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台中市沙鹿區2024台灣花期懶人包全年賞花地點看這篇！

2024-01-04 19:10:09 旅咖 人氣：101
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旅咖

發表篇數：36篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 沙鹿區

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台灣每年都盛行著各式美麗的花卉盛景，以下是我們為您整理的每年固定的花季景點，包括櫻花、梅花、黃花風鈴木、洋紅風鈴木以及阿勃勒，歡迎大家蒞臨賞花。

台灣賞花景點推薦

台灣賞櫻景點推薦

櫻花季節通常集中在每年的2月至3月之間，由於天氣的變化和櫻花品種的差異，從1月下旬至3月中旬都能見到櫻花陸續盛開。在台灣，典型的櫻花品種包括八重櫻和吉野櫻等。以下是我們旅遊推薦的常去之景點，供大家欣賞：

★全文分享★  沙鹿天元宮吉野櫻盛放，台中賞櫻新熱點！
你還記得旅咖之前介紹的沙鹿天元宮嗎？當時我們去拍照的時候，櫻花還沒開。這裡的櫻花跟新社櫻花秘境很像，都是在路邊種滿一整排吉野櫻，櫻花開始盛開的時間比較晚，今年要到3月底才差不多。幸運的是，這波櫻花可以延續到4月連假，所以現在正是欣賞櫻花的好時機。除了櫻花，還有一小區的紫藤也很值得一看喔！
★全文分享★  台中新社2023年櫻花季最後一波，必去的賞櫻景點TOP2
櫻花季即將告一段落，不過台中新社的富士櫻正盛開中，今年真的開得太美了！過去幾年也一直是開得非常漂亮呢。可惜的是，今年不開放進入園區，不過通常這裡的櫻花都開得比較晚。以富士櫻為主，上次旅咖拍的時候已經有80%的花朵開了，這個週末應該可以看到盛開的景象喔！
★全文分享★  后里泰安櫻花秘境-隱藏在泰安派出所附近的櫻花秘境小花園｜后里賞櫻景點｜后里景點(2/19更新)
后里泰安櫻花秘境是旅咖無意中發現的，因為入口就隱身在攤販之中，2023后里泰安櫻花季「后里泰安 春櫻飛舞」從2/18號開始，剛好今天來拍照順便逛逛美食市集，發現了這個櫻花秘境，園區小小的可是有幾棵滿開的櫻花樹真的很美，裡面有八重櫻、枝垂櫻、香水櫻與粉紅佳人，目前粉紅色的還沒哀開唷!!八重櫻滿開中，快把握賞櫻期吧!!
★全文分享★  沙鹿天元宮吉野櫻，沙鹿賞櫻秘境，一整排吉野櫻可以拍｜沙鹿賞櫻｜台中景點
號稱沙鹿天元宮是真的有點誇張啦，旅咖覺得比較像是新社櫻花秘境，因為都在路邊，而且都是一整排，更巧的是這兩個地方的櫻花品種都是吉野櫻，而吉野櫻的花季都是處於櫻花季的末端，大約2月底到3月底之間，不過花況還是要看實際天氣為主。最新花況：沙鹿天元宮吉野櫻盛放，台中賞櫻新熱點！
★全文分享★  滿山櫻花粉紅花海，東勢佛慈山靜觀精舍，環境清幽賞櫻秘境｜東勢賞櫻｜台中景點

賞櫻秘境在+1!!!就位於台中東勢和平佛慈山靜觀精舍，種植了一大片櫻花林，目前正是賞櫻期喔，環境清幽，走在櫻花林下真的很舒服，園區免費參觀，且是佛門精舍，來這邊賞櫻就是安安靜靜囉，今年沒有賞到沒關係，明年櫻花季別忘了台中東勢還有一處賞櫻秘境喔!!

★全文分享★  2023草坪頭白色田園-2023草坪頭櫻花季最美的停車場，李花齊放，遇見2月雪｜南投景點
草坪頭白色田園位於草坪頭第一個停車場P1，整個停車場種滿了李花，在齊開之下真的太美麗了，2023草坪頭櫻花季一直到3月5日，草坪頭最值得一看之一就是這個最美的停車場啦!!如果有一陣風吹過，就很像在下雪一樣耶!!真的是美翻了啊~現在去應該也差不多在飄雪囉，不過還有櫻花可以看喔!!，趁著假日一同來欣賞吧!!
★全文分享★  2023青山坪農場-雲林賞花新秘境，粉色櫻花，免費入園｜雲林賞櫻｜雲林景點
2023青山坪農場賞櫻開跑囉，雲林古坑賞櫻秘境就在青山坪咖啡農場，也是近幾年最夯的賞櫻景點，號稱是最美的櫻花谷，有如仙境，農場內有很多櫻花品種，有河津櫻、綠萼櫻等，會一直輪流綻放到 3 月，重點是農場免費入園喔!!百花齊放的盛況真的不能錯過喔!!
★全文分享★  鳥銃頭櫻花公園-上千棵櫻花綻放中，新社賞櫻秘境，後方又多種了上百棵粉紅櫻花｜新社賞櫻｜台中景點
台中新社大復街櫻花林秘境，今年是第三年追蹤囉，去年2022年的時候也開得很美，所以今年也一定來看看囉，也發現這邊叫做鳥銃頭櫻花公園，是於111年5月31日正名，這邊大約有上千株的櫻花樹，如果可以一次綻放絕對很美，因為今年天氣不夠冷，所以目前花開約 7 成左右，這一兩個禮拜應該是滿開期囉!
★全文分享★  2023北天直轄院櫻花林-粉紅櫻花海遍佈山頭，隱藏版櫻花林｜新社賞櫻｜台中景點
北天直轄院櫻花林是最近幾年旅咖有在追的賞櫻景點，說真的地點真的蠻偏僻的，而且路狹小，停車位也沒有很多，如果到了櫻花季，比較建議平日來看，假日可能就需要碰碰運氣囉，家日車多要會車比較困難，也會建議騎摩托車上去賞櫻也可以。
★全文分享★  望高茶園櫻花森林-望高茶園山櫻花滿開，隱藏在山坡下的櫻花林｜南投賞櫻｜南投景點
近兩年很夯的南投賞櫻景點除了阿本農場之外，另外還有望高茶園櫻花森林，就在望高茶園景觀餐廳下方的山坡地上，上千棵櫻花等你來拍照，來這邊的人不外乎就是手機相機一直拍一直拍!!!真的讓你不後悔啦~~樹上其實很有很多花苞，品種大約有 11 種，以山櫻花、八重櫻、粉紅佳人與吉野櫻較多，也都陸續在開囉!!花期應該可以延續到3月初，可以連草坪頭玉山觀光茶園一起排進去喔!!
★全文分享★  2023草坪頭櫻花季-草坪頭玉山觀光茶園櫻花季，櫻花、李花盛開中，花花爭奇鬥艷｜南投景點
2023草坪頭櫻花季開跑囉，於2023年1月18日記者會後展開囉，在這邊可以看到盛開的李花，也有盛開的櫻花，多種花綻放中，讓你視覺饗宴，李花櫻花一次看得夠，活動一直到3月5日，現在山櫻、河津櫻、垂櫻、李花都盛開中，花期大約可以到3月初喔，趁著假日一同來欣賞吧!!
★全文分享★  2023泰安派出所，后里泰安櫻花季「后里泰安 春櫻飛舞」，近千棵櫻花免費欣賞｜后里泰安賞櫻景點｜后里賞櫻景點｜后里景點(2/19更新)
2023后里泰安派出所櫻花季「后里泰安 春櫻飛舞」開始囉，春回大地暖人間，百花吐艷迎春風，隨著全國各地的櫻花綻放爭豔，吸引愛花人士前往賞櫻走春。「112年后里櫻花季觀光活動」於112年2月18日在全國最負盛名的賞櫻勝地－泰安派出所旁璀璨登場！
★全文分享★  2023崴立機電櫻花公園，近千坪櫻花免費欣賞，櫻花隧道散策｜后里賞櫻景點｜后里景點(2/19更新)
賞完梅花，接下來就是賞櫻囉，崴立機電櫻花公園是旅咖每年賞櫻必去的景點，這次來的有點早，目前櫻花也只有開一成，不過還是要來幫大家特別報導一下，到時候記得台中賞櫻一定要來這邊，旅咖也會持續為大家更新崴立機電櫻花公園花況喔，請把這頁文章加入我的最愛吧！
★全文分享★  2023新社櫻花季-台中新社免費賞櫻景點大放送 | 台中新社賞櫻推薦 | 新社賞櫻懶人包
又快到了一年一次的2023新社櫻花季囉，旅咖這邊整理了一些在台中新社可以免費賞櫻花的地方方享給大家，接下來所要分享的賞櫻景點都是旅咖每年會前往的地方，而且是免費的喔，在這幾年的花況也都開得不錯，希望今年也可以開的很好喔。
★全文分享★  台中新社櫻花林秘境-位於台中新社區興社街 一整排富士櫻&新社月湖莊園櫻花也開囉 | 台中新社賞櫻推薦 | 新社賞櫻懶人包
台中新社櫻花林秘境位於台中新社區興社街以及新社月湖莊園，可以免費參觀喔，目前新社也就剩下這邊有櫻花了，而每年二月份都是櫻花綻放的季節，而這邊通常都會比較晚，畢竟櫻花種類不同，這邊是以富士櫻為主，這兩個禮拜應該差不多就會落花囉，所以趕快趁假日前往賞花吧!

台灣賞梅花景點推薦

梅花作為台灣的國花，於冬季接近尾聲的一月是其盛開的季節。在這個時候，台灣各地都能欣賞到潔白、艷麗、向上綻放或害羞地垂頭的不同品種梅花。這些花朵展現出多樣迷人的風采，絕對值得細細觀賞，同時也是理想的拍照留念時刻。

★全文分享★  台中新社風林谷-秒飛日本，隱藏在梅花樹之間的日式小木屋，新社賞梅秘境，新社梅花｜免費景點｜台中賞梅秘境
最近在台中新社發現了新的賞梅景點，就位於梅林親水岸附近，那就是新社風林谷，這邊裡面除了可以看梅花之外，還有一棟日式小木屋喔，今年旅咖太晚來了，來拍的時候梅花已經算滿開了，名年來拍梅花真的需要提早了，整個園區很有日本的感覺耶!
★全文分享★  2023梅林親水岸賞梅-台中新社梅花秘境｜新社梅花｜免費景點｜台中賞梅秘境

梅林親水岸位於台中市新社區，距離台中市區僅約半小時左右的車程，佔地寬廣，景色相當優美怡人，四面環山的地理位置，讓所到之處皆瀰漫著清新空氣，梅林親水岸賞梅，新社賞梅絕對不能錯過的地方，除了可以賞梅之外，也有提供住宿與露營喔，正值賞梅季節可以來看看喔。

★全文分享★  2023新社賞梅秘境-新社梅花隧道，鮭魚葡萄梅花隧道｜免費景點｜新社梅花｜台中賞梅秘境
新社梅花隧道離新社梅花森林很近，所以來看梅花都會一起排進去，這邊的花期也都差不多，所以可以一同欣賞，也可以來鮭魚葡萄喝咖啡，買農特產品喔!!車子也可以停在這附近，在大林國小對面也有停車場可以使用喔。
★全文分享★  2023南投仁愛鄉賞梅秘境-西伯古堡梅園，半山腰賞梅秘境｜南投梅花｜南投賞梅
南投仁愛鄉除了互助國小的彭家與袁家梅園之外，南投仁愛鄉賞梅秘境在這邊旅咖也會推薦西伯古堡梅園，隱藏在半山腰上的平面梅園，非常好拍照，像是彭家梅園、袁家梅園花期大約都相同，來這邊可以連同附近的梅園一起館賞喔，如果有時間也可以在前往南投信義的烏松崙、風櫃斗與土場看梅花喔!!
★全文分享★  2023南投互助國小賞梅新秘境，天冷下雪，雪白梅花已綻放開好開滿｜南投梅花｜袁家梅園｜彭家梅園｜免費賞梅｜南投賞梅
南投賞梅的地方很多，像是烏松崙、土場、風櫃斗等，互助國小賞梅新秘境絕對不能放過，這邊有袁家梅園與彭家梅園，似乎今年袁家梅園開的比較漂亮耶！目前已經有 7 成花，有聽攤販老闆說，這到過年期間都沒問題，所以過年推薦你來互助國小這邊賞梅喔！
★全文分享★  2023新社賞梅秘境-新社梅花森林，雪花片片囉！新社梅花｜免費景點｜台中賞梅秘境
又到了賞梅的季節了，說到台中賞梅絕對不能錯過的就是新社梅花森林這個新社賞梅秘境，每年的梅花森林花況都很不錯，畢竟是有人在顧，所以都長得特別漂亮，不過今年讓旅咖有點措手不及，梅花就突然這樣開了！！這邊已經開了有 8 成了吧！想要賞花就趁著年假前半段的時間囉，所以要賞梅趁著好天氣快點來看吧!!園區裡面大約有 400 棵梅樹，而且樹齡都已高達50年以上囉，開車沿路到賞梅景點都會看到梅花已經綻放，要把握這個禮拜的賞梅時間喔。
★全文分享★  東勢云饌休閒庭園餐廳-云饌梅花森林秘境，一大片雪白梅花園真的好好拍，賞蓄水湖景湖光山色超美秘境 | 台中賞梅秘境
新社有很多地方可以賞梅，而位於東勢云饌休閒庭園餐廳旁也有一個超大片的梅花森林喔，走在裡面感覺很像在飄雪一般，來這邊除了可以吃餐之外，到了梅花季節還可以看到超夢幻的梅花園喔，前往谷關泡湯也是必經之地喔，可以安排個一日遊可以順道來這邊走走。

台灣賞洋紅風鈴木景點推薦

洋紅風鈴木，又叫紅花風鈴木，是一種來自新熱帶區域的大樹。它可以長到30公尺高，樹幹直徑可達1公尺。這種樹因為擁有出色的遮蔽效果和美麗的花朵，在我們國內的很多街道和公園都可以看到它的身影。花朵的顏色主要是紫色或粉紅色，開花的時間在每年的1到2月間，這時候正是樹葉都落光的時候，風鈴木才綻放出它美麗的花朵。

★全文分享★  三甲公園｜洋紅風鈴木夢幻綻放「粉嫩花配紅樓梯」搶先曝光，晚來等明年
嘿！又到了洋紅風鈴木盛開的季節啦！今年台中的第一波美麗風鈴木已經開花了，不僅有一個知名又超美的私房景點，還有位於北屯旱溪東路旁的三甲公園，那裡的洋紅風鈴木也已經開得燦爛夺目。通常風鈴木的盛開季節在每年的1至2月，不過由於季節的異常，很多地方的風鈴木提早開花了。現在三甲公園的風鈴木正處於盛開中，真的是超浪漫又好拍的場景！所以趕快抓住這個假日的機會，來欣賞並拍攝這美不勝收的洋紅風鈴木吧！
★全文分享★  洋紅風鈴木｜中台灣私房風景美點，粉紅花垂落紅磚墻，優雅登場
台中北屯區的超美景點，就是那個洋紅風鈴木私房！在松竹路和四平路的交叉口附近，超好找的。這裡可是個私人住宅區，牆上長滿了美麗的洋紅風鈴木，特地供大家拍照的。每年一月份的時候，應該會開滿花，感興趣的人可以趁著天氣好去拍張美照喔！但是要注意，因為這是別人家的地方，拍照的時候一定要守規矩哦，不要攀折、不要靠太近、也不要吵鬧，當然更不能帶垃圾來啦。
★全文分享★  台中洋紅風鈴木大道盛情回歸粉嫩美景！洲際路、崇德八路二段、榮德路全面開花
嘿朋友們，洋紅風鈴木又盛開啦！今年的開花時間好像比較不按牌理出牌耶！除了廍子公園的黃花風鈴木，我還發現在台中洲際路、崇德八路二段、榮德路這邊也有美麗的洋紅風鈴木可以欣賞喔！花量好多哦！可惜我去拍照時下雨了，有些花被打落了，但還是有很多美麗的花朵在樹上呢！這個週末一定要來看看！
★全文分享★  潮洋環保公園-原來台中市區也有洋紅風鈴木可以看耶｜台中景點
在台中，洋紅風鈴木其實很多地點可以看到，像是潮洋環保公園、三甲公園、建國市場、北屯兒童公園、大坑福慧寺、松竹路私人住宅，只不過洋紅風鈴木要一起開感覺很難耶！每次都是一兩棵綻放，不像廍子公園一樣開花期都差不多，也沒有向它一樣有一整片的，不過因為是粉色，所以只要有一棵滿開就會覺得很美！
★全文分享★  中台灣觀賞洋紅風鈴木私房景點，粉紅花垂落在紅磚牆外，粉嫩登場
洋紅風鈴木私房景點就在台中北屯區，就位於松竹路與四平路交叉路口附近，這個景點是私人住宅區，種植的洋紅風鈴木垂在外牆可以供拍照，每年應該都是1月份綻放，有興趣的可以趁著好天氣去拍拍照喔，不過因為是私人地方，所以拍照的時候請遵守規則喔，不攀折、不接近、不喧嘩以及不帶垃圾來喔。

台灣賞黃花風鈴木景點推薦

黃花風鈴木真是一種四季變幻多姿的樹種！每到三月初，它就開始展現它獨特的風采，綻放出金黃色的花朵。不過，有趣的是，這樣美麗的花朵並不會一次性全盛開，而是持續綻放，花期可以長達3到4週呢。

★全文分享★  雲林斗南將軍崙溫磘宮-探訪黃花風鈴木盛開中的溪畔風光
現在正值黃花風鈴木盛開的季節，如果你在台中的話，可以到廍子公園或是洲際路去欣賞。不過，其實南部的黃花風鈴木更多更美，特派記者去了雲林斗南將軍崙溫磘宮，發現這裡也有一片美麗的花海！這個地方算是不太被人知道，但一旦曝光，肯定會吸引很多攝影愛好者前來拍照的喔！
★全文分享★  台中洲際路黃花風鈴木-近洲際棒球場黃花風鈴木快開囉｜台中景點
又到了黃花風鈴木的季節囉，台中除了廍子公園有漂亮的黃花風鈴木之外，台中洲際路黃花風鈴木也很棒喔!!旅咖拍的當天其實大約4成左右吧，就位於台中洲際棒球場正門前面的洲際路上，有兩排黃花風鈴木，還記得前幾年都開得很美說，今年這邊慢了點，可能還要一個禮拜才會盛開吧!!
★全文分享★  【台中廍子公園2023黃花風鈴木花況最新報告】黃金公園盛開中，親子必遊的台中景點！
每到這個時候，廍子公園的黃花風鈴木綻放成一片金黃色，成為台中最美的景觀之一，吸引了大量遊客前來拍照和野餐。2023年的黃花風鈴木花況已經約有8成，預計本週末應該會滿開。廍子公園不僅是拍照和野餐的好地方，更是親子們必遊的台中景點之一。快來廍子公園，感受黃金城堡的迷人風采吧！

台灣賞阿勃勒景點推薦

夏天來臨的時候，阿勃勒樹上就會掛滿一串又一串盛開的花朵。隨著樹葉逐漸減少，花卻愈來愈多，那一片花海真是美不勝收。特別的是，當花瓣即將凋謝的時候，它們會先轉變成淡黃色或白色，與開放時的金黃花朵形成一種美麗的對比。

★全文分享★  台中阿勃勒賞花勝地：旱溪媽祖公園，欣賞建成路上綻放的阿勃勒花朵
這個台中阿勃勒景點是旅咖無意見發現的，它坐落在建成路和復興東路的交叉口，如果直接搜尋「旱溪媽祖公園」，就能找到它。這個小公園大約有十幾棵茂盛的阿勃勒樹！每年的五、六月，這裡綻放出美麗的花海，絕對是觀賞花朵的絕佳去處。公園內還有一座小型的磨石子溜滑梯，以及一些健身設施、涼亭和石雕裝置藝術。
★全文分享★  台中美術館阿勃勒盛開，黃金雨中的浪漫體驗！
台中美術館的阿勃勒花也開了！阿勃勒樹通常被用作景觀或路樹，在炎熱的熱帶和亞熱帶地區特別常見。它們的花期通常在五月到六月之間，現在正是它們盛開的時候。初夏的時節，整棵樹都被金黃色的花朵所包圍，花序在微風中搖曳，花瓣也隨風飄落，所以它又被稱為「黃金雨」。有些人甚至形容這串串花朵像黃金葡萄一樣。
★全文分享★  夏日限定！台中亞洲大學黃金大道盛放阿勃勒花海與迷人蓮花景觀
亞洲大學校園裡的阿勃勒花海超過400株，每年五月初夏盛開，營造出令人驚艷的金黃色花海景觀，沿著道路漫步，你會被隨風搖曳的美麗花景吸引，亞洲大學的黃金大道成為夏季的焦點，吸引了許多遊客前來拍照留念，除了阿勃勒花海，還可以欣賞到美麗的蓮花，趁著這個機會，一同享受這片花海的美景吧！
★全文分享★  探索台中興大阿勃勒花海步道：600公尺的浪漫花海之旅
興大阿勃勒花海步道就位於中興大學旁的興大路上，阿勃勒花海正盛開中，這裡種植了超過百棵的阿勃勒樹，彼此之間的距離相當密集，形成了一條浪漫飄逸的黃金大道，這片花海位於中興大學的興大路與國光路之間，每年的5至6月是阿勃勒花季，此時人行步道兩旁都被金黃色的花海點綴，為盛夏增添了絕美的景色。這裡吸引了眾多遊客前來拍照，成為了夏日中不可錯過的美麗焦點。
★全文分享★  邂逅阿勃勒，台中太平東英公園也下起黃金雨囉!!台中阿勃勒景點
還記得旅咖之前有介紹過台中東英公園嗎？這邊除了腹地廣大之外，你可以在這片大草皮上盡情奔跑，或者帶著小朋友在樹蔭下野餐，這裡也有遊樂設施和溜冰場，小朋友超喜歡的！而到了阿勃勒季節的時候，在兒童溜滑梯區域就會有阿勃勒開花的畫面囉!!
★全文分享★  台中太平新福公園阿勃勒盛開中，給你滿滿的「浪漫黃金雨」
你知道嗎？沿著旱溪東路一直走，就可以到達台中太平新福公園了！這裡除了擁有各種遊樂設施，還有好幾顆阿勃勒樹。每年5月到6月正是阿勃勒最美的季節，你可以先欣賞旱溪路上的阿勃勒步道，然後順道到台中太平新福公園逛逛！這裡不僅可以欣賞花朵，還有很多適合小朋友奔跑和玩耍的設施喔！快帶著小朋友來這裡盡情玩樂吧！
★全文分享★  「台中阿勃勒」黃金雨熱情盛開！北屯旱溪阿勃勒花海美景每年5月至6月迎接遊客
阿勃勒花季又來了！台中旱溪阿勃勒步道每年5月到6月都是最美的時刻。你開車經過這段路，就會看到一排排像黃金葡萄一樣的阿勃勒花朵，金黃色的花海美景，從葳格學校一直延伸到海天橋。真的是一整條路都是黃金雨的風景，太美了！

 

以上次旅咖每年都會去的賞花景點，也會一直陸續增加喔!!!

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