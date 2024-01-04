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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北文山-[好待麵食館] 萬隆站2號出口轉彎秒抵達，文青舒適老宅空間改造，鮮甜紅燒牛肉麵與爽口開胃小菜，好吃溫暖台式麵飯小吃推薦

台北文山-[好待麵食館] 萬隆站2號出口轉彎秒抵達，文青舒適老宅空間改造，鮮甜紅燒牛肉麵與爽口開胃小菜，好吃溫暖台式麵飯小吃推薦

2024-01-04 23:36:55 Elisa 人氣：108
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窩客好文

Elisa

發表篇數：359篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好待麵食館
phone09-1069-8831
place台北市文山區羅斯福路五段261號1樓
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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寫文章 回報歇業

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之前來吃越來越PHO的時候就順便看到Google Map上有一家評價很不錯的台式麵點小吃

第一次來的時候雖然是平日晚上依舊客滿還有人在候位非常有人氣

後來特地找了一天有空的時候一開始營業就抵達總算成功內用

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店內很樸實簡單的木桌椅座位桌數約三桌左右不多

牆上簡單裝飾了許多跟山岳有關的掛畫與相片等

看了店家介紹才知道原來這是長輩的起家厝

現在透過美食讓老屋的回憶延續新的篇章

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吧檯座位區用了很溫暖色的木紋桌面

店裡非常乾淨整潔還有特別與專業的清潔公司合作

以一間銅板價格的小吃店來說非常難得

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木架上提供了開水跟調味醬料

還有滿滿的酸菜可以搭配牛肉麵享用

餐具也是採取自助取用的方式

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自己劃單的菜單不論外帶內用都是統一價格

提供許多台式飯麵跟湯品小菜

價格對平常都在高不可攀信義區的我簡直平價到不行

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飢腸轆轆了一天毫不客氣大點一桌

份量比我想像多差點吃不完

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紅燒牛肉麵 TWD145

招牌的紅燒牛肉麵湯頭有著蔬菜熬煮的清香

口味偏甜對我來說我會更喜歡紅燒鹹味重一點的高湯

紅白蘿蔔跟青菜給的量很大方

蔬菜新鮮非常多汁

特別是紅蘿蔔真的超級甜

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麵體是波浪狀的寬麵完全符合我的愛好

吃起來非常Q彈有勁道

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台式泡菜 TWD35

泡菜一盤的份量是我一般吃小菜平均大小的1.3到1.5倍左右

酸甜清爽很開胃

高麗菜非常脆口多汁

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豬頭皮 TWD35

豬頭皮份量相對青菜來說偏少

滷味帶著煙燻香氣

口感柔軟很有彈性

還可以吃到部分軟骨的脆感

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燙青菜 TWD35

最單純的清燙青菜選了吃不膩的高麗菜

正常版本還會淋上醬油滷汁調味更香

只是我想吃健康清淡特別請店家只要清燙

青菜給的份量非常多以35元來說我覺得很可以

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滷肉飯 小 TWD40

第一次人太多改外帶滷肉飯回家

滷肉飯除了滷肉之外還放了酸甜的醃黃瓜跟清爽的涼拌干絲

完全超乎我想像的豐盛

滷肉屬於肥肉比重較多的油花軟嫩口感

溫潤的香料味道鹹度不過鹹非常下飯

 

下次目標想吃吃看很酷的紅油皮蛋麵

滷肉飯跟小菜則是我三不五時會回訪的重點菜色

除了餐點好吃不貴之外

店家的態度親切友善不會因為忙碌改變態度

真的是很能讓人感到人情味溫度的家常小吃

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/24

花費: TWD250(牛肉麵+燙青菜+豬頭皮+台式泡菜各1)

好待麵食館

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:00-20:00

公休日: 週一

有無服務費: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  116 台北市文山區羅斯福路五段261號後段1樓

電話: 0910-698-831


檢視較大的地圖

 

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