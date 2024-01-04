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【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免費韓服體驗、網美打卡牆 快揪姐妹來拍美照

2024-01-04 20:10:49 foodtinne 人氣：114
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：121篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：饗韓 食尚韓食
phone02-2731-5554
place台北市大安區仁愛路四段345巷4弄21號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

「饗韓。食尚韓食」韓式料理真的太浮誇！沒看過這麼狂的起司瀑布😳

這家小菜可以無限續 揪姊妹聚餐首選的韓式料理🍽️還能免費穿韓服🇰🇷

店內環境超美超好拍📸有很多韓式餐點可選～喜歡韓式的朋友快收藏❤️

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

「饗韓。食尚韓食」位於台北市大安區仁愛路四段345巷4弄21號。

靠近捷運忠孝敦化三號出口步行五分鐘即可抵達～

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

店內寬敞舒適 很有現代時尚感 一看就知道沙發很好坐（誤

很適合拍美照的好地方！

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用餐還可以免費體驗韓服 讓你免飛韓國就能體驗當地文化～

這次品嚐雙人套餐 快來看看我們吃了什麼吧😍

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

🔸雙人套餐💲1277＋單點：鑄鐵熔岩辣火山飯💲369

✔️金箔酪梨鮮鮭魚球 ✔️辣豆腐煲 ✔️加購$159升級歐買尬火山炸雞

✔️飲料甜點加購$159換調酒 蘋果梨/葡萄園之戀

韓式料理還有現做調酒可以喝 私心超愛葡萄這杯🍇酒感適中很適合女孩

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

🔎開胃菜鮭魚球點綴金箔有夠浮誇😍意外清爽好吃！

🔎辣豆腐煲看起來超辣 實際上辣度溫順夠味～

🔎豆腐煲配料豐富 把白飯加進去一起吃更滿足🤩

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

🔎升級超浮誇火山炸雞 桌邊淋起司整個畫面感十足💯

🔎炸雞外皮超酥脆 搭配竹炭粉紅醬麵包好完美✨

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

📍鑄鐵熔岩辣火山飯💲369

🔎拜託喜歡吃辣一定要點這個！辣度根本魔王等級😂

🔎超辣火山飯搭配起司熔岩醬浮誇到不行🔥

🔎我吃一口直接快噴火 把整杯調酒乾完😂😂😂

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

餐點都浮誇又好拍 重點是口味還很不錯 每道都很夠味！！！

喜歡吃辣答應我一定要點辣火山飯 真的是辣到哭ＸＤＤＤＤ

快揪姐妹來這家韓式料理吃美食😋順便穿韓服拍美照吧👭

附上店家資訊：

【饗韓。食尚韓食｜忠孝敦化美食】挑戰台北最浮誇的韓式餐廳 免

⭕️饗韓。食尚韓食ｘJust Wanna Korea

🏷台北市大安區仁愛路四段345巷4弄21號

⌛️11:30-14:30/17:30-22:00

☎️02 2731 5554

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