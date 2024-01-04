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台北市信義區台北Casual Dining-台北W飯店Seasons by olivier e.-無菜單料理、慶生、聚餐-米其林星星主廚

2024-01-04 19:25:03 Julie的吃喝玩樂 人氣：108
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窩客好文

Julie的吃喝玩樂

發表篇數：334篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：Seasons by olivier e.
place台北市信義區忠孝東路五段10號10樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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自從開始上班之後，部落格就長草了，這除草的第一篇文章，還是老闆帶我們去見識場面的Casual Dining

回想上次來W Hotel，應該是吃紫艷中餐廳，這次則是新開幕的Seasons by olivier e.

託老闆的福，這次跟同事一起來參加匯豐銀行感恩餐會

這次的感恩餐會很特別，除了用餐，還看到了主廚本人，銀行還安排了小提琴現場演奏，真的是一場美食音樂饗宴。

很榮幸可以一起參加這次的聚會，於是就想說紀錄一下這次的餐點。

接下來就跟著Julie一起吃下去吧

 

用餐日期：2023.11.29

攝影器材：iPhone 13 Pro Max

撰文日期：2023.12.2

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久違的Casual Dining，入座的時候還真是有點小緊張。

銀行貼心的在座位上寫上了大家名牌，認名牌入座就可以啦。

 

Seasons by olivier e.主要提供的是無菜單料理，這是我們當天用餐的菜單。

菜單的部分我拍到的是不吃牛肉的同事的~我們有吃牛肉的是牛排

主廚會依照季節搭配食材推出最適合的料理。

法餐為主軸，融合台灣在地或是進口的當季食材，提供一場美食饗宴。

用餐的環境其實也是請大師級設計師設計的~還有美美的壁畫，只是當天實在不太方便拍照，哈XD

 

餐前麵包，是很可愛的麻花辮造型，烤的熱熱的蓋上面被送上桌。

我真的好愛吃這種熱呼呼的麵包，麵包本身就很好吃，淡淡的麥香味，鬆軟的口感，很不錯。

搭配的分別是有鹽奶油、烏魚子奶油、跟優格醬。

烏魚子奶油很香，但有點偏鹹，搭配麵包比較剛好，優格醬的部分則是相對清爽。

 

前菜-韃靼胭脂蝦佐魚子醬

非常可愛的小盒子裝著胭脂蝦，上面則是鋪著滿滿的魚子醬。

 

一入口會先感受到胭脂蝦的鮮甜，然後感受到魚子醬的鹹鮮，整體的平衡感抓的很不錯。

 

阿拉斯加帝王蟹腳、番茄果泥、茄子泥。

有點像是冷湯的概念~整體的色彩非常的搶眼。

 

清爽的番茄果泥，搭配上鮮甜的帝王蟹肉，茄子泥若有似無的微妙存在感，讓整道料理呈現一種微酸中帶著鮮度的感覺。

 

香料鮪魚/酪梨泥/紅蔥醬

處理的方式有點像是煙燻鮪魚，搭配上鹹甜的醬汁以及上方的紅蔥頭點綴。

原本不喜歡酪梨的我~卻覺得酪梨泥在這邊發揮了很好的平衡效果。

 

牛肝菌燉飯/煙燻泡泡/蒜片

這一道有點分子料理的概念，煙燻泡泡一上桌就是一個亮點。

 

燉飯帶著點米心，但不會過硬，煙燻泡泡非常搶戲，會有再吃煙燻料理的錯覺。

蒜片起到一個很好的解膩效果，讓整個燉飯吃完有種意猶未盡的感覺。

 

牛排搭配上菇類，還有一個厲害的蒜頭花跟薯泥

牛排的熟度非常剛好，吃起來是嫩的，油脂的香氣也很足夠。

整盤的亮點絕對是蒜頭花~真的是又漂亮又好吃！

 

甜點是可頌鬆餅搭配上海鹽焦糖醬跟香草冰淇淋。

一上桌我就說~這不是克朗芙嗎？這是我在某早餐店必點的菜色阿~

作為一個收尾的甜點~真的有讓人吃很飽的意圖。

熱壓過的可頌真的超好吃的~在搭配上冰涼的冰淇淋~完美收尾！

 

這場美食饗宴還伴隨著小提琴演奏，不得不說匯豐銀行對待客戶真的算是滿用心的。

Seasons by olivier e.的餐點也都表現的很不錯，雖然不知道這是不是常態菜單內的菜色，但吃過一次之後是會想來第二次的。

而且據說菜色也都會根據當季的食材下去做調整，很讓人期待。

不愧是在港澳拿過很多米其林星星的主廚。

很久沒有這樣悠閒的享受一頓大餐了，感謝老闆帶我們來見識大場面；也很開心可以吃到好吃的料理。

 

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：Seasons by olivier e.
  • 所在地址：110臺灣台北市信義區忠孝東路五段10號10樓
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-21:30
  • 店家電話：02-7703-8755
  • 備註資訊：
    營業時間：12:00–14:30, 18:00–21:30


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