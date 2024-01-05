為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 苓雅區 和善素食

食記 - 高雄 苓雅區 和善素食

2024-01-05 14:58:43 湯小君 人氣：106
share
窩客好文

湯小君

發表篇數：65篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：和善素食
phone07-5377-663
place高雄市苓雅區林富街2號
作者本次評價：
2.75
美味度
2.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

 

這次剛好辦事來到附近 就選擇來吃素食便當啦

店家就在復華中學後面的住宅巷子內唷  (＾Θ＾

 

 

這家店有分內外處理餐點的部分

分別是由老闆娘媽媽(裡)和女兒(外)一起營業的

老闆娘女兒除了長的可可愛愛 又親切善談 很會招呼客人ヾ(*´∇`)ﾉ

 

✿ 我們這次是選擇外帶 ✿

 

 

 

 

 

我們點了菜多多便當和炒飯便當 還有網友推薦猴頭菇排

(蘿蔔糕是熱賣品 一大早就被買光光啦 )

我點的五穀米煮比較軟 應該是為了要好消化

老頭子的炒飯是用蕃茄醬炒飯

 

可惜便當菜素料味 油味比較重 所以要過水

味道就和一般素食自助餐的差不多 (´_ゝ`)

 

菜多多便當

 

炒飯便當

 

鹽酥猴頭菇排

本來是整塊 被我剪成塊的猴頭菇排

 

小姐姐說猴頭菇排會特別用葡萄籽油/橄欖油煎過

猴頭菇排吃起來Qㄉㄟㄉㄟ 裡面應該是有猴頭菇碎

可能用太白粉之類的東西做成的 吃起來比較像水晶糕 (ㆆᴗㆆ)

 

蔬果花壽司

建議店家換個壽司塑膠膜的包裝材質 或裝的時候就拿掉再給客人

 

個人比較喜歡壽司 米飯煮得很透

裡面有包小塊的水果 吃起來清甜爽脆 (水果可能是香瓜?)

然後搭配像是黃瓜 素肉鬆 醋飯那一類的材料

吃起來酸甜清爽 是我裡面最喜歡的選項 

 

是標準好吃的壽司唷 ๐•ᴗ•๐

 

*後來發現壽司上的塑膠膜在經過店家切塊後

很容易變成小碎屑黏在壽司上 吃的時候要格外小心誤食!!

 

#素食
morechevron_right
文章關鍵字
素食 和善素食
檢舉
share
chevron_left

食記-高雄小港區十方素麵坊
延伸閱讀
食記 - 高雄 苓雅區 香港發財燒臘(復興店)
 湯小君
食記 - 高雄 苓雅區 三味巧台灣小吃
 湯小君
惜緣亭-米販部~珍惜與米飯之間的美好緣分 !
 沾墨點落
來吧。炒翻天~大馬路旁的美味炒飯。
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up