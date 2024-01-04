我最愛的鬆餅攤 終於開店面了！以前都要跑到墾丁才吃得到！！ 鯨鬆餅 Croffle-鳳山青年店

韓國最火紅的 韓式可頌鬆餅！這種鬆餅的口感與顏值真的讓人吃一次就愛上～

這裡的可頌鬆餅 奶香味特別香，口感鬆軟酥脆 再淋上各種不同調味，真的超級美味！

還提供咖啡、氣泡飲等飲品，超適合約家人 朋友一起來吃，愛吃甜點的這家一定要收藏❤️

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▲ 鯨鬆餅 Croffle-鳳山青年店 新店面位於鳳山區的青年路二段 藍色招牌 可愛的鯨魚很吸睛！

▲ 店內超級寬敞 以藍色系還有鯨魚為主 超級可愛又療癒～

▲ 這裡提供兩種鬆餅！韓式 Croffle 使用可頌麵團壓製而成 特別的酥脆

麻Ｑ Waffle 獨家特調 雞蛋加麻糬口感鬆餅粉 口感很軟Ｑ

兩種鬆餅的配方都是店家自製的配方 特別好吃！

▲ 店家自製的可頌麵糰用鬆餅機烤成鬆餅的樣子，真的特別療癒！

鬆餅都是現點現做的 需耐心等候～

也有提供外帶 可以提前打電話預訂！就不用等候

▲聖誕節特別推出的草莓限定口味！一定要點啊～～

有草莓卡士達 草莓抹茶 草莓巧克力🍓 鬆餅口感鬆軟酥脆 一份3塊剛剛好

▲二訪帶女兒一起來 因為他超喜歡鯨魚！那鯨魚抱枕愛不釋手

▲ 🏷️ 起司咔辣姆久$120

這是我最愛最愛的口味！韓式 Croffle 一份有三塊！現烤的鬆餅淋上店家特製的起司醬

再放上咔辣姆久餅乾，香濃的起司鹹香搭配咔辣姆久的酥脆口感帶點香辣！讓人ㄧ吃就愛上 超級刷嘴～～

每一塊都會用冰棒棍串著，直接拿起就能吃，超級方便～

▲🏷️ LOTUS焦糖脆餅 $120

甜的我最推薦這口味，鬆餅上擠上店家特製的鮮奶油再放上比利時蓮花薄脆餅 最後淋上焦糖醬

滿滿的鮮奶油 吃起來冰涼香濃 完全不膩口，韓式 Croffle 酥脆有焦糖香，口感很有層次，超級喜歡超級好吃！

▲🏷️ OREO沙灘 $120

韓式 Croffle 擠上鮮奶油再撒上OREO餅感粉最後淋上香濃的巧克力醬！

鬆餅真的好酥脆 奶香味十足 還有濃濃巧克力的香甜，巧克力控超愛❤️

▲🏷️ 靜岡抹茶 $120

麻Ｑ Waffle 是店家獨家特調，鬆餅吃起來有麻糬軟Ｑ的口感 還有濃郁的雞蛋香～

擠上鮮奶油淋上抹茶醬最後撒上靜岡抹茶粉，抹茶香氣剛剛好，吃起來不會有抹茶的苦澀，也很推薦！

▲店內也有提供飲品、咖啡、氣泡飲、歐蕾，真的是下午茶首選！！

▲ 🏷️ 粉紅月光/藍色海洋 氣泡飲 $100

粉紅月光是用新鮮葡萄柚，吃得到葡萄柚果肉，很讚好好喝～

藍色海洋是用藍柑橘搭配優酪 酸甜順口，氣泡感十足！

兩款都好拍也好喝，搭配鬆餅也很適合～～ 點套餐最划算！

▲ 二訪我們帶了狗狗跟貓咪

店家貼心的準備點心跟水！！！！

養寵物的朋友 還不快去😂

▲ 這裡還提供插座 很加分！

▲ 店內還有提供免費的茶水可以飲用～很貼心

▲菜單 2023/12

▲ 這裡還是寵物友善店家！可以帶貓貓狗狗一起吃下午茶拉～～～

店家還會貼心的準備寵物的茶水還有點心 揪甘心❤️

FB：https://www.facebook.com/WhaleCroffle/

🔍 鯨鬆餅 Croffle-鳳山青年店

📍 830高雄市鳳山區青年路二段150之1號

☎️ 0903808903

🕒 10:30–21:00

食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]