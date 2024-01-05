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★新北最新景點★ 林口三井outlet，迪士尼100主題燈飾，一秒飛迪士尼角色大集合免費拍!

2024-01-05 11:34:36 Tin 人氣：149
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Tin

發表篇數：65篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 林口區

★新北最新景點★ 林口三井outlet，迪士尼100主題燈飾歡樂聖誕迪士尼角色大集合，免費來這拍不停

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迪士尼100主題燈飾

✦主題：冬季萌趣王之國
✦活動期間：2023/11/20-2024/02/29
每次來林口三井都是為了特色裝置藝術，今年9月才帶姊妹倆去東京迪士尼玩她們超喜歡，這次看到有迪士尼系列我們當然不能錯過★新北最新景點★ 林口三井outlet，迪士尼100主題燈飾

景點：MITSUI OUTLET PARK 林口
地址：新北市林口區文化三路一段356號
營業時間：週一到週四 11:00-2130；週五11:00-22:00；週六日10:30-22:00
官方網址：www.mitsui-shopping-park.com.tw

迪士尼100主題燈飾分享

所有迪士尼經典角色來這都看得到，背景音就是迪士尼的經典音樂～現場真的超歡樂

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#迪士尼100主題聖誕樹(展期2024/01/02)
聖誕列車和聖誕樹的組合超可愛
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#時光傳聲筒 來玩妳說我聽超有趣的互動區霓霓超喜歡
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#Q萌塗鴉筆 塗鴉電子畫板可以真實著色再投影到螢幕上
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#歡樂舞台 迪士尼Q版公主們全員大集合女孩兒超愛
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#甜點童樂匯 公主旋轉咖啡杯的造景雖然不會動但好好拍
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#迪士尼專賣快閃店 (展期到2023/01/07)
超多的迪士尼週邊系列商品可以小小補貨一下
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其他場景也超美，都是100周年相關的造景

林口三井out停車與交通資訊

 
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      各地往來交通地圖

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 桃園機場捷運可到A9林口站下車，步行再走15分鐘就可以到林口三井outlet

     汽車每小時平日$20，假日每小時$40，付費停車場購物可折抵停車費 (每$1000可折抵1小時最多可折抵5小時)
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白天和晚上有不同的美，還會有公主投影在地面上喔！完成指定任務還有送貼紙，迪士尼迷不能錯過的 #期間限定 ～好天氣就來這感受迪士尼的聖誕節氣氛吧

★新竹景點★ 森窯have a picnic，森林系環境的窯現場超好拍的實際環境影片分享https://www.instagram.com/reel/C0DGOOaPQ8Y/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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★新竹景點★森窯haveapicnic，森林系環境的窯
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