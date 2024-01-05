這次剛好辦事來到附近 就選擇來吃素食便當啦

店家就在復華中學後面的住宅巷子內唷 (＾Θ＾

這家店有分內外處理餐點的部分

分別是由老闆娘媽媽(裡)和女兒(外)一起營業的

老闆娘女兒除了長的可可愛愛 又親切善談 很會招呼客人ヾ(*´∇`)ﾉ

✿ 我們這次是選擇外帶 ✿

我們點了菜多多便當和炒飯便當 還有網友推薦猴頭菇排

(蘿蔔糕是熱賣品 一大早就被買光光啦 )

我點的五穀米煮比較軟 應該是為了要好消化

老頭子的炒飯是用蕃茄醬炒飯

可惜便當菜素料味 油味比較重 所以要過水

味道就和一般素食自助餐的差不多 (´_ゝ`)

菜多多便當

炒飯便當

鹽酥猴頭菇排

本來是整塊 被我剪成塊的猴頭菇排

小姐姐說猴頭菇排會特別用葡萄籽油/橄欖油煎過

猴頭菇排吃起來Qㄉㄟㄉㄟ 裡面應該是有猴頭菇碎

可能用太白粉之類的東西做成的 吃起來比較像水晶糕 (ㆆᴗㆆ)

蔬果花壽司

建議店家換個壽司塑膠膜的包裝材質 或裝的時候就拿掉再給客人

個人比較喜歡壽司 米飯煮得很透

裡面有包小塊的水果 吃起來清甜爽脆 (水果可能是香瓜?)

然後搭配像是黃瓜 素肉鬆 醋飯那一類的材料

吃起來酸甜清爽 是我裡面最喜歡的選項

是標準好吃的壽司唷 ๐•ᴗ•๐

*後來發現壽司上的塑膠膜在經過店家切塊後