遠近馳名的花蓮玉里橋頭臭豆腐，終於在宜蘭礁溪開分店啦！！剛剛開幕之時吸引眾多遊客慕名前往，聽說人潮洶湧大排長龍，不是特別喜歡排隊擠人的我，默默地等待好時機再去，美食一直都會在，而這一次我們終於相知相遇 😄

玉里橋頭臭豆腐_礁溪店｜環境

玉里橋頭臭豆腐_礁溪店 地點就位在寬敞的礁溪路上，大馬路旁的建築和招牌很明顯，餐廳也附有停車場，對於來用餐的民眾真是太方便了

依照建築物的左邊指示進入，後面一大塊空地是停車場，店家肯定是知道一開幕就會造成轟動，非得開這麼一大間才行

你看看這一棟長形的餐廳，可以容納很多人耶

快快走進餐廳裡，還不到中午12點已經接近客滿了，假日的遊客真不少，等待區和用餐區以紅布做為區隔，點餐完畢才能往內坐

▼這裡是等待區，為避免人群眾多，大廳入口處備有座椅讓客人坐著等候

玉里橋頭臭豆腐_礁溪店｜點餐流程

用餐須注意點餐的流程

1 ) 抽取號碼牌

2 ) 等候區等叫號

3 ) 叫號後櫃台點餐

4 ) 拿明細排隊取餐

記得進來一定要先趕快抽號碼牌喔，當天是請先生代表去點餐，我呢則在等候區稍坐，還好熱潮退去，雖然用餐的人不少但至少不會大排長龍到天荒地老

玉里橋頭臭豆腐_礁溪店｜菜單

臭豆腐有分大小份

大份 5 片 $100

小份 3 片 $60

其他尚有販賣飲品，

紅茶、豆漿、豆漿紅茶及黑豆漿 四種

叫號點餐的流程還算順暢，大家排隊也井然有序，入內沒多久我們便可以入座，感覺時間不會太久。點餐的時候直接結帳，而取餐時要不要辣可以事先告知

▼店內的動線和指示都有明確的告知，應該不會迷路啦 哈哈

▼飲品在櫃檯旁邊的冰櫃內，點餐前就要先拿飲品，然後跟臭豆腐一起結帳

▼醬料及餐具自助區

花蓮玉里橋頭臭豆腐 已經是人氣超旺的排隊名店，難怪這次插旗宜蘭礁溪，大家瘋狂的來追尋想要一嚐美味。據說他們的臭豆腐有獨一無二的秘訣，除了使用非基因改造的黃豆來製作板豆腐，以天然酵母恆溫發酵，店家還使用了三鍋不同溫度的油鍋，由溫度低到高依序去炸，讓豆腐外皮酥脆又能保住裡面的水分，另外增加特製的泡菜蘿蔔絲和九層塔來提味，讓風味更加豐富獨特。

我們當天是點一大一小，上面蓋滿了配料怎麼看起來差不多，哈哈，泡菜和蘿蔔絲份量還給得不少呢

上桌就讓人口水直流，熱騰騰又香噴噴，完全不會炸到乾柴的臭豆腐，炸好剪開後新鮮的湯汁流溢，看起來可口極了

覺得加一點點辣會更有味道，隨著自己的喜好來做增添吧，泡菜吃起來有脆度有入味，我們覺得挺好吃，但是蘿蔔絲的部分味道屬於清淡，就是爽口解膩，本身並沒有太多的調味，老爺建議我不要單吃蘿蔔絲，要把蘿蔔絲跟臭豆腐和泡菜一起夾入口，爽快大口地給他咬下去，果然這樣味道都出來了。至於九層塔我覺得不夠突出，因為分量很少所以沒什麼感覺耶

這個豆腐真的炸得很酥脆，裡面超級軟嫩，內部小孔洞吸附了湯汁，吃起來不會刮舌頭，口感相當不錯

其實大份也只有5塊 (剪開成小塊上桌) 不會多到吃不完，因為我點小份的所以感覺不過癮口感相當不錯，還有意猶未盡的感覺。對了我們也有點豆漿紅茶，不過忘記拍照，老爺稱讚說好喝，不甜不膩也很推薦喔

玉里橋頭臭豆腐_礁溪店｜心 得

整體而言點餐的流程都很順暢，口味也不錯，礁溪店內部寬敞還有專屬的停車場，交通和停車都非常方便，不過大家都說花蓮玉里本店才是一絕的口味，有機會一定要到花蓮親自品嚐，再來做個比較囉

玉里橋頭臭豆腐_礁溪店｜資訊

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號

■ 電話 : 0928 858 976

■ 營業時間 11:00-19:00

■ 公休日: 請見FB官網

■ FB臉書: 玉里橋頭臭豆腐_礁溪店

窩客島 WalkerLand 撒野樂活小村婦

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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