有馬溫泉住宿 | 日本有馬溫泉泡湯可以住哪裡？有馬溫泉位於神戶被列為是日本三大古泉之一，而且鄰近大阪梅田、京都，也都有巴士或是多條地鐵、JR路線可以抵達有馬溫泉火車站，可以說是知名的溫泉鄉，非常適合觀光客到訪日本大阪、京都時可以順道列入行程安排來這邊觀光住一晚，泡湯療癒身心靈一下喔！

有馬溫泉住宿推薦

1. 有馬溫泉銀水莊兆

距離有馬溫泉火車站只要步行7分鐘即可到達，銀水莊兆樂是一間非常具有日式傳統風格的旅館，離著名的六甲山也僅有20分鐘步行路程。房間的選擇上除了有西式的床鋪外也可以體驗最正宗的日式塌塌米，有提供大型日式客房很適合全家人一同來家族旅遊。一進到房內整體木頭色調及柔和的燈光，有日式屏風、和椅、插花擺飾、泡茶杯具，非常有傳統日本風格又讓人感覺典雅舒適。

館內也有多達10座溫泉浴池，有對身體有益的茶色（金泉）和透明（銀泉）2種顏色的溫泉是有馬溫泉的一大特色，溫泉池區寬敞也整理得很乾淨，周遭綠意盎然樹蔭環繞，春夏秋冬四季來都能邊泡湯邊享受不同景色；若不想共池的話房內也有自己的露天風呂，因此不用擔心與其他人一起泡湯時的尷尬，泡完湯後還可在房內享受經典的日式懷石料理，從前菜到甜點食器講究、擺盤優雅且符合節氣，服務人員態度也很好，很適合想體驗正宗日式非為的人來住一晚。

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2. 雷亞羅浮卡庫酒

這間四星級的有馬溫泉飯店距離有馬溫泉車站約3分鐘步行路程，但地點在斜坡半山腰上，因此有提供往返有馬溫泉車站的免費接駁服務，開車的話也有免費停車場；櫃台的服務人員中英文皆可溝通因此外國旅客不用擔心，整體評價非常高分也獲得很多住客的好評。

坐落在山坡上四周被楓樹環繞景色絕佳，各間客房有不同景致可供選擇，山景、花園、楓葉竹林景，秋天時楓葉轉紅、冬天白雪結霜，皆能享受不同日式風情；附有露天風呂溫泉金湯、私人浴池，竹片圍籬打造的風呂環境，泡在其中更有一股古老森林的氛圍。客房以紙拉門和外裸木裝潢，榻榻米地板可鋪上日式床鋪；館內有供應一泊二食日式早餐和傳統會席懷石料理晚餐，但均需額外收費並提前預訂，菜色不一定是以時令食材入菜。

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3. 有馬溫泉陶泉御所坊酒店

此間五星級的日式旅館建於 12 世紀具有八百年歷史，接待過多日本名人包含谷崎潤一郎和其他日本小說家，也是地區歷史最悠久的溫泉旅館，外型很有古典味，但內𥚃則保持得很好，洋式及和式風格兼併，價錢雖相較其他旅館不平宜但住過的旅客都認為質量高。地點就位於阪急高速巴士站旁，距離有馬溫泉車站5分鐘步行路程，距離有馬玩具博物館也只要步行3分鐘。

這間有馬溫泉飯店坐落在瀧川溪畔，客房寬敞均鋪有榻榻米地板，並設有障子紙拉門的休息區，邊泡茶放鬆身心，享受饒富禪意的氛圍，山景河景可一次滿足；公共浴池採混浴方式，中間有石頭之隔，不習慣男女混浴方式也可額外付費預約私人風呂，也有附有私人溫泉及桑拿的客房。旅館提供傳統客房餐飲服務，供應日式早餐，晚餐則是當地食材特色料理，像是神戶牛肉、明石浦漁港的鮮魚和黑豆豆腐，酒吧供應美味的日本清酒和多國精選葡萄酒。

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4. 禦幸莊花結阿里馬溫泉日式旅館

以花朵來命名的本間有馬溫泉旅館，館內也隨處可看到花卉擺飾，連庭院也充滿日式造景風格，整間旅館充滿禪意、雅致美感；客房內均附有獨立衛浴及浴缸，也有附私人露天浴池、按摩椅的奢華客房，但私人露天浴池泡湯時較無特別景色欣賞。旅館距離有馬溫泉車站步行10分鐘，也提供免費接駁服務和附有停車場。

設有榻榻米日式套房或是西式客房，適合大家庭或是一群朋友入住，最多可容納高達6位住客。館內溫泉設施同時有馬溫泉著名的兩種泉質金湯和銀湯，提供一泊二食的餐食服務，在房內即可享受小巧精緻的懷石料理，晚餐在擺設及餐食上的品質都得到高評價，也是許多訪客願意再回訪的原因。

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5. 有馬御苑日式旅館

位於有馬溫泉區中心，距離有馬溫泉車站只要步行3分鐘，有馬溫泉街步行只需要1分鐘，對於觀光客來說非常理想。大部分均為日式客房及少數的西式客房，日式客房設有日式床舖，並鋪有榻榻米地板。

館內附設露天溫泉與公共室內溫泉，兩種泉質金泉與銀泉都可享受到，也有附帶銀泉且為檜木露天温泉浴池的特別日式客房，可以不受打擾的盡情放鬆，一泊二食於房內即可享用晚餐，晚餐提供神戶牛或是海鮮懷石料理可於訂房時選擇，也是有馬溫泉區中第一家獲得「神戶牛指定經銷商認證」的旅館，旅館的神戶牛涮涮鍋是許多人的推薦。

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