

宣教練團隊 是在台中相當好評的私人教練健身房，不同於一般健身房總要跟大家一起使用運動器材，這邊提供了完整運動健身器材與舒適場地，還有一對一個人親切教練，針對你的個人體態與狀況設計個人課程，不管是要來健身或體態雕塑都有，而且還是女性友善運動空間，重點是不用綁會籍，來這邊輕鬆運動沒壓力，可以更愉快的享受運動過程。

【宣教練團隊健身工作室位置】



宣教練團隊在台中有兩家門市：「西屯區工業區一路66-8號/南區高工路58號」，我這天來的是宣教練團隊南區店，外面招牌算是挺顯眼，除了開車騎車，要搭公車過來剛好門口就有「高工文心南路口」公車站牌，也剛好離文心路不遠。宣教練團隊南區高工店位在地下室，





燈光明亮環境乾淨舒服，整個是開放式空間，走進來就清楚可看到健身房空間與接待休息區。

【宣教練團隊健身工作室環境】



宣教練團隊健身工作室不同於一般連鎖健身房，課程編排以自由重量為主、器械式為輔，這樣的優點是讓學員的體態及體能全方位提升，在身材進步同時，也獲得能提高生活品質的良好肌力。課程編排會由現場專業教練，進行一對一或一對二私人教練健身課程訓練。







我自己體驗心得是教練教學過程相當親切，也會隨時關心我們的體能負擔狀況，適度調整訓練強度與內容，但也不是馬虎讓你來輕鬆流汗而已。

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【宣教練團隊健身工作室體驗】



首先進來健身房會要先登記個人資料，除了記錄你的初始身高體重等體態資料外，也會記錄下每次來運動的各種變化，以便每次運動時在去調整訓練項目。另外也要諮詢個人來運動的需求以及課程內容說明等。



然後開始運動前都要先用儀器測量體重、身高、肌肉量、體脂率及內臟脂肪等等，先確認好體態狀況。

【宣教練團隊健身工作室體驗/熱身】



進入訓練前的熱身動作「1.跨步胸椎伸展」，弓箭步跨出左腳，然後右手靠胸前再往上伸展，拉伸腳部與胸椎。五下後再換邊反覆操作三到五組。主要就是要伸展髖關節與胸椎。



「2.死蟲式」動作如其名就是模仿死掉的蟲，背部著地，雙腳屈膝向天空延伸，感覺好像很簡單，但像我這種已經很久沒運動的人來說，其實強度並不弱。起始雙手舉高和身體保持垂直，雙腳屈膝舉起，腳要呈90度，



然後左腳向下伸直不碰地，縮回來成為90度後再伸右腳這樣反覆操作，主要是鍛鍊你的核心肌群，看似簡單但其實並不輕鬆。

【宣教練團隊健身工作室體驗/訓練】



「上肢/跪姿伏地挺身」，與一般伏地挺身不同除了跪姿以外，雙腳還要交叉。等於全程只以手及膝蓋撐地，也會操作三到五組，可以改善手臂曲線，同時鍛鍊胸大肌與手臂後的三頭肌及前面的二頭肌。



「上肢/站立啞鈴肩推」，將啞鈴從你的前胸位置推到你的頭頂位置，然後再慢慢放回原位，一樣要反覆操作(這動作我大概一組10下手就快舉不動了XD)可有效訓練肩關節前三角肌，站姿動作還更加強對於核心肌群的強化。





「上肢/坐姿水平划船」，這要使用利用坐姿划船機作水平拉背動作，可以鍛鍊後背肌跟斜方肌。

【宣教練團隊健身工作室體驗/訓練】



「下肢/高腳杯深蹲」，手拿啞鈴背挺直後肩膀往後下方壓後深蹲再起立站直反覆操作，鍛鍊腿部、核心以及臀部。



「下肢/分腿蹲」，看起來像弓箭步，但每組動作從都維持腳一前一後姿勢 ，會要把你的左右手分別去拉住跪姿那腳的腳踝，更有難度一些。主要鍛鍊大腿前後側、臀部及側邊肌肉。



「下肢/羅馬椅伸展」，聽說這是鍛鍊美背跟翹臀的必備訓練，要在羅馬椅上雙腳踩踏墊，雙手抱胸，然後讓身體慢慢靠近地面，接著再挺立起來，動作不用太快，應該是這天的訓練裡面我覺得唯一輕鬆的動作。

【宣教練團隊健身工作室體驗/伸展】



「弓箭步腿前側伸展」，顧名思義雙腿要呈弓箭步，伸展大腿前側肌肉與骨盆前端肌肉。



「鴿式伸展」，是一個常見的瑜珈開髖體式，可以很好的拉伸到臀腿肌群，由低弓箭步開始，將左大腿向內壓，右腿放於瑜珈墊上，將左腿向後伸直，讓臀部、大腿、小腿以及腳踝處成一條直線然後雙手伸直往前趴地就完成動作，對我來說難度有夠高XD

【宣教練團隊健身工作室體驗/運動按摩】





教練會用筋膜刀幫我的背部及小腿按摩放鬆，以身體推刮方式，達到讓軟組織重組及修復，也有提供單一筋膜放鬆按摩的課程，可以自行向宣教練團隊洽詢。



宣教練團隊是相當用心的私人健身團隊，教練教學用心以外，課程訓練內容相當精實，最後的舒緩按摩也很不錯，整個教學過程是相當有耐心的，不會像一般大型健身房那樣給人一種壓迫感，採專業教練一對一教學，課程均採客製化，不僅能健身運動還能調整體態，有興趣的話推薦可以向宣教練團隊諮詢喔！



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◎介紹店鋪：[宣教練團隊│台中南區健身房]

◎地址： 台中市南區高工路58號

◎電話：0968-980816

◎營業時間：09:00Am-10:30Pm

◎宣教練團隊資訊官方網站：http://www.xuanfit.com.tw/

IG：https://www.instagram.com/xuan_8368/

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