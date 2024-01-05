芋頭控千萬不能錯過埔里在地有名的振松記米粉，連平日用餐都要排隊，地點就在埔里酒廠正對面，招牌必點芋頭米粉湯，芋頭直接給好大一球，超綿密的入口即化，米粉口感Q彈滑順，湯頭清甜好喝，還有特色小菜組合，可以一次吃到多樣經典小菜超滿足的，紹興肉燥飯35元、豬血湯只要20元銅板價就能享用，每樣都好吃不採雷，為埔里CP值超高的在地美食。

兩個人點滿滿一桌，超豐盛的，平均百元就能享用，

招牌必點：特色小菜一人份135元，有紹興香腸、醉雞、香橙蘿蔔、百香黃瓜、小黃瓜、Q蛋、青菜、刺蔥豆腐等，可以一次品嚐8種經典小菜，CP值超高。

用餐時間人潮滿滿就可知道它熱門的程度。

最新DM 實際DM以店家為主，還有素食專區，超貼心的，幾乎都是銅板價就能享用。

招牌必點：肉羹湯40元也是人氣首選，幾乎每個人都會點。

豬血湯20元，不可思議超便宜的

招牌必點：紹興肉燥飯35元，充滿紹興香氣超特別，讓人一口接一口停不下來

招牌必點：特色小菜一人份135元，一次吃到紹興香腸、醉雞、香橙蘿蔔、百香黃瓜、小黃瓜、Q蛋、青菜、刺蔥豆腐等各種經典小菜。

招牌必點：芋頭米粉湯70元，芋頭直接給好大一球，鬆軟芋頭入口即化，米粉Q彈滑順。

這間有七十年歷史的埔里振松記米粉，可以吃到埔里紹興酒做的醉雞、Q蛋、紹興香腸等特色美食，成為埔里必吃美食，走過路過千萬不要錯過的在地美食。

埔里振松記米粉：南投縣埔里鎮中山路三段215號；營業時間：10:00-16:00（周三公休）

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