪費了！

月亮蝦餅 $260

皮酥內軟、皮算薄，內餡很扎實，真的吃得到蝦蝦本人，蝦餅很厚實，也吃得到蝦的氣味！絕對不會輸給外面知名泰式餐廳，真的物超所值！

日落竹籃炸雞 $240

除了炸雞，還有店家必點招牌帶皮馬鈴薯塊，分量很十足！是屬於薄皮炸雞，不會太油膩，吃下去會噴汁！一定要熱熱吃唷，共有雞翅、無骨炸雞、薯塊！多人聚餐很適合點來一起share，再搭配酒更棒了！

漁夫海鮮墨魚汁燉飯 $450

分量很大，海鮮也非常的多！超級豐富的燉飯，調味的也很剛好，不會過鹹！飯吃起來很綿密，但還是粒粒分明的唷！建議可以點一份大家一起分食，才可以留更多的胃吃別道料理！

「酒後不開車，安全有保障」、「未成年請勿飲酒」

鮮果熱紅酒：

冷冷的天超適合喝上一杯熱紅酒，是冬季才有的品項哦！

有很濃厚的肉桂味，喜歡肉桂的一定會喜歡，紅酒入口不會乾澀，很順口！熱熱喝真的很溫暖，超級推薦點一杯來喝！

芭樂汁：

沁涼的芭樂汁，不像外面的那麼甜膩，也是很清爽消暑的飲品！

來吧sunset不論餐點或是環境，都是南洋風味十足，料理好吃又有特色！還有一小區網美打卡拍照的地方，是很棒的放鬆聚會地點！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！