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新上市的厲害湯鍋美味度爆表！新鮮數十種野菜放題自助吧豐盛度超高，想吃就來訂位！

2024-01-04 21:00:00 Kiwi 人氣：103
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窩客好文

Kiwi

發表篇數：506篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：八石什鍋彰化旗艦店
phone04-7358-811
place彰化縣彰化市永安街437號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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彰化火鍋八石什鍋永安店｜彰化火鍋新鮮野菜自助吧吃到飽彰化吃到飽火鍋餐廳推薦

耶耶耶！Kiwi是十足火鍋控，彰化火鍋店都要被吃一輪，這回中午跟朋友聚會來到彰化火鍋八石什鍋永安店，約三五好友一起來彰化聚會真的不錯！彰化火鍋八石什鍋永安店用餐取消了以往的固定菜盤，直接改成50多種新鮮蔬菜自助吧吃到飽模式，太開心了！而且彰化八石什鍋永安店在12月也推出暖心食補鍋底，我們選擇麻酸川椒酸菜、元氣牛髓鍋、燒酒雞鍋，三款暖呼呼鍋底，搭配低脂嫩肩牛、松阪豬，會員生日禮海鮮拼盤也很大器，能吃到滿滿火鍋真的太幸福了！吃完的當下，朋友已經開始催促下一次來這的時間是何時啊？一家讓人甘願常常來報到的店究竟是怎樣的店呢？快點跟著Kiwi一起吃下去吧！

彰化火鍋八石什鍋永安店在哪？

八石什鍋永安店位在彰化縣彰化市永安街437號，位在彰化家樂福正前方，用餐後還可以到家樂福走走～

彰化火鍋八石什鍋永安店外觀設計很新穎

八石什鍋永安店位在彰化家樂福旁，周邊美食林立，火鍋店平日就不少人，假日簡直一位難求，八石什鍋永安店外觀時尚又新潮的外觀，讓我們準備走入店裡來享受午間的美好時光！

開啟彰化八石什鍋永安店木門時，裡面的木質色調與冬季的陽光互相輝映下很和煦，火鍋品嚐起來無限美味，想單點、想吃套餐都相當推薦！

彰化八石什鍋區域劃分清楚，在座位上會用木色隔板來作為半露天的私人空間，清爽氛圍下很適合約朋友一塊來用餐。

在不受打擾的情況下，讓人在這用餐也覺得格外舒適，朋友聚會、家庭聚餐、多人用餐都可以事先預訂座位呦！

彰化火鍋八石什鍋菜單Menu

菜單送上後，可以開始點選鍋物，選肉盤，選菜盤，選副餐，海鮮自由配，特選肉品、海鮮，八石熟食都可以點選起來。

如果想要雙人用餐，可以選擇雙人超值牛豬肉魂，雙人超值極盛海鮮～

彰化火鍋八石什鍋自助吧

彰化美食中的八石什鍋野菜好新鮮呀，50多種新鮮蔬菜，完全大陣仗，要你吃的快樂，餐廳裡有自助吧吃到飽，真的對我們喜愛吃菜的謀上超多好福利，與先前菜盤相比較之下，真的很幸福～

而且蔬菜、麵食都可以享用，自助吧夾子也有分素食、葷食的夾子呦！完全就是厲害的自助吧。

蔬菜盡情的夾好夾滿，三人用餐也是夾好多新鮮野菜，差點就吃不完了呢！

豆皮、麵食、油條都依照自己喜好而夾取～想吃哪種配料就夾到自己盤子裡，自助吧真的好超值！

各樣的醬料都是很多人喜愛的，不過湯頭味道夠，醬料部分就依照自己喜好來酌加啦！

飲品、冰品、冰沙都可以做使用，隨時想要喝無糖飲料、有糖飲料、咖啡或是氣泡飲料這裡通通都能滿足你！

明果冰淇淋、明治冰淇淋兩款超大廠的冰品隨意吃起來，豐富的款式眾多，可以一次吃好幾款！

彰化火鍋八石什鍋餐點分享

我們湯底部分點了燒酒雞鍋、元氣牛髓鍋、麻酸川椒酸菜，肉品部分選擇低脂嫩肩牛、松阪豬、換購海鮮拼盤（會員生日禮）

元氣牛髓鍋

好的精品湯頭讓你喝了回甘又很有滋味，牛湯的味道帶點厚香卻又清爽，讓人垂涎欲滴。

那塊大骨有讓我們嚇一跳，高溫下滾煮的牛髓湯，很百搭，我們就直接入野菜，先來煮蔬菜後再品嚐肉肉。

我們喜愛吃肉，所以直接將低脂嫩肩牛下鍋煮，這份肉肉給的不少，滾煮的秒數不用多，就能吃到自然的味道。

低脂嫩肩牛的脂肪部位比較少，偏瘦肉，下鍋煮的時間拿捏恰好，品嚐起來絕對跟牛髓湯超合搭啦！

松阪豬鮮嫩又有脆感，我們將肉分食在燒酒雞鍋、元氣牛髓鍋，這樣一來也可以保持湯鍋的清澈度，加入蔬菜就是自然甜味滿滿，想要多喝幾碗湯也可以。

松阪豬咀嚼中帶了很多豐富的口感，獨特的脆嫩口味，看著肉品鮮嫩度很厲害，下鍋煮應該也是佼佼者，我喜歡松阪豬。

下鍋需要一點時間才能煮熟，不過起鍋後不用刻意的調味就能吃到脆脆的松阪豬。

麻酸川椒酸菜

太時髦了這鍋物，猶如我們去吃酸菜魚一樣，超經典～酸菜切絲超入味，香麻酸辣超開胃，口感完全升級！

酸香帶著麻感，酸菜、花椒提味，真是不錯，我們都覺得這鍋煮海鮮最對味了啦！

這款真的超適合八石鍋物的會員生日禮，海鮮拼盤，豪氣吃起來！

各樣的新鮮魚貨再加上鮮蝦、蛤蠣真的是滿滿的霸氣，會員生日禮沒想到這樣澎湃。

酸度麻味讓海鮮瞬間也都變得十分的甘甜，好吃也不鬆散的魚貨很棒！

新鮮就是美味，蝦子很鮮甜呦！在滾燙的湯鍋中，會頻頻聞到花椒味，越煮這鍋越精華。

蛤蠣也很新鮮，一打開Kiwi就撈起來，顆顆飽滿很容易噴汁。

魚貨煮過後也因為酸麻辣湯鍋的緣故，變得十分鮮甜，想不吃都難噎！不自覺就自己把海鮮吃光ＸＤ

鮭魚的香氣直逼，肉質很扎實並沒有因為Kiwi忘記撈起來而鬆散，反而每一口都能吃得到魚肉。

燒酒雞鍋

一年四季最夯的燒酒雞鍋，加入了很多中藥材，送鍋後工作人員會點火，讓裡頭的酒精實在的揮發，一陣子後再將土雞肉放進去，這真的太威了！

底部還有一塊鴨血～很特別呢！

燒酒雞鍋附上超有彈性的雞肉，一看就曉得店家不惜成本也要將新鮮雞肉呈上著。

很多的中藥入湯頭，溫補也回甘不已！等燒酒消失，我們才將雞肉放進去湯鍋中，超有彈性又美味，這肉肉很值得點！

副食

如果吃得不夠痛快，也可以額外加點麻油乾麵線、打拋豬肉飯、魚酥飯，絕對可以讓你飽到天靈蓋。

打拋豬肉飯醬汁淋在白飯上，帶點微辣口感好下飯，不自覺就扒上半碗了呢！

香噴噴的魚酥飯也是很多人喜愛點的米食之一呦！

麻油乾麵線趁熱攪拌均勻後食用，會發現這香氣太撲鼻，我們超喜歡這香氣結合麵線，每一口都好銷魂啊！

麻油炸蛋也是來到八石必點的，真麻油才有這樣的香氣啦！加上炸蛋後再灑點胡椒，人間美味！

最後用餐完畢我們就吃起冰淇淋起來，明果的泰式奶茶也不錯，荔枝則是我最喜歡的口味。

明治冰淇淋口味上真的都很穩定，濃郁又有層次感，朋友人手一碗，吃得不亦樂乎耶！

12月新鍋歲末同慶

期間限定12/16-2024/1/131活動滿滿絕對要吃！

點新鍋再來個對對碰，身分證號碼中幾個號碼，吃海鮮，中越多海鮮盤越豪華。

消費滿千送百現金券，超划算的啦！

當週壽星享好禮2選一，特選牛豬拼盤或嚴選海鮮三拼擇一！

彰化八石什鍋永安店 評論

從以前我們就很常吃鍋，再度擄獲一家好吃的店，推薦彰化火鍋八石什鍋永安店，彰化火鍋太多了，不過要像彰化火鍋八石什鍋永安店就偏少了，那滿滿的新鮮蔬菜自助吧再加上暖心食補鍋底，可以讓你多樣選擇，開鍋大吃肉品與海鮮，再加上滿滿的蔬菜跟飲品、冰沙、冰淇淋，這簡直就是太幸福！快點預約起來，12月延續至一月底的好康活動，讓你吃到美味海鮮、新鮮肉品，滿額贈活動、對對碰送海鮮，會員海鮮拼盤同樣是好禮滿滿。這大器的會員生日好禮，豈能錯過啦！？

彰化八石什鍋永安店

住址：500彰化縣彰化市永安街437號

 電話：04 735 8811

需要預訂 · 提供 Wi-Fi · 有兒童高腳椅

營業時間：週一到週五11:30–15:30, 17:30–23:00、週六日11:30–23:00

彰化八石什鍋永安店粉絲專頁




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彰化火鍋彰化美食彰化餐廳彰化八石什鍋彰化旗艦店蔬菜吃到飽自助
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