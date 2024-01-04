外國人眼中的奇妙小吃蚵仔煎！卻是我從小就很愛的國民小吃，這間「歐家蚵仔煎」營業超過一甲子，原本是以插蚵維生，後來到樹下搭棚擺攤賣起蚵仔煎，目前已傳承到第三代，蚵仔煎特色，旁邊脆皮像極蕾絲邊都快飛起來，蚵仔煎還吃得到小白菜與豆芽菜～

歐家蚵仔煎 在哪？

歐家蚵仔煎在安平老街很好找！在知名天后宮旁邊，距離安平古堡不到100公尺，斜對面就有收費停車場，吃好還能逛逛老街、古堡與樹屋～

歐家蚵仔煎創立於1961年

歐家蚵仔煎創立於1961年！第一代是在安平古堡黃槿樹下搭棚擺攤，是安平蚵仔煎第一老店，目前已經傳承到第三代，在地飄香超過一甲子～

路過真的會忍不住停下腳步！除了牆面安平蚵仔煎第一老店吸引人，門口還貼有報章媒體採訪～

安平老街除了國人愛來，外國遊客也會指定來體會老街風情！平日這天就遇到好幾組外國人，現場提供多種掃碼支付方式真的很方便～

我喜歡吃蚵仔煎！但還真不知蚵仔煎的由來，有興趣的朋友看一下～

以老街老字號小吃店來講！歐家用餐環境算不錯，小吃店乾淨還有提供洗手間～

自助區有很多種醬料！黑醋、辣椒醬、番茄醬、醬油膏、哇沙米醬與胡椒粉。

歐家蚵仔煎 菜單

招牌煎類有蚵仔煎 、蝦仁煎、綜合煎與蛋煎，主食有肉燥飯、蚵仔飯湯、魚皮飯湯、魚羹麵、擔仔湯麵..等，好特別竟然有賣白飯淋肉汁15元，炸物有海鮮卷、蝦捲、炸蝦仁餛飩，吃不夠也能買冷凍食品回家～

手切五花肉燥看起來好好吃！

現場也有多種涼拌小菜與冷菜選擇！鮮蝦用保鮮膜封好，小菜也是一盒盒裝好。

虱目魚皮加上高湯、薑絲與蔥花，大火快煮成虱目魚高湯！不用過多調味，滾一下就能起鍋～

經典現煎蚵仔煎

歐家蚵仔煎一大特色就是酥脆！蚵仔先放到煎台上滋滋作響，接著倒入粉漿水與蛋液煎到融為一體，最後放上青菜，兩面煎到赤赤，這用的青菜是小白菜加豆芽菜，如果豆芽菜用完，會用高麗菜替換，每片蚵仔煎都能吃到兩種蔬菜～

為了讓邊邊煎起來更薄脆！煎蚵仔煎還會邊點油，看起來就好脆口～

起鍋淋上特調醬料！脆皮好像蕾絲都快飛起來了

蚵仔煎

蚵仔煎快比盤子還大！脆皮邊看起來像雪花也像蕾絲，外圈很酥脆中間比較軟，一靠近就聞到經典蚵仔煎的香味～

忍不住夾一塊脆皮邊來吃！歐家蚵仔煎帶點焦香味，又不會真的焦過頭，即使冷掉脆皮也不會軟趴，依舊很薄脆～加蛋吃起來更香！

特製蚵仔煎醬鹹甜交織，甜味挺明顯又不會甜膩，很有自己獨特風味！

每顆蚵仔吃起來都挺飽滿，一吃就知道有新鮮！重點是蚵仔煎焦香的很剛好～

蝦捲

炸到金黃香酥蝦捲趁熱吃！熱熱吃很酥脆，冷掉吃比較脆硬，內餡是肉餡加上整隻蝦仁，只是調味簡單，吃原味吃的到炸香氣，沾點哇沙米醬油膏一起吃更夠味～

蚵仔飯湯

蚵仔飯湯放了一塊老油條增加口感！煮飯的湯是用虱目魚骨湯，湯飯吸附高湯海鮮香，飯湯吃的到米飯的Q軟感，蚵仔量不小氣，吃起來就像媽媽家常料理，很純粹天然味，沒有其它多於調味，口味重的朋友可來點胡椒粉更香～

虱目魚皮湯

看到虱目魚皮湯我都會點！虱目魚皮加熱後會捲起！這一碗70元我覺得好划算，吃得到虱目魚滿滿膠質，還喝的到虱目魚高湯，沒有一點腥味～

虱目魚皮帶點厚度！咬起來更有口感，魚皮好彈軟口感滑順，虱目魚肉很細緻，好想來碗白飯配著吃～

吃飽廟裡走走！很多遊客都會特地來廟前合影～

＊來安平老街想找間舒適小吃店！歐家蚵仔煎是不錯選擇，蚵仔煎是我的菜，蚵仔煎像雪花脆皮一樣薄又脆，真的很脆口，蚵仔飯湯、虱目魚皮湯都好喝，下次來老街想吃蚵仔煎會來歐家～

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歐家蚵仔煎 店家資訊

交通資訊

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