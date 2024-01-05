

肉多多火鍋台中廣三店 跟我原本以為的肉多多不一樣了！已經轉型成自助吧台中吃到飽火鍋店，向來主打大肉量火鍋的肉多多現在不只是肉多連菜都有夠多，肉多多火鍋還是吃到飽界最爽3小時用餐時間(限平日午餐)完全不怕你吃，光是「平日午餐3小時吃到飽」這點就超吸引我，因為我吃飯就很愛聊天+自助式還要走來走去取餐，扣掉這兩種垃圾時間還能有更多時間悠閒吃火鍋這才有享受美食的感覺啊，生日還免費送你肉蛋糕吃，還不快揪朋友一起來肉多多火鍋台中廣三店大吃大喝！

【原文發表來自 橘子狗】https://orange-dog.com/twrododo/

【肉多多火鍋台中廣三店│停車資訊】

肉多多火鍋台中廣三店 就在台中廣三SOGO百貨13樓，停車的話從SOGO官網可以查詢SOGO本身停車場還有幾個位置，官網也有提供週邊收費停車場資訊(但有些太遠不太建議)，持廣三SOGO聯名卡館內停車場第1小時享免費停車，第2小時起白金卡及鈦金卡需憑『館內當日不限金額聯名卡簽單+發票』就有3到4小時免費停車優惠。

【肉多多火鍋台中│位置及介紹】



肉多多火鍋台中廣三店就在13樓轉角處挺好找的，整個外觀是日式輕木作色調設計，店內讓我有點意外的是座位蠻寬敞舒服的，







每桌也都有隔板增加些許隱蔽性，而且桌次間距夠大，不會為了拚翻桌率整個家店座位都擠在一起，讓用餐的舒適度更好，這點讓人相當喜歡。整個光線的氣氛也不錯，現場也不少除了情侶以外家庭帶小朋友來用餐的，而且我來的這天還是平日中午整家店幾乎坐滿。

【肉多多火鍋台中│消費方式及菜單介紹】









來到這邊先選湯頭，有多達11種湯頭的選擇，招牌「爆炒石頭湯」是我的最愛，另外也有像是酸菜魚、麻辣湯也都很推薦。也有最便宜只要15員黃金昆布湯跟19元蔬菜元氣湯可以選。再來是選主食肉品，最便宜只要349元起就能享用多達40種蔬食自助吧3小時吃到飽，也有氣泡飲料跟冰品依樣無限量供應。





如果是大胃王也有提供最多32oz的肉盤可以單人或多人共享，另外想吃更好的肉品還有濕式熟成牛肉、洽富氣冷雞等更好選擇。設定的肉量也比一般火鍋店更加實在更有飽足感。平日中午來用餐還有3小時用餐時間！

【肉多多火鍋台中│蔬食自助吧介紹】









來到自助吧區，最主角的當然就是中間的40種蔬食自助吧台，除了火鍋料以外，也有新鮮豆腐青菜，甚至是花枝漿都有提供無限量吃到飽。品項算挺多的。飲料部分有氣泡飲料機、冰沙、咖啡跟果汁等等也蠻多樣的。



另外冰品部分店內使用的是泰國明果冰淇淋有四種口味，旁邊還有一些搭配甜食的配料可以自己加。



店內還有提供兩種霜淇淋口味，根據季節也會有口味變換，我們這天來供應的是草莓跟香草，可以擠單一口味也能綜合。

【肉多多火鍋台中│自助吧副食】





吃鍋配飯或配麵是必須，肉多多的滷肉飯還蠻意外好吃的，肉燥是肥瘦各半那種，偏重口味我很愛。如果愛吃麵的話也有提供三種麵類可以無限吃到飽。

【肉多多火鍋台中│生日肉蛋糕200g】



這個是生日招待的肉蛋糕，200g豬肉份量，只要提前下載「樂多多app」加入會員，當月壽星收到的肉蛋糕兌換券拿出示兌換就以獲得，愛吃肉的生日真的要來一份。*置入肉多多官網網址：https://www.twrododo.com/，愛吃肉的生日真的要來一份。

【肉多多火鍋台中│爆炒招牌石頭湯+75元】



肉多多火鍋我最愛的湯頭之一.，在吃過的幾家石頭火鍋中，肉多多的石頭鍋算是相當搞剛的，桌邊料理爆香是必要的開頭，這裡用了蒜頭、洋蔥、青蔥跟番茄，量還挺多的，接著加進醬料後，再把附加的梅花豬肉(100g)丟進去拌炒，





整個香氣瀰漫再倒進柴魚高湯就完成了，儀式感十足，真的是非常用心的石頭湯頭。

【肉多多火鍋台中│私房酸菜湯+50元】



酸菜魚現在正夯，不過每家詮釋方式還是略有不同，肉多多的酸菜魚湯頭相當濃郁好喝，辣度有椒麻味比較溫和，裡面酸菜相當多，也比較沒有油膩感，我蠻喜歡裝碗白飯澆點酸菜湯拌著吃。推薦搭配的主食可以選「鮮嫩福氣魚片」剛好組合成時下最夯的酸菜魚，





肉多多這份魚片分量相當夠，魚肉也大片厚實，涮煮熟後肉質相當鮮嫩好吃。不過除了搭配魚片，其實涮豬肉也蠻好吃的。

【肉多多火鍋台中│活力梅花豬349元/濕式熟成霜降牛549元】



因為我點的是「招牌爆炒石頭鍋」，原本以為在炒的過程加進去的100g豬肉就是我的肉盤，想不到那個是鍋底附的，我點的300g肉盤另外會送上，整個份量超足，盤子上足足有18片肉，加上爆炒鍋底時加進去的總共有400g之多有夠爽，



肉質跟厚度也不錯，這個湯頭跟肉品的組合CP值超高啊。以這個單價來說別家可能只有2/3的肉量而已。





再來是「濕式熟成霜降牛」，200g份量肉片切得挺大的，吃起來相當有牛味，肉質有嚼勁但也嫩，口感相當不錯。

【肉多多火鍋台中│無骨鮮雞腿/招待】



另外還有這個入會禮超大方，只要加入肉多多會員，就免費送你無骨鮮雞腿肉200g，再加上上面提到的生日肉蛋糕，只要生日來用餐再加入會員根本一次實現肉肉自由！



有自助吧的火鍋店在這幾年成為一種新風潮，當然對我們愛吃火鍋的人是再好不過，以新型態的肉多多火鍋來說，超多樣的自助吧食材，但有更舒服的用餐環境，但依舊秉持肉多多開創之初給人來這邊吃火鍋就是肉多又滿足的印象，提供的肉盤份量超實在又爽快，難怪即便我們這天來的是平日還是生意這麼好，喜歡吃火鍋的人非常推薦來肉多多試試。

【原文發表來自 橘子狗】https://orange-dog.com/twrododo/



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◎介紹店鋪：[肉多多火鍋台中廣三店/台中火鍋吃到飽]

◎地址： 台中市西區臺灣大道二段459號13樓

◎電話：04-23200507

◎營業時間：11:00Am-10:00Pm

◎消費提醒：無店休/用餐時間建議事先預約訂位

◎肉多多官網：https://www.twrododo.com/

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