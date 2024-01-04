彰化火鍋八石什鍋永安店｜彰化火鍋新鮮野菜自助吧吃到飽彰化吃到飽火鍋餐廳推薦

耶耶耶！Kiwi是十足火鍋控，彰化火鍋店都要被吃一輪，這回中午跟朋友聚會來到彰化火鍋八石什鍋永安店，約三五好友一起來彰化聚會真的不錯！彰化火鍋八石什鍋永安店用餐取消了以往的固定菜盤，直接改成50多種新鮮蔬菜自助吧吃到飽模式，太開心了！而且彰化八石什鍋永安店在12月也推出暖心食補鍋底，我們選擇麻酸川椒酸菜、元氣牛髓鍋、燒酒雞鍋，三款暖呼呼鍋底，搭配低脂嫩肩牛、松阪豬，會員生日禮海鮮拼盤也很大器，能吃到滿滿火鍋真的太幸福了！吃完的當下，朋友已經開始催促下一次來這的時間是何時啊？一家讓人甘願常常來報到的店究竟是怎樣的店呢？快點跟著Kiwi一起吃下去吧！

彰化火鍋八石什鍋永安店在哪？

八石什鍋永安店位在彰化縣彰化市永安街437號，位在彰化家樂福正前方，用餐後還可以到家樂福走走～

彰化火鍋八石什鍋永安店外觀設計很新穎

八石什鍋永安店位在彰化家樂福旁，周邊美食林立，火鍋店平日就不少人，假日簡直一位難求，八石什鍋永安店外觀時尚又新潮的外觀，讓我們準備走入店裡來享受午間的美好時光！

開啟彰化八石什鍋永安店木門時，裡面的木質色調與冬季的陽光互相輝映下很和煦，火鍋品嚐起來無限美味，想單點、想吃套餐都相當推薦！

彰化八石什鍋區域劃分清楚，在座位上會用木色隔板來作為半露天的私人空間，清爽氛圍下很適合約朋友一塊來用餐。

在不受打擾的情況下，讓人在這用餐也覺得格外舒適，朋友聚會、家庭聚餐、多人用餐都可以事先預訂座位呦！

彰化火鍋八石什鍋菜單 Menu

菜單送上後，可以開始點選鍋物，選肉盤，選菜盤，選副餐，海鮮自由配，特選肉品、海鮮，八石熟食都可以點選起來。

如果想要雙人用餐，可以選擇雙人超值牛豬肉魂，雙人超值極盛海鮮～

彰化火鍋八石什鍋自助吧

彰化美食中的八石什鍋野菜好新鮮呀，50多種新鮮蔬菜，完全大陣仗，要你吃的快樂，餐廳裡有自助吧吃到飽，真的對我們喜愛吃菜的謀上超多好福利，與先前菜盤相比較之下，真的很幸福～

而且蔬菜、麵食都可以享用，自助吧夾子也有分素食、葷食的夾子呦！完全就是厲害的自助吧。

蔬菜盡情的夾好夾滿，三人用餐也是夾好多新鮮野菜，差點就吃不完了呢！

豆皮、麵食、油條都依照自己喜好而夾取～想吃哪種配料就夾到自己盤子裡，自助吧真的好超值！

各樣的醬料都是很多人喜愛的，不過湯頭味道夠，醬料部分就依照自己喜好來酌加啦！

飲品、冰品、冰沙都可以做使用，隨時想要喝無糖飲料、有糖飲料、咖啡或是氣泡飲料這裡通通都能滿足你！

明果冰淇淋、明治冰淇淋兩款超大廠的冰品隨意吃起來，豐富的款式眾多，可以一次吃好幾款！

彰化火鍋八石什鍋餐點分享

我們湯底部分點了燒酒雞鍋、元氣牛髓鍋、麻酸川椒酸菜，肉品部分選擇低脂嫩肩牛、松阪豬、換購海鮮拼盤（會員生日禮）

元氣牛髓鍋

好的精品湯頭讓你喝了回甘又很有滋味，牛湯的味道帶點厚香卻又清爽，讓人垂涎欲滴。

那塊大骨有讓我們嚇一跳，高溫下滾煮的牛髓湯，很百搭，我們就直接入野菜，先來煮蔬菜後再品嚐肉肉。

我們喜愛吃肉，所以直接將低脂嫩肩牛下鍋煮，這份肉肉給的不少，滾煮的秒數不用多，就能吃到自然的味道。

低脂嫩肩牛的脂肪部位比較少，偏瘦肉，下鍋煮的時間拿捏恰好，品嚐起來絕對跟牛髓湯超合搭啦！

松阪豬鮮嫩又有脆感，我們將肉分食在燒酒雞鍋、元氣牛髓鍋，這樣一來也可以保持湯鍋的清澈度，加入蔬菜就是自然甜味滿滿，想要多喝幾碗湯也可以。

松阪豬咀嚼中帶了很多豐富的口感，獨特的脆嫩口味，看著肉品鮮嫩度很厲害，下鍋煮應該也是佼佼者，我喜歡松阪豬。

下鍋需要一點時間才能煮熟，不過起鍋後不用刻意的調味就能吃到脆脆的松阪豬。

麻酸川椒酸菜

太時髦了這鍋物，猶如我們去吃酸菜魚一樣，超經典～酸菜切絲超入味，香麻酸辣超開胃，口感完全升級！

酸香帶著麻感，酸菜、花椒提味，真是不錯，我們都覺得這鍋煮海鮮最對味了啦！

這款真的超適合八石鍋物的會員生日禮，海鮮拼盤，豪氣吃起來！

各樣的新鮮魚貨再加上鮮蝦、蛤蠣真的是滿滿的霸氣，會員生日禮沒想到這樣澎湃。

酸度麻味讓海鮮瞬間也都變得十分的甘甜，好吃也不鬆散的魚貨很棒！

新鮮就是美味，蝦子很鮮甜呦！在滾燙的湯鍋中，會頻頻聞到花椒味，越煮這鍋越精華。

蛤蠣也很新鮮，一打開Kiwi就撈起來，顆顆飽滿很容易噴汁。

魚貨煮過後也因為酸麻辣湯鍋的緣故，變得十分鮮甜，想不吃都難噎！不自覺就自己把海鮮吃光ＸＤ

鮭魚的香氣直逼，肉質很扎實並沒有因為Kiwi忘記撈起來而鬆散，反而每一口都能吃得到魚肉。

燒酒雞鍋

一年四季最夯的燒酒雞鍋，加入了很多中藥材，送鍋後工作人員會點火，讓裡頭的酒精實在的揮發，一陣子後再將土雞肉放進去，這真的太威了！

底部還有一塊鴨血～很特別呢！

燒酒雞鍋附上超有彈性的雞肉，一看就曉得店家不惜成本也要將新鮮雞肉呈上著。

很多的中藥入湯頭，溫補也回甘不已！等燒酒消失，我們才將雞肉放進去湯鍋中，超有彈性又美味，這肉肉很值得點！

副食

如果吃得不夠痛快，也可以額外加點麻油乾麵線、打拋豬肉飯、魚酥飯，絕對可以讓你飽到天靈蓋。

打拋豬肉飯醬汁淋在白飯上，帶點微辣口感好下飯，不自覺就扒上半碗了呢！

香噴噴的魚酥飯也是很多人喜愛點的米食之一呦！

麻油乾麵線趁熱攪拌均勻後食用，會發現這香氣太撲鼻，我們超喜歡這香氣結合麵線，每一口都好銷魂啊！

麻油炸蛋也是來到八石必點的，真麻油才有這樣的香氣啦！加上炸蛋後再灑點胡椒，人間美味！

最後用餐完畢我們就吃起冰淇淋起來，明果的泰式奶茶也不錯，荔枝則是我最喜歡的口味。

明治冰淇淋口味上真的都很穩定，濃郁又有層次感，朋友人手一碗，吃得不亦樂乎耶！

12月新鍋歲末同慶

期間限定12/16-2024/1/131活動滿滿絕對要吃！

點新鍋再來個對對碰，身分證號碼中幾個號碼，吃海鮮，中越多海鮮盤越豪華。

消費滿千送百現金券，超划算的啦！

當週壽星享好禮2選一，特選牛豬拼盤或嚴選海鮮三拼擇一！

彰化八石什鍋永安店 評論

從以前我們就很常吃鍋，再度擄獲一家好吃的店，推薦彰化火鍋八石什鍋永安店，彰化火鍋太多了，不過要像彰化火鍋八石什鍋永安店就偏少了，那滿滿的新鮮蔬菜自助吧再加上暖心食補鍋底，可以讓你多樣選擇，開鍋大吃肉品與海鮮，再加上滿滿的蔬菜跟飲品、冰沙、冰淇淋，這簡直就是太幸福！快點預約起來，12月延續至一月底的好康活動，讓你吃到美味海鮮、新鮮肉品，滿額贈活動、對對碰送海鮮，會員海鮮拼盤同樣是好禮滿滿。這大器的會員生日好禮，豈能錯過啦！？

彰化八石什鍋永安店

住址：500彰化縣彰化市永安街437號

電話：04 735 8811

需要預訂 · 提供 Wi-Fi · 有兒童高腳椅

營業時間：週一到週五11:30–15:30, 17:30–23:00、週六日11:30–23:00

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