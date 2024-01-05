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宜蘭縣三星鄉宜蘭親子景點【天送埤森鐵文創園區】天送埤車站免費搭乘小火車，窯烤pizza材燒麵包好吃，下一站幸福拍攝點

2024-01-05 13:35:05 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1305篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 三星鄉


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宜蘭免門票景點天送埤森鐵文創園區也是好玩宜蘭親子景點 。【天送埤車站】是目前全台碩果僅存的木造車站之一，園區消費200元可搭小火車或乘坐旋轉木馬，獨特的懷舊氛圍也吸引了多部偶像劇來這裏拍攝，體驗刺激的伐木星空雲霄高柱滿別錯過喔，窯烤pizza材燒麵包好吃，還有美味小吃，還有停車場附近景點洛克馬公園張美阿嬤農場星寶鄉間小路安農溪畔落羽松幸福候車亭，還有三星景點一日遊也安排好了，快來玩吧!

 

天送埤火車站 景點資訊

  • 地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷27號
  • 開放時間：全天候24小時
  • 電話：03 9892660、03 9895853
  • 門票資訊：免費
  • 廁所：園區內有免費洗手間
  • 停留時間：1-2小時
  • 天送埤火車站 三星館
  • 營業時間：週一至週日 10:00~18:00
  • 蒸氣小火車體驗時間
  • 週一至週日 10:00~17:30(中午12:00~13:00 休息時間)
  • 小火車也可付費200元繞園一圈

天送埤火車站 交通停車

【自行開車】Google導航輸入天送埤森鐵文創園區即可到達

【停車場】

  1. 有附設免費停車場或路邊停車，開車來很方便
  2. 連假期間開放西側停車場約15格，停車不易

【大眾運輸】羅東火車站羅東轉運站1792公車天送埤站下車，即可到達

天送埤車站 天送埤咖啡 龍貓彩繪牆

 

這裏就在天送埤車站入口旁，這裏是天送埤咖啡，牆面有可愛的龍貓彩繪牆

這是以前站長宿舍改建的咖啡廳，在裡面消費200元，也可以玩園內小火車

真的很可愛吧

天送埤車站 木造懷舊車站

這座車站是1921年所建，早期是運送太平山木材為主，至今仍維持老車站的懷舊氣氛

經過整修後

火車站裡還有可愛玩具小火車，可以讓小朋友乘坐拍照，好可愛喔！

期待鐵道修復完成，又可以重現昔日風光了

週圍風景變成熱門打卡景點了

還有盪鞦韆可以玩

天送埤車站 五分仔小火車

  • 五分仔小火車資訊:
  • 約20分鐘一班，繞一圈大約10分鐘
  • 開車時間:10:00~17:30 (12:00~13:00 休息時間)
  • 消費滿$200元可兌換火車票一張免費搭乘
  • 6歲以下兒童免費搭程

來這裏壹定要來體驗一下五分仔喝火車，真的超好玩的，在園區消費滿200元就可以免費搭乘
繞一圈大約10分鐘，還會模仿蒸氣火車頭噴煙的模樣呢

連車票也這麼幸福可愛啊，值得收藏紀念(情侶快來)

搭小火車巡禮囉～

一上車發現速度超級慢，路人走路都比較快，一行人笑翻，但是小孩子很開心啊!

側邊還能觀賞風景

剛好遇上櫻花季節，週圍開滿櫻花好美啊

小榛果玩得好開心！

天送埤火車站 幸福號貓咪站長

復刻板的幸福號也滿有意思的，也可以走進車廂與可愛的貓咪站長合照

彩繪喵星人超萌的，還可以跟貓咪站長拍照打卡喔

天送埤火車站 三星館美食文創商品區

來的時候我們先到火車站對面的文創商品區逛逛，買買小東西

除了販售紀念商品外也提供咖啡輕食哦

園區消費滿200元即可換一張車票

天送幸福，好啊~

也有時下流行的卡通商品呢

天送埤車站 窯烤烘焙坊

這裏有賣咖啡、飲料、炸物、手工窯烤披薩~

淡淡的麵包香真的好讚

隨隨便便買幾個就超過一百元了

天送埤車站 伐木星空 高空繩索

伐木星空 高空繩索，價格:350元/人

現在有新的團隊新增了有趣又刺激的活動，也可以吸引更多年輕族群來哦

教練年輕親切，教導很仔細，還有送小火車車票

天送埤車站 單車租借

這附近的景點很多，不用跑很遠，來個半日遊、一日遊二日遊都很適合

其實三星有些鄉間小路非常適合以腳踏車慢慢的悠遊其中哦

尤其是天送埤火車站這一帶，地廣人稀，四周風光秀麗，稻田、蔥田，還有遠方壯麗山景，風景引人入勝啊

也曾和附近的地點，形成”天長地久”的slogan 哦

天送埤車站 心得評價

天送埤森鐵文創園區】太好玩了，這裡可以安排1~2小時玩。建議假日搭乘大眾交通工具【綠17】羅東轉運站-長埤湖可到，附近景點順便一起玩起來!有經羅東運動公園安農溪天送埤宜農牧場分洪堰陳定南紀念館落羽松秘境長埤湖等，最後到達清水地熱，超方便!附近住宿則推薦村卻溫泉酒店綠舞國際觀光飯店

天送埤車站 附近景點美食

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三星鄉二日遊行程點入地圖看路線位置

▼點入有單篇詳細圖文介紹

 

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