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【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓式料理 店內貼滿韓國明星海報、專輯 哈韓族最愛！必點韓式蒸蛋、韓式炸雞

2024-01-04 20:08:22 foodtinne 人氣：107
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foodtinne

發表篇數：121篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：Ma C So Yo 築夢韓食中山店
phone02-2537-5068
place台北市中山區中山北路一段121巷15號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

隱藏在巷弄的韓式料理「Ma C So Yo 築夢韓食 」必點超療癒的起司蒸蛋😍

每到用餐時刻都會客滿 提供多種韓食料理🍴店內座位不多建議要先訂位❤️

有單點跟雙人套餐可選 每月有不同的專輯抽獎活動🎉

【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

「Ma C So Yo 築夢韓食 」位於台北市中山區中山北路一段121巷15號。

店內貼滿韓國明星的海報、CD專輯 哈韓的人看到會瘋掉🔥

【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

📍雙人餐💲1180

✔️歐嬤嬤-甘甜炸雞 ✔️炸醬麵✔️蒜味薯條 ✔️飲品*2甜點*2

多種韓式料理一次滿足 套餐包含炸雞、主食、韓式小點心各一、飲品甜點各二～

【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

🔎炸雞有三種口味可選 之前有吃過辣味 辣度真的很夠 喜歡吃辣會愛🌶️

🔎炸雞肉質軟嫩外皮超脆沾滿鹹甜醬汁很唰嘴 不敢吃辣點這個就對😋

🔎炸醬麵吸附滿滿醬汁搭配小黃瓜格外清爽！來韓式餐廳必點的主食💗【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

🔎薯條炸至金黃酥脆 撒上蒜味粉就很讚 當開胃菜剛好

🔎甜點是冰淇淋大福 有香草及芝麻兩種口味

🔎大福外皮軟Q 芝麻冰淇淋口味超濃郁 我喜歡💕

【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

📍起司釜山蒸蛋💲220

🔎 來這邊必點起司蒸蛋 澎澎的有夠可愛 ！

🔎上面整片起司超邪惡 蛋體ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ入口即化🤤

【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

📍今夜不買醉·誰來陪我睡💲250

📍芒果氣泡飲💲120

🔎這邊還喝得到水果系調酒 這款式草莓&葡萄柚

🔎芒果喝起來有氣泡感格外清爽解膩😎

🔎另外還有附韓式小菜讓你搭配主食更清爽解膩！！！

【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

餐點都無雷好吃 快帶哈韓的朋友來一起吃韓式料理🇰🇷

附上餐廳資訊：

【Ma C So Yo 築夢韓食｜中山美食】隱身在巷弄中的韓

⭕️Ma C So Yo 築夢韓食

🏷台北市中山區中山北路一段121巷15號

⌛️11:30-14:30～17:30-22:00

☎️02 2537 5068

⚠️‼️位置不多 建議訂位‼️⚠️

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