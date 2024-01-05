新莊牛肉麵推薦這家台灣牛肉麵阿忠牛肉麵，早已成為台灣代表性的特色小吃，一碗熱騰騰的牛肉麵，可以是出外遊子的回憶，也可以是讓人心滿意足的日常主食，阿忠牛肉麵，從1991年開業至今，從一而終遵循古法，是不少新莊人的回憶老味道，從小朋友吃到結婚生子，再帶著小孩來吃，阿忠牛肉麵十足是新莊人心中的美味傳家寶～

阿忠牛肉麵｜交通方式＆停車資訊

阿忠牛肉麵位在新莊區的民安西路上，用餐區域有分為室內室外區，附近不大好停車，要繞一下找停車位，大部分的在地人都會騎摩托車來買

阿忠牛肉麵｜在地人內行吃法，一口肉一口蒜

阿忠牛肉麵對於料理品質相當要求，幾乎所有料理包括佐料通通自己做，吃牛肉麵必加酸菜，這的酸菜氣味清香，微微的酸菜香氣可以增添牛肉麵的風味，嗜辣的朋友一定要嚐嚐自製辣椒醬，用朝天椒炒製，風味濃辣獨特，阿忠牛肉麵還有一個很特別的地方就是生蒜免費供應，一口蒜頭一口牛肉是阿忠牛肉麵在地老饕吃法

在廚房區前面可以看到一個大鍋子，這正是阿忠牛肉麵的靈魂所在，阿忠牛肉麵的湯頭遵循古法，用牛大骨經過長時間的熬煮而成，類似日式豚骨湯底的做法，用大火不停的沸騰熬煮，將牛大骨的精華徹底融入釋放到湯頭中

阿忠牛肉麵｜菜單價目表

阿忠牛肉麵的價位算是很親民了，紅燒牛肉麵140元，半筋半肉也才多20元，水餃也是必點

阿忠牛肉麵｜推薦料理

到阿忠牛肉麵用餐，不用擔心扁荷包，只要擔心你是否吃得完！

紅燒牛肉麵，我本身也是牛肉麵的愛好者，初嚐阿忠牛肉麵就被湯頭清甜甘美的味道所震攝！

阿忠紅燒牛肉麵的湯頭不似一般紅燒牛肉麵有中藥的味道，純粹只用牛骨湯底為基底，加入辣豆瓣醬等配料拌炒烹煮，喝起來有著牛骨湯天然濃厚的甘甜香味，微微的辣豆瓣紅燒香氣，這紅燒湯底讓人喝上一口忍不住一口接一口停不下來！

牛肉也是一絕！同樣也是遵照古法滷製，使用的是澳洲五爪牛腱，油脂清爽豐厚，肉質燉煮軟嫩細緻，吃起來有著濃郁的牛肉甜香，阿忠牛肉麵滷製牛肉沒有標準的SOP，雖然是一樣的牛腱部位，但實際上肉質特性都不一樣，如何將牛腱滷到統一口感，只能靠老闆多年累積的料理經驗了

一碗好的牛肉麵除了湯頭、牛肉外，麵條也是相當重要的一環，阿忠牛肉麵選用厚度較厚的陽春麵，口感介於拉麵及白麵之間，也很容易吸附湯頭的香氣，湯、麵、牛肉取得微妙的平衡感，阿忠紅燒牛肉麵無可挑剔！

清燉牛肉麵，如果您是清燉牛肉麵的愛好者，一定要來上一碗這的清燉牛肉麵，一上桌即可聞到清香的牛骨湯底香氣，以純粹濃白的牛骨高湯呈現

比起一般清燉牛肉麵，阿忠的清燉湯底有著濃白的湯色，上面漂浮的點點晶亮的牛油油花，喝上一口，一股濃郁的牛肉清甜口感直襲而來，因為湯底是運用類似老湯的作法，所以湯底比起一般清燉更加濃厚甘甜，說是牛肉版的豚骨拉麵也不為過！

一樣的牛肉，在不同的湯底襯托下有著截然不同的風味口感，清燉湯底的牛肉塊更能品嘗到牛肉本身的膠質甜度，牛肉肉質纖維吸滿的清燉湯頭，濕潤細緻帶著油香的牛肉，鮮呀！

阿忠牛肉麵｜手作小菜

吃牛肉麵怎麼能不配小菜！阿忠牛肉麵的小菜都是自製的，有別於一般重調味的小菜，阿忠的小菜強調呈現食材本身的原味，所以在食材的選擇上就更為重要

滷牛肚，阿忠必點招牌，牛肚需要經過繁複的處理程序，去油川燙，才能進滷鍋滷製，吃起來毫無腥味，帶有Ｑ脆口感，滷汁完全滲入牛肚之中，不需要沾醬佐料就很好吃

涼拌小黃瓜，使用新鮮嚴選水分高的小黃瓜，用傳統的方式浸漬，吃起來小黃瓜仍舊保有本身的甘甜脆度

滷花生，咬咬對花生最沒抵抗力了，只要有滷花生就一定會拿一盤，花生也是嚴選大顆粒的花生，經過滷製，保留花生的脆度，也能吃到滷製花生的鹹香風味，香香脆脆越吃越涮嘴呢！

糯米椒炒小魚，這厲害了！丁香小魚同樣經過嚴格篩選，加入糯米椒及油花生以獨門配方炒製，小魚口感相當酥脆，搭配帶有脆度的清香糯米椒一起入口，極富口感味覺變化

阿忠牛肉麵｜獨門水餃包法

阿忠牛肉麵不只牛肉麵好吃，水餃算是隱藏版的狠角色！每日新鮮現包，使用豬後腿肉加上高麗菜及特定比例的佐料混拌，再包入特製的餃子皮當中

阿忠牛肉麵的包法相當特殊，是從第一代創始人就流傳下來的獨門包法，與一般水餃包法不同的是，阿忠會先將特製的餃子皮拉薄再包入豐滿的餡料，餃子封口處往餃子中間集中塞入，看起來就像一個可愛的口金包一樣

阿忠牛肉麵的水餃皮比較薄，所以在烹煮的過程中要特別注意，極度考驗廚師的火候控制，剛上桌的水餃外表淋上些許香油，油亮晶透的外觀看來格外誘人

阿忠牛肉麵的水餃肉餡非常的紮實飽滿，簡單的沾點醬油，一咬下水餃肉汁滿溢，菜肉的比例拿捏得恰到好處，因為水餃的接口是包在中間，所以不像一般水餃會吃到較硬的水餃皮，入口口感相當一致，皮Ｑ肉嫩吃起來很清爽

阿忠牛肉麵一路走來始終不改初衷，即使物價成本增加，依舊還是維持著費工耗時古法製作，從牛肉麵、小菜皆是以最純粹的食物原味，滿足饕客的味蕾也兼顧食客們的健康，如果你是牛肉麵的愛好者，不妨來一趟阿忠牛肉麵，體驗一下三十年的在地古早老滋味吧，絕對不會讓您失望唷

阿忠牛肉麵

地址：新北市新莊區民安西路82號

電話： 02 8201 9898

營業時間： AM:11:00–PM:22:00

阿忠牛肉麵官網

阿忠牛肉麵FB

店家/景點資訊

店家名稱：阿忠牛肉麵

所在地址：臺灣新北市新莊區民安西路82號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：02 8201 9898 Google即時導航

交通資訊

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