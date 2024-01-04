來嘉義住宿很多次，會不經意看到盛時鳳茶在嘉義知名文化夜市旁，一直沒機會停下腳步買飲料帶回高雄，所以這次來嘉義工作時採買伴手禮以外，還要來盛時鳳茶買飲料。

離嘉義火車站超近[廢話，就在文化夜市圓環旁邊]，大約5分鐘車程。

盛時鳳茶營業時間從早上10:30到晚上9:00。

門口有超大醒目的鳳梨茶飲廣告招牌，背後有個故事，是一茶工房創辦人第三代的女兒創立的品牌，因為鳳梨是嘉義代表性水果，所以定將鳳梨和茶飲結合在一起，推出極具特色的盛時鳳茶茶飲品牌。

櫃台有盛時鳳茶和一茶工房的MENU可以自由索取。

盛時鳳茶也有正宗泰式奶茶$70耶~~

如果喜歡盛時鳳茶和一茶工房的茶飲，也可買自己喜歡的茶葉回家泡，也是送親朋好友的嘉義絕佳伴手禮物。

嘉義手工鳳梨果乾

也有嘉義鳳梨專屬的手工原味果乾獨享包嘗鮮價販售中。

如缺飲料環保袋帶回家，現場也可購買。

盛時鳳茶茶飲有很多種類，從特調到咖啡以外，還有土司及套餐搭配，需加料另外加錢。

如果初次來這裡購買的話，可以請店員幫你推薦適合手搖飲品。

盛情水果茶$70

結合青茶和鳳梨果肉及百香果肉下去做搭配，讓你喝到滿滿的新鮮水果及果汁，讓平日忙碌的你補充每天需要的水果纖維，遇到食慾不好時，喝一杯盛情水果茶補充一天滿滿活力吧。

鳳梨青茶$55

結合青茶及嘉義鳳梨果肉下去組合，讓大家更認識嘉義水果，鳳梨果肉酸甜酸甜讓青茶風味口感更多層次。

鳳梨冰沙(巧巧桶)

讓你提著就走的冰沙飲品桶，是現點現做的鳳梨冰沙，夏天炎熱時點一桶鳳梨冰沙超消暑超解熱，推薦帶孩子買鳳梨冰沙(悄悄桶)更是絕佳好用的安撫武器。

梅仔鳳梨冰茶(巧巧桶)$70

這一款不是冰沙，純粹冰涼茶飲+鳳梨果肉，但是多了微微甜酸的梅子味道。

正宗泰式奶茶 $70

挖~~總共買了五款不同特色的飲品帶回高雄，超有特色的飲品也想分享給孩子喝看看，下次再來這附近住宿再來喝一次，也成為我的嘉義手搖飲口袋名單。

回家的路上有點餓，所以多帶一份白雪涼麵$55。

白雪涼麵$55

價格也不貴，攪拌的特調麻醬醬汁後更好吃。

和在高雄吃到的涼麵麵條有點不同，白雪涼麵是完全冰涼到讓你覺得真的是在吃名副其實涼麵，而且不會很黏稠的難以入口，只有切絲的小黃瓜做搭配。

夏天來嘉義玩，回程帶上一杯鳳梨水果茶+白雪涼麵在車上吃真的很消暑。

盛時鳳茶

電話： 05 227 6116

地址： 600嘉義市西區中山路333號

FB : 盛時鳳茶