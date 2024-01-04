台灣每年都盛行著各式美麗的花卉盛景，以下是我們為您整理的每年固定的花季景點，包括櫻花、梅花、黃花風鈴木、洋紅風鈴木以及阿勃勒，歡迎大家蒞臨賞花。
台灣賞花景點推薦
台灣賞櫻景點推薦
櫻花季節通常集中在每年的2月至3月之間，由於天氣的變化和櫻花品種的差異，從1月下旬至3月中旬都能見到櫻花陸續盛開。在台灣，典型的櫻花品種包括八重櫻和吉野櫻等。以下是我們旅遊推薦的常去之景點，供大家欣賞：
★全文分享★ 沙鹿天元宮吉野櫻盛放，台中賞櫻新熱點！
★全文分享★ 台中新社2023年櫻花季最後一波，必去的賞櫻景點TOP2
★全文分享★ 后里泰安櫻花秘境-隱藏在泰安派出所附近的櫻花秘境小花園｜后里賞櫻景點｜后里景點(2/19更新)
★全文分享★ 沙鹿天元宮吉野櫻，沙鹿賞櫻秘境，一整排吉野櫻可以拍｜沙鹿賞櫻｜台中景點
★全文分享★ 滿山櫻花粉紅花海，東勢佛慈山靜觀精舍，環境清幽賞櫻秘境｜東勢賞櫻｜台中景點
賞櫻秘境在+1!!!就位於台中東勢和平佛慈山靜觀精舍，種植了一大片櫻花林，目前正是賞櫻期喔，環境清幽，走在櫻花林下真的很舒服，園區免費參觀，且是佛門精舍，來這邊賞櫻就是安安靜靜囉，今年沒有賞到沒關係，明年櫻花季別忘了台中東勢還有一處賞櫻秘境喔!!
★全文分享★ 2023草坪頭白色田園-2023草坪頭櫻花季最美的停車場，李花齊放，遇見2月雪｜南投景點
★全文分享★ 2023青山坪農場-雲林賞花新秘境，粉色櫻花，免費入園｜雲林賞櫻｜雲林景點
★全文分享★ 鳥銃頭櫻花公園-上千棵櫻花綻放中，新社賞櫻秘境，後方又多種了上百棵粉紅櫻花｜新社賞櫻｜台中景點
★全文分享★ 2023北天直轄院櫻花林-粉紅櫻花海遍佈山頭，隱藏版櫻花林｜新社賞櫻｜台中景點
★全文分享★ 望高茶園櫻花森林-望高茶園山櫻花滿開，隱藏在山坡下的櫻花林｜南投賞櫻｜南投景點
★全文分享★ 2023草坪頭櫻花季-草坪頭玉山觀光茶園櫻花季，櫻花、李花盛開中，花花爭奇鬥艷｜南投景點
★全文分享★ 2023泰安派出所，后里泰安櫻花季「后里泰安 春櫻飛舞」，近千棵櫻花免費欣賞｜后里泰安賞櫻景點｜后里賞櫻景點｜后里景點(2/19更新)
★全文分享★ 2023崴立機電櫻花公園，近千坪櫻花免費欣賞，櫻花隧道散策｜后里賞櫻景點｜后里景點(2/19更新)
★全文分享★ 2023新社櫻花季-台中新社免費賞櫻景點大放送 | 台中新社賞櫻推薦 | 新社賞櫻懶人包
★全文分享★ 台中新社櫻花林秘境-位於台中新社區興社街 一整排富士櫻&新社月湖莊園櫻花也開囉 | 台中新社賞櫻推薦 | 新社賞櫻懶人包
台灣賞梅花景點推薦
梅花作為台灣的國花，於冬季接近尾聲的一月是其盛開的季節。在這個時候，台灣各地都能欣賞到潔白、艷麗、向上綻放或害羞地垂頭的不同品種梅花。這些花朵展現出多樣迷人的風采，絕對值得細細觀賞，同時也是理想的拍照留念時刻。
★全文分享★ 台中新社風林谷-秒飛日本，隱藏在梅花樹之間的日式小木屋，新社賞梅秘境，新社梅花｜免費景點｜台中賞梅秘境
★全文分享★ 2023梅林親水岸賞梅-台中新社梅花秘境｜新社梅花｜免費景點｜台中賞梅秘境
梅林親水岸位於台中市新社區，距離台中市區僅約半小時左右的車程，佔地寬廣，景色相當優美怡人，四面環山的地理位置，讓所到之處皆瀰漫著清新空氣，梅林親水岸賞梅，新社賞梅絕對不能錯過的地方，除了可以賞梅之外，也有提供住宿與露營喔，正值賞梅季節可以來看看喔。
★全文分享★ 2023新社賞梅秘境-新社梅花隧道，鮭魚葡萄梅花隧道｜免費景點｜新社梅花｜台中賞梅秘境
★全文分享★ 2023南投仁愛鄉賞梅秘境-西伯古堡梅園，半山腰賞梅秘境｜南投梅花｜南投賞梅
★全文分享★ 2023南投互助國小賞梅新秘境，天冷下雪，雪白梅花已綻放開好開滿｜南投梅花｜袁家梅園｜彭家梅園｜免費賞梅｜南投賞梅
★全文分享★ 2023新社賞梅秘境-新社梅花森林，雪花片片囉！新社梅花｜免費景點｜台中賞梅秘境
★全文分享★ 東勢云饌休閒庭園餐廳-云饌梅花森林秘境，一大片雪白梅花園真的好好拍，賞蓄水湖景湖光山色超美秘境 | 台中賞梅秘境
台灣賞洋紅風鈴木景點推薦
洋紅風鈴木，又叫紅花風鈴木，是一種來自新熱帶區域的大樹。它可以長到30公尺高，樹幹直徑可達1公尺。這種樹因為擁有出色的遮蔽效果和美麗的花朵，在我們國內的很多街道和公園都可以看到它的身影。花朵的顏色主要是紫色或粉紅色，開花的時間在每年的1到2月間，這時候正是樹葉都落光的時候，風鈴木才綻放出它美麗的花朵。
★全文分享★ 三甲公園｜洋紅風鈴木夢幻綻放「粉嫩花配紅樓梯」搶先曝光，晚來等明年
★全文分享★ 洋紅風鈴木｜中台灣私房風景美點，粉紅花垂落紅磚墻，優雅登場
★全文分享★ 台中洋紅風鈴木大道盛情回歸粉嫩美景！洲際路、崇德八路二段、榮德路全面開花
★全文分享★ 潮洋環保公園-原來台中市區也有洋紅風鈴木可以看耶｜台中景點
★全文分享★ 中台灣觀賞洋紅風鈴木私房景點，粉紅花垂落在紅磚牆外，粉嫩登場
台灣賞黃花風鈴木景點推薦
黃花風鈴木真是一種四季變幻多姿的樹種！每到三月初，它就開始展現它獨特的風采，綻放出金黃色的花朵。不過，有趣的是，這樣美麗的花朵並不會一次性全盛開，而是持續綻放，花期可以長達3到4週呢。
★全文分享★ 雲林斗南將軍崙溫磘宮-探訪黃花風鈴木盛開中的溪畔風光
★全文分享★ 台中洲際路黃花風鈴木-近洲際棒球場黃花風鈴木快開囉｜台中景點
★全文分享★ 【台中廍子公園2023黃花風鈴木花況最新報告】黃金公園盛開中，親子必遊的台中景點！
台灣賞阿勃勒景點推薦
夏天來臨的時候，阿勃勒樹上就會掛滿一串又一串盛開的花朵。隨著樹葉逐漸減少，花卻愈來愈多，那一片花海真是美不勝收。特別的是，當花瓣即將凋謝的時候，它們會先轉變成淡黃色或白色，與開放時的金黃花朵形成一種美麗的對比。
★全文分享★ 台中阿勃勒賞花勝地：旱溪媽祖公園，欣賞建成路上綻放的阿勃勒花朵
★全文分享★ 台中美術館阿勃勒盛開，黃金雨中的浪漫體驗！
★全文分享★ 夏日限定！台中亞洲大學黃金大道盛放阿勃勒花海與迷人蓮花景觀
★全文分享★ 探索台中興大阿勃勒花海步道：600公尺的浪漫花海之旅
★全文分享★ 邂逅阿勃勒，台中太平東英公園也下起黃金雨囉!!台中阿勃勒景點
★全文分享★ 台中太平新福公園阿勃勒盛開中，給你滿滿的「浪漫黃金雨」
★全文分享★ 「台中阿勃勒」黃金雨熱情盛開！北屯旱溪阿勃勒花海美景每年5月至6月迎接遊客
以上次旅咖每年都會去的賞花景點，也會一直陸續增加喔!!!第一個按讚的人
延伸閱讀
- 澎湖花火節遊覽攻略｜感受澎湖煙火魅力，觀賞花火節秘境不藏私！
- 澎湖水上活動消暑趣！必玩澎湖水上活動推薦，享受陽光就趁現在
- 2024草坪頭櫻花季｜草坪頭玉山觀光茶園櫻花季1/27開跑(陸續更新)
- 金門旅遊｜金門租車、景點、住宿規劃懶人包，金門自由行
- 2023梅林親水岸賞梅-台中新社梅花秘境｜新社梅花｜免費景點｜台中賞梅秘境
- 2023尾牙聚餐推薦，15大尾牙聚餐推薦，春酒尾牙吃什麼？
- 追風奇幻島｜台中金典愛力獅奇幻派對，遊樂設施大公開，門票價格懶人包
- 2024澎湖花火節｜澎湖花火節時間出爐．地圖．澎湖住宿．機票．船票懶人包
- 后里落羽松大道｜延綿約1公里私房秘境落羽松大道，兩側落羽松免費參觀
- 泰安落羽松｜羽粼落羽松，又到了落羽松季節囉!