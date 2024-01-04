『CheeseTalk』芝士燒、起司蛋糕新品牌，上個月在台中創下連續排隊一個月的紀錄，『CheeseTalk』現在在新竹巨城、台北南西新光本館都可以買到，資訊放在文末

『CheeseTalk』的點心主廚親赴日本考察，向巴斯克乳酪的酒井雅秀師傅取經，帶回傳承自北海道雙層芝士蛋糕製法，創立全新甜點品牌

本來還怕到現場會找不到，完全不會，我們11點就衝進去唯一排隊的店家就是『CheeseTalk』，每個人一買就是好幾盒，現場看到堆高高的Dots北海道芝士達茲的就是啦!

排了一下終於到我啦!!擠到前面拍到品牌名稱『CheeseTalk』

『CheeseTalk』品項價格，快閃優惠，買多更划算

雪藏草莓芝士燒、北海道許山芝士燒，盒裝四個剛剛好

紅色的禮盒很適合送禮

雪藏草莓芝士燒

雪藏草莓芝士燒則是添加自己熬煮的草莓果醬做成草莓芝士，並放入整顆大湖草莓，現在正值草莓季，雪藏草莓芝士燒必吃

北海道雙層芝士蛋糕

塔皮上方下層部份濃厚綿密的口感，使用的是數種奶油乳酪烘烤

上層慕斯使用北海道高梨乳酪製作，吃起來口感比較輕盈

上層的輕盈口感的幕斯入口即化，起司控必追單品

『CheeseTalk』還有另一個人氣商品【空氣流的舒芙蕾】造型是「台式馬卡龍(牛粒)」外觀

Dots北海道芝士達茲、Dots草莓生乳達茲，Dots兩盒特價399元，每個人至少是兩盒起跳

Dots北海道芝士達茲

使用用義大利帕瑪森起士粉及北海道奶油芝士調和完美比例

吃起來鹹甜鹹甜吃起來好涮嘴，一點都不膩

Dots草莓生乳達茲

草莓口味一樣慢火熬煮後與北海道奶油調和，內餡飽滿，外脆內蓬鬆，吃過會愛上它的口感

「CheeseTalk」Dots達茲系列ふわふ舒芙蕾、北海道雪山芝士燒、雪藏草莓芝士，每日早上11點開賣，賣完為止，要買要快!!

販售日期：

1/4-2/18 新竹巨城4樓（Sogo交界聯通道口）新竹市東區中央路229號

粉絲團：『CheeseTalk』

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