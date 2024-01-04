台灣每年都盛行著各式美麗的花卉盛景，以下是我們為您整理的每年固定的花季景點，包括櫻花、梅花、黃花風鈴木、洋紅風鈴木以及阿勃勒，歡迎大家蒞臨賞花。

文章目錄 台灣賞花景點推薦

台灣賞櫻景點推薦



台灣賞梅花景點推薦



台灣賞洋紅風鈴木景點推薦



台灣賞黃花風鈴木景點推薦



台灣賞阿勃勒景點推薦

台灣賞花景點推薦

台灣賞櫻景點推薦

櫻花季節通常集中在每年的2月至3月之間，由於天氣的變化和櫻花品種的差異，從1月下旬至3月中旬都能見到櫻花陸續盛開。在台灣，典型的櫻花品種包括八重櫻和吉野櫻等。以下是我們旅遊推薦的常去之景點，供大家欣賞：

台灣賞梅花景點推薦

梅花作為台灣的國花，於冬季接近尾聲的一月是其盛開的季節。在這個時候，台灣各地都能欣賞到潔白、艷麗、向上綻放或害羞地垂頭的不同品種梅花。這些花朵展現出多樣迷人的風采，絕對值得細細觀賞，同時也是理想的拍照留念時刻。

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台灣賞洋紅風鈴木景點推薦

洋紅風鈴木，又叫紅花風鈴木，是一種來自新熱帶區域的大樹。它可以長到30公尺高，樹幹直徑可達1公尺。這種樹因為擁有出色的遮蔽效果和美麗的花朵，在我們國內的很多街道和公園都可以看到它的身影。花朵的顏色主要是紫色或粉紅色，開花的時間在每年的1到2月間，這時候正是樹葉都落光的時候，風鈴木才綻放出它美麗的花朵。

台灣賞黃花風鈴木景點推薦

黃花風鈴木真是一種四季變幻多姿的樹種！每到三月初，它就開始展現它獨特的風采，綻放出金黃色的花朵。不過，有趣的是，這樣美麗的花朵並不會一次性全盛開，而是持續綻放，花期可以長達3到4週呢。

台灣賞阿勃勒景點推薦

夏天來臨的時候，阿勃勒樹上就會掛滿一串又一串盛開的花朵。隨著樹葉逐漸減少，花卻愈來愈多，那一片花海真是美不勝收。特別的是，當花瓣即將凋謝的時候，它們會先轉變成淡黃色或白色，與開放時的金黃花朵形成一種美麗的對比。

以上次旅咖每年都會去的賞花景點，也會一直陸續增加喔!!!

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