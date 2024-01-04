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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 小港區 十方素麵坊

食記 - 高雄 小港區 十方素麵坊

2024-01-04 22:33:24 湯小君 人氣：107
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窩客好文

湯小君

發表篇數：64篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 小港區

造訪商家：十方素麵坊
phone07-8314-770
place高雄市小港區港平路26號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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☆個人整體評價是4顆星喔☆

 

最近因為身體的關係又開始不定時吃素

 

之前就有找到這一家 但是因為看板上面沒有燙青菜只好作罷

後來才發現其他的小菜是寫在菜單上 有滷味跟一般的涼拌小菜 就連燙青菜也有 (^u^)

 

 

然後因為人手不足的關係 餐具 醬料的部分要自行取用

使用完畢的時候 也可以順便幫忙收拾進回收桶唷 (｡•ㅅ•｡)♡

 

店面乾淨整潔 環境清靜淡雅

 

 

上菜還蠻快的 食物味道單純

有的素食店的菜除了油膩 有油耗味以外

有時素料味 豆皮味也挺重的 所以買回去都還要過水再吃

 

他們家的部分就是比較偏油一點 但味道吃起來還是乾淨新鮮的 ദ്ദി ᷇ᵕ ᷆ )

 

 

 

滷味

紫米糕跟百頁豆腐(注意:熱量高)也好好吃~

 

素燥乾麵

 

老頭子喜歡他們家的麵

說看起來好像煮的過軟 其實吃起來還蠻有彈性的

調味方面也都恰到好處 不會讓人有刻意吃素食的感覺 ( ᐛ )

 

素燥飯

 

我的話就有點大意了

一直以為素肉燥的肉燥應該是香菇做成的

沒想到是小麥製品（大多都是小麥製品）還好料也只有一點 ( ˙³˙)

 

素燥飯配菜有酸菜跟白菜

乾麵裡面也有素肉燥 味道沒有很重還可以接受

 

燙地瓜葉

 

地瓜葉吃起來味道鮮美

不知道還加了什麼特別提鮮的調味料?

吃起來跟一般外面的不太一樣

 

味噌豆腐湯

 

湯的話感覺味噌應該是最後才加的

吃得出有一點豆瓣味（就是味噌沒有滾太久的味道）

清清的也很不錯

 

 

吃完這一頓就是剛好的七分飽

整體吃下來身體感覺是舒適的 價格也不貴

~下次還會再訪的~

 

#素食
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文章關鍵字
素食 十方素麵坊
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