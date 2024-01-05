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宜蘭免門票景點》【天送埤森鐵文創園區】也是好玩宜蘭親子景點 。【天送埤車站】是目前全台碩果僅存的木造車站之一，園區消費200元可搭小火車或乘坐旋轉木馬，獨特的懷舊氛圍也吸引了多部偶像劇來這裏拍攝，體驗刺激的伐木星空和雲霄高柱滿別錯過喔，窯烤pizza材燒麵包好吃，還有美味小吃，還有停車場。附近景點有洛克馬公園、張美阿嬤農場、星寶鄉間小路、安農溪畔落羽松、幸福候車亭，還有三星景點一日遊也安排好了，快來玩吧!

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天送埤火車站 景點資訊

地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷27號

開放時間：全天候24小時

電話：03 9892660、03 9895853

門票資訊：免費

廁所：園區內有免費洗手間

停留時間：1-2小時

天送埤火車站 三星館

營業時間：週一至週日 10:00~18:00

蒸氣小火車體驗時間

週一至週日 10:00~17:30(中午12:00~13:00 休息時間)

小火車也可付費200元繞園一圈

天送埤火車站 交通停車

【自行開車】Google導航輸入天送埤森鐵文創園區即可到達

【停車場】

有附設免費停車場或路邊停車，開車來很方便 連假期間開放西側停車場約15格，停車不易

【大眾運輸】羅東火車站或羅東轉運站搭1792公車於天送埤站下車，即可到達

天送埤車站 天送埤咖啡 龍貓彩繪牆

這裏就在天送埤車站入口旁，這裏是天送埤咖啡，牆面有可愛的龍貓彩繪牆

這是以前站長宿舍改建的咖啡廳，在裡面消費200元，也可以玩園內小火車

真的很可愛吧

天送埤車站 木造懷舊車站

這座車站是1921年所建，早期是運送太平山木材為主，至今仍維持老車站的懷舊氣氛

經過整修後

火車站裡還有可愛玩具小火車，可以讓小朋友乘坐拍照，好可愛喔！

期待鐵道修復完成，又可以重現昔日風光了

週圍風景變成熱門打卡景點了

還有盪鞦韆可以玩

天送埤車站 五分仔小火車

五分仔小火車資訊:

約20分鐘一班，繞一圈大約10分鐘

開車時間:10:00~17:30 (12:00~13:00 休息時間)

消費滿$200元可兌換火車票一張免費搭乘

6歲以下兒童免費搭程

來這裏壹定要來體驗一下五分仔喝火車，真的超好玩的，在園區消費滿200元就可以免費搭乘

繞一圈大約10分鐘，還會模仿蒸氣火車頭噴煙的模樣呢

連車票也這麼幸福可愛啊，值得收藏紀念(情侶快來)

也

搭小火車巡禮囉～

一上車發現速度超級慢，路人走路都比較快，一行人笑翻，但是小孩子很開心啊!

側邊還能觀賞風景

剛好遇上櫻花季節，週圍開滿櫻花好美啊

小榛果玩得好開心！

天送埤火車站 幸福號貓咪站長

復刻板的幸福號也滿有意思的，也可以走進車廂與可愛的貓咪站長合照

彩繪喵星人超萌的，還可以跟貓咪站長拍照打卡喔

天送埤火車站 三星館美食文創商品區

來的時候我們先到火車站對面的文創商品區逛逛，買買小東西

除了販售紀念商品外也提供咖啡輕食哦

園區消費滿200元即可換一張車票

天送幸福，好啊~

也有時下流行的卡通商品呢

天送埤車站 窯烤烘焙坊

這裏有賣咖啡、飲料、炸物、手工窯烤披薩~

淡淡的麵包香真的好讚

隨隨便便買幾個就超過一百元了

天送埤車站 伐木星空 高空繩索

伐木星空 高空繩索，價格:350元/人

現在有新的團隊新增了有趣又刺激的活動，也可以吸引更多年輕族群來哦

教練年輕親切，教導很仔細，還有送小火車車票

天送埤車站 單車租借

這附近的景點很多，不用跑很遠，來個半日遊、一日遊二日遊都很適合

其實三星有些鄉間小路非常適合以腳踏車慢慢的悠遊其中哦

尤其是天送埤火車站這一帶，地廣人稀，四周風光秀麗，稻田、蔥田，還有遠方壯麗山景，風景引人入勝啊

也曾和附近的地點，形成”天長地久”的slogan 哦

天送埤車站 心得評價

【天送埤森鐵文創園區】太好玩了，這裡可以安排1~2小時玩。建議假日搭乘大眾交通工具【綠17】羅東轉運站-長埤湖可到，附近景點順便一起玩起來!有經羅東運動公園、安農溪、天送埤、宜農牧場、分洪堰、陳定南紀念館、落羽松秘境、長埤湖等，最後到達清水地熱，超方便!附近住宿則推薦村卻溫泉酒店、綠舞國際觀光飯店

天送埤車站 附近景點美食

三星熱門景點 ： 長埤湖精靈村、洛克馬公園、張美阿嬤農場、星寶鄉間小路、安農溪畔落羽松、幸福候車亭

三星必吃美食： 阿婆蔥油餅、畑の菓、大洲肉羹、烏龜島咖啡館

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