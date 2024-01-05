公主旋轉咖啡杯的造景雖然不會動但好好拍

超多的迪士尼週邊系列商品可以小小補貨一下

其他場景也超美，都是100周年相關的造景

林口三井out停車與交通資訊

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各地往來交通地圖 ​​各地往來交通地圖

桃園機場捷運可到A9林口站下車，步行再走15分鐘就可以到林口三井outlet

汽車每小時平日$20，假日每小時$40，付費停車場購物可折抵停車費 (每$1000可折抵1小時最多可折抵5小時)

現場超好拍的實際環境影片分享https://www.instagram.com/reel/C0DGOOaPQ8Y/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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