冬天，是一個寧靜而充滿詩意的季節，台灣東北角的蘇澳、南澳以及東澳，更是冬季旅遊的秘境勝地，平常開車前往花蓮總是匆匆而過，今天則是要停留兩天，體驗這片土地的美好來場「蘇澳美食景點小旅行」冬天深度旅行東澳南澳二日遊

目錄 朝陽漁港

朝陽沙灘

朝陽步道

樸艷辣椒館

南澳金城武樹

睡海邊民宿

粉鳥林漁港

愛情鎖海灘

粉鳥林秘境小舖

東澳灣沙灘

看更多蘇澳美食景點

冬天的旅行擺脫夏天的酷暑，是一個寧靜而充滿詩意的季節，離開城市進入綠色的海岸地帶，今天探訪的是台灣東北角的蘇澳、南澳以及東澳

冬季旅遊的秘境，平常開車前往花蓮總是匆匆而過，今天則是要停留兩天，體驗這片土地的美好來場「蘇澳美食景點小旅行」冬天深度旅行東澳南澳二日遊

第一站會是南澳美麗的山間平原，這裡有許多隱藏版的山海秘境，先來探訪南澳

走訪步道和平原景色，不走一般觀光的路線，走入田野也許還能發現意外的驚喜

山海秘境這一詞形容南澳和東澳一點都不為過，離開山麓地帶，轉個身就是大海迎面襲來，有漁港有秘境海灘

讓深邃的海水湛藍與絕美的東海岸美景相伴，在這場冬季的蘇澳小旅行當中！

朝陽漁港

朝陽漁港是南澳的小漁港，背靠龜山山丘面向廣袤太平洋，這裡有著太平洋黑潮豐盛的漁獲資源，還有美麗海灣是一個適合親子、釣客和饕客的好去處

寧靜不喧嘩的小漁港，散步欣賞美景，走上海堤太平洋的波濤好像在講話，訴說黑潮的故事

寧靜的漁港在漁港進貨時會迎來喧嘩的片刻，早上七點以及下午兩點半漁船入港，跟在地居民一起搶購現撈的新鮮魚獲，白帶魚、鬼頭刀、紅甘魚等先撈超新鮮，就算純參觀也覺得很好玩

鹹鹹的海味，淡淡的海風，漁港漫步可以很愜意，體驗不一樣的漁港文化，愛上海洋！

地址：宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路2-1號 時間：全天開放

朝陽沙灘

朝陽沙灘是在漁港旁的一個秘境沙灘，比起知名的愛情鎖海灘這裡更加幽靜，也更適合發呆看海

走上漁港旁的堤防，就會看到寬闊的沙灘，沙灘也有新建的觀景台，走上去登高遠望欣賞美麗景緻

觀景台旁還有椅子，可以簡單稍作休息，或是吃點東西，邊欣賞美景超Chill

地址：宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路1之1號（安檢所旁走進去） 時間：全天開放

朝陽步道

朝陽步道位在南澳溪出海口的龜山上，登高遠望能夠看到南澳平原與烏石鼻海灣，四個觀景台可以俯瞰朝陽漁港和南澳溪、南澳平原、定情湖，風景優美，只是階梯較多需要耐力，但只要登高就可以觀海、觀山，還有豐富的動植物生態

吹著輕柔的山風，踏著階梯拾級而上，一路有浪潮與海風陪伴，蟬聲此起彼落，是條風景優美略有挑戰的步道

朝陽步道共有三個出入口，最推薦從朝陽漁港旁的入口起登，僅需短短幾百公尺便能登高到景觀平臺，一覽整個海灣與港口的美景

從朝陽漁港入口起登的好處，就是僅需短短幾百公尺便能抵達觀景台，一望無際的太平洋與美麗海灣盡收眼底

湛藍的海中突起一座小山，便是有名的烏石鼻，輕鬆地登上這裡欣賞美景，是最好的旅行體驗

地址：宜蘭縣蘇澳鎮龜山山丘上 時間：全天開放

樸艷辣椒館

樸豔辣椒美食文創館，在往花蓮必經的台九線蘇花改南澳段旁，或是搭火車從南澳車站出來就可以看到

光在外面就可以拍很久，你看寶寶們對辣椒阿姨多有興趣，還有黃辣椒哥哥也是我們的好朋友

葉家香是剝皮辣椒創始者，也開發各式各樣的辣椒產品，是世界最專業辣椒全系列商品專賣店。店內有茶油剝皮辣椒、各式辣椒製品、在地小農蔬果農特產品等，超好逛好買

樸豔以冰淇淋、辣醬拌麵、剝皮辣椒雞湯、巧克力等，除了買伴手，也可以在這用餐，吃飯前先來冰淇淋開胃一下哈哈

超推薦樸豔的冰淇淋，聽說是有辣的冰淇淋喔，一定要來嘗鮮一下，挑戰一下七種辣度的辣椒冰淇淋

我吃的則是巧克力，搭配辣椒很搭，辣感和巧克力的濃醇香氣很合拍的組合，寶寶們嚐一口還是乖乖回去吃沒有辣的草莓冰淇淋了

走上二樓，超有特色的壁畫，裡面走是原住民的傳統木造民居，坐在這用餐也很有氣氛

二樓的另一個主題是：重現墨西哥古文明-史上辣椒最興盛的王國「阿茲特克」的傳統建築風情

吊滿辣椒的土坏房子adobe house，在大門兩側吊掛的辣椒是用來驅邪的，吊著直到來年辣椒收成之後才會取下換新辣椒

帶著濃烈的鮮豔色調和木頭質感，還有多幅壁畫，超好拍的，好像置身中美洲西班牙風格街道

中午就順便來吃午餐吧，餐點都有點微辣喔，一點點辣更開胃喔，豐富的配料拌在一起，吃下一口略有辣感

香脆椒粉或是剝皮辣椒拌著麵，麵條Q彈辣椒脆爽，超搭的非常開胃

餐點也有附湯與小菜，吃下來整個超飽的

寶寶們怕辣也有不辣的飯可以點喔，每次去都有新的味蕾驚喜

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段276號 時間：10:30–19:30 無公休日

南澳金城武樹

南澳金城武樹，是近年來新興的熱門景點。這棵樹位於宜28縣道的南澳南路上，旁邊是一片綠油油的稻田，筆直的道路穿梭其中，就像是台東伯朗大道的縮影

南澳金城武樹是一棵樟樹，樹齡約10年。樹形高大，樹幹粗壯，枝葉茂密，在陽光的照耀下，顯得格外蒼翠

除了白天的美景，南澳金城武樹的夜景也非常漂亮，星空的映襯下，稻田閃閃發光，絕美景致

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南澳南路 時間：全天開放

睡海邊民宿

結束一整天的行程，我們想睡午覺了，直接直奔「睡海邊民宿」，民宿距離東澳灣海灘僅2分鐘車程，旁邊就是大海

一推開門寬敞的民宿空間好喜歡，還有孩子的專屬遊戲區，直接玩爆啦

一樓的房型超大的是樓中樓的設計，全家人一起睡一間都沒問題的

二樓這間四人房是看海的絕佳房型，坐在落地窗邊就能看到東澳灣的美景

三樓這間的視野更好，全家人一起來入住建議可以直接包棟，更能享受不受干擾的

房內的備品很精緻，是歐舒丹的非常喜歡，靜靜地休息在房間裡發呆，度假不就該如此嗎

孩子們最愛的就是這一間啦，雙層的床鋪是兄弟們的愛

最迷人的是民宿的天臺，走上去中央山脈與太平洋都會映入眼簾，直接出現在你的視線之中

慢慢欣賞讓時光流逝，晚上這裡非常安靜，一夜好眠隔天還要來去粉鳥林探訪，晚安囉東澳！

粉鳥林漁港

粉鳥林漁港在東澳灣的最南端，是個迷人的小漁港，小時後父親會帶我來這裡釣魚，那時候很少人只有釣客和漁民，蘇花改通車後更多人發現了這裡

我想是被海水吸引，因為迷人如寶石般湛藍，還有不遠出黑潮的夢幻的漸層色彩令人嘆為觀止

粉鳥林漁港的名稱來源於港口附近曾有大量野生鴿子棲息，台語裡的「粉鳥」就是鴿子的意思，但也隨著人潮湧入，鴿子的數量逐漸減少，至今粉鳥林已經很少見到「粉鳥」了

雖然鴿子不見了，但魚群卻沒少過，在港邊就能近距離發現烏魚的蹤跡，人們不必餵食他就會主動靠向岸邊

如果剛好遇到漁船進港，這時候港邊會變得異常熱鬧，人們搶魚希望買到最新鮮的魚貨

冬季的東北角有白帶魚或是一些近海魚類都非常新鮮，漁船入港時可以來挑選喜歡的漁獲

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路三段東澳灣 時間：24 小時營業

愛情鎖海灘

在東澳的海邊，有一片石頭的海灘，遊客們在這裡，堆疊著愛情的鎖，每一塊石頭，都代表著一份心願，每一座石塔，都寄託著一段情緣

海風吹過，拂動著石頭的溫度，海浪沖上，沖走了石頭的痕跡，但是石頭們，依然堅定地站著，就像愛情，經得起考驗和挑戰

愛情鎖海灘，是一個美麗的地方，有著清澈的太平洋海浪，奇岩怪石的礫石海岸，似乎在記錄著每個旅人來過的記憶痕跡

粉鳥林秘境小舖

在愛情鎖海灘旁有間粉鳥林秘境小舖，到訪完愛情鎖海灘一定要來逛逛，因為這裡有好多好物很好買

彩繪精美的外觀，旁邊還備有小桌椅，可以喝杯咖啡眺望漁港風景

走進店裡這裡蠻多蘇澳漁會的產品，超推黑鮪魚罐頭以及嬌澳蝦餅，都是漁會出的產品，爆好吃必買回家，當伴手禮也很適合

最後離開時也別忘了順手買支宜蘭在地茶農的冰棒，清新甘甜風味迷人

地址：宜蘭縣蘇澳鎮270粉鳥林漁港安檢所旁 時間：09:00–17:00 週二公休

東澳灣沙灘

東澳灣沙灘不算是熱門的景點，那是在地人會出來曬日光浴嬉戲的沙灘，這裏的海岸有細密的沙子，比起愛情鎖海灘的礫石更適合孩子們玩

拿著玩沙工具工具衝刺去海灘啦，也是今天最後一個行程，孩子們最期待玩沙了

靜靜聽著海浪的波濤，不去想要做什麼，反正就是聽海浪聲，陪伴孩子發呆玩沙，一整個下午，當作這趟蘇澳南澳東澳行程的句點！

看更多蘇澳美食景點

宜蘭景點一日遊全攻略 宜蘭景點一日遊 / 羅東景點一日遊 蘇澳景點一日遊 / 員山景點一日遊 礁溪景點一日遊 / 頭城景點一日遊 三星景點一日遊 / 冬山景點一日遊 五結景點一日遊 / 宜蘭室內景點懶人包 宜蘭親子景點 / 宜蘭觀光工廠懶人包 😋宜蘭美食吃透透懶人包🍔 宜蘭美食懶人包 / 羅東美食懶人包 蘇澳美食懶人包 / 礁溪美食懶人包 頭城美食懶人包 / 三星美食懶人包 冬山美食懶人包 / 壯圍美食懶人包 宜蘭小吃懶人包 宜蘭景點 優惠門票全攻略！











🚙更多好玩行程這裡找！

延伸閱讀