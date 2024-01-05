傳承原味的「勝利鴨肉麵」即將開幕囉

最近在經國路上出現一家文青鴨肉麵大家有注意到嗎？

勝利鴨肉麵傳承新竹老字號原味鴨肉麵的好口味，不用跑到勝利路，在經國路上一樣可以吃到很有特色的鴨肉飯~

滿滿煙燻鴨肉香加上鴨油蔥酥與菜脯的人氣鴨肉飯，小米以前就很喜愛

開幕優惠活動可別錯過！1/7(日)-1/9(二) 每日限量200份的$10鴨肉系列商品

1/10(三)-1/21(日) 來店消費並報上踢小米名字，即贈送豬耳朵一盤。(送完會以同價位小菜取代)

如此好康優惠，快跟著小米一起去看看吧

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👉勝利鴨肉麵優惠活動

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開幕活動

1/7 人氣鴨肉飯 特價$10

1/8 鴨肉湯麵 特價$10

1/9 鴨肉湯米粉 特價$10

*優惠限內用，每日限量200份，售完為止。

踢小米專屬活動

1/10-1/21來店消費內用並報上踢小米名字，即贈送豬耳朵一盤。

👉勝利鴨肉麵位置及停車方式

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勝利鴨肉麵位於經國路靠近西大路，中油加油站對面。

店前有白線可以停車，騎車過來的朋友會比較方便喔

👉勝利鴨肉麵環境介紹

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勝利鴨肉麵店面走的是文青風格，給人耳目一新的感覺

小米這次假日前來人潮滿滿，乾淨明亮的環境加上冷氣很舒適，夏天用餐不會汗流浹背挺不錯的~

餐具及調味料就自行取用啦！餐具消毒殺菌後使用起來更安心

木製的桌椅及紅磚牆面增添復古氛圍~

👉勝利鴨肉麵菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

價格跟老店原味鴨肉麵差不多。

人氣鴨肉飯是必點的，另有炒麵、米粉等主食可以選擇，還有炒麵、炒米粉一次滿足的鴨肉炒綜合

炒鴨血、下水、透抽都很推薦，加入蒜頭大火快炒特別香~

前台的滷味區底部持續加熱，剛上桌還可以享用溫熱的滷味~

👉勝利鴨肉麵用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟哆啦和小結巴來吃鴨肉~

首推人氣鴨肉飯，給料相當多，滿滿的鴨肉、鴨油蔥酥與菜脯有多層次口感，是小米每次來必點的

小米發現有零卡可樂的玻璃瓶耶，挺可愛的，吃鴨肉麵配可樂挺解膩的喔。

人氣鴨肉飯(小60元,大70元)是必點的，小米點的是小碗。

招牌鴨肉每日新鮮現做，先以炊蒸方式，再浸泡滷汁入味後，最後以煙燻製成。

煙燻風味的鴨肉和脆脆的鴨油蔥酥和菜脯，加上鴨油，如此多層次的口感，讓人一口接一口吃不停喔

小孩才做選擇，大人全都要

喜歡炒麵和米粉的朋友可以點鴨肉炒綜合(小85元,大95元)，油麵和純米米粉各半、一同拌炒~

小份的話，大概有三塊鴨肉，今天小米很幸運吃到鴨腿肉，不過部位是店家隨機分配，就看運氣啦！

加上辣油一起吃風味更佳。

兩種不同口感的麵條可以一次滿足

炒過的鴨肉口感較軟嫩，吸附醬汁肉甜味更濃郁喔！

喜歡湯麵的朋友可以點鴨肉湯米粉(小65元,大80元)，這是小結巴最喜歡的

湯頭以每天炊蒸滴下的鴨肉高湯，搭配鴨骨熬至乳白色，最後淋上鴨油蔥酥~

米粉使用新竹產的純米米粉，有爽口Q彈的口感，加上清甜湯頭和油蔥酥香氣，不會太清淡，也不會過於油膩~

愛吃辣的朋友一定要加上辣油和辣粉提味

來這裡一定要點一盤鴨肉來吃才過癮，1/4鴨肉並不貴，只要200元~

小米有特別許願想吃鴨腿部位，如果現場還有的話，記得要跟店家說要鴨腿喔 XD

切盤沒有拌炒的話鴨肉較Q嫩帶點嚼勁口感，一口咬下鴨肉的甜味和汁在口中爆開，加上剛剛好的煙燻風味，讓人一口接一口吃不停呢

建議先吃原味，再加上紅醬與醬油膏特調的醬汁就是正港新竹人的吃法

炒鴨血(75元)小米也很喜歡，特別加入蒜頭拌炒，鴨血酸V入味加上蒜香超下飯的

炒透抽(150元)韭菜、蒜頭、特調醬汁與透抽大火快炒，配個啤酒應該很不錯喔

滷味也有很多選擇，像是鴨肝(30元/顆)、鴨胗(30元/個)。

喜歡吃鴨翅的朋友可以點鴨翅(30元/隻)，滷製入味，肉質不會硬，外帶回家配啤酒也很搭

以上是我們的心得分享，勝利鴨肉麵傳承原味鴨肉麵的好口味，煙燻鴨肉加上料多多的鴨肉飯，喜歡吃煙燻鴨肉的朋友絕對不容錯過喔！

👉勝利鴨肉麵營業時間地址

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🌟店家資訊：勝利鴨肉麵

🏠地址：新竹市北區經國路二段224號

☎電話：03 535 7333

⏰營業時間：11:00-20:30

粉絲團：勝利鴨肉麵

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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