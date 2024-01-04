台北湖光市場附近的澄食小人屋是內湖有名的排隊美食推薦，菜單提供海鮮生魚片丼飯、握壽司、生魚片、手卷、串燒、烏龍麵等日式料理，台北有「澄食小人屋湖光店」和澄食小人屋金龍店都能吃到。

要來內湖品嚐澄食小人屋的前一晚剛好在台灣1001個故事看到餐廳被報導推薦，記者跟著老闆走訪市場採買新鮮漁獲等備料過程，對於食材的堅持和用心，讓我看完報導對澄食小人屋更期待。

內湖日本料理 澄食小人屋湖光店 位置

澄食小人屋湖光店地址在內湖成功路巷弄，距離湖光市場約一分鐘腳程，是湖光市場周邊美食推薦，聽說這裡晚餐時段都要排隊，平日中午來吃最悠閒。

澄食小人屋 湖光店

地址：台北市內湖區成功路四段41巷1號

捷運：內湖站

電話： 02 2794 3699

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00（週一休息）

粉絲團：澄食小人屋

食記：【內湖美食】澄食小人屋湖光店，台北日本料理丼飯推薦

內湖日本料理 澄食小人屋湖光店 菜單

澄食小人屋菜單價錢

日料選擇豐富，品項有壽司、炙燒握壽司、生魚片、手捲、串燒、生魚片丼飯、熟食丼飯和烏龍麵等，很多朋友不吃生食也有熟食可選，菜單有彩色圖片可參考，必點的就是招牌丼飯。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

澄食小人屋湖光店牆上貼著當日限定隱藏版菜單。

內湖日本料理 澄食小人屋湖光店 內用

除了可以看到師傅料理畫面的吧檯區，旁邊還有一間適合朋友、家人一起吃飯的座位，兩間店面的座位不算少，但晚上還是常常要排隊喔！

牆上貼著可愛的日本小海報，每一張都很精彩，尤其是貓咪啊～（我貓咪控 (=^･ω･^=)）

內湖日本料理 澄食小人屋湖光店 餐點推薦

內用有提供熱茶和招待小菜。

鮭魚火山丼 550元

隱藏版菜單推薦

來一組鮭魚和鮭魚卵大噴發

視覺如小火山的吸睛

丼飯套餐另附沙拉、時蔬和味噌湯

味噌湯喝完還可以免費續用

晶瑩剔透、顆顆飽滿的鮭魚卵

金亮色澤誘人，在口中逼逼波波爆開

滋味鮮甜過癮

Ｑ彈醋飯浸潤鹹香醬汁，酸度夠又開胃

鮭魚生魚片捲成玫瑰花形狀，美麗點綴

整個擺盤浪漫吸睛，加上份量不少的蝦卵，鮮甜風味令人難忘



丼飯有附味噌湯，清爽鮮美，裡頭還有魚肉、豆腐和海帶芽，喜歡還可以免費續。

創意壽司大盛和780元

這是澄食小人屋的新菜單

一上桌就是這麼浮誇

要是胃口不大

也有創意壽司小盛和

創意壽司大盛和的份量可1-2人分享

鮮甜柔軟的炙燒鰻魚

大干貝握壽司點綴海味濃郁的蟹膏

切成大塊厚長的鮪魚握壽司加上海膽魚子醬更是迷人



鮪魚生魚片厚切鮮美

海苔包覆醋飯、脆甜花枝和鮭魚卵

入口滿載鮮甜滋味

厚實鮭魚生魚片肉甜新鮮、油脂肥美

搭配紫蘇葉增添清新

創意壽司大盛和超過十種日料一次滿足

每人點一份餐就送飲料，冰箱內的飲料可任選。

午仔一夜干 250元

喜歡吃烤魚的可以試試這裡的一夜干

份量大隻、肉質細緻不乾柴

師傅的烤功很優秀

單吃可以嚐到肉質本身的鮮美甘甜

搭配一旁附上的檸檬和胡椒鹽提味

我一個人吃光整盤，哈

也是下酒的好物搭配

麻糬丸子 90元

餐後來道甜點

宜蘭人直呼超好吃的烤麻糬

加上煉乳和花生粉搭配絕佳

口感Ｑ彈好好吃

澄食小人屋有內用和外帶，沒有外送服務，來店內吃最新鮮。

不想人擠人排隊就選在平日中午來訪，網路評論內湖巷弄最強丼飯，有機會來內湖湖光市場附近可以吃吃看這間評價很好的澄食小人屋湖光店。

澄食小人屋 湖光店

地址：台北市內湖區成功路四段41巷1號

捷運：內湖站

電話： 02 2794 3699

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00（週一休息）

粉絲團：澄食小人屋

食記：【內湖美食】澄食小人屋湖光店，台北日本料理丼飯推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

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