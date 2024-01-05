這次剛好辦事來到附近 就選擇來吃素食便當啦
店家就在復華中學後面的住宅巷子內唷 (＾Θ＾
這家店有分內外處理餐點的部分
分別是由老闆娘媽媽(裡)和女兒(外)一起營業的
老闆娘女兒除了長的可可愛愛 又親切善談 很會招呼客人ヾ(*´∇`)ﾉ
✿ 我們這次是選擇外帶 ✿
我們點了菜多多便當和炒飯便當 還有網友推薦猴頭菇排
(蘿蔔糕是熱賣品 一大早就被買光光啦 )
我點的五穀米煮比較軟 應該是為了要好消化
老頭子的炒飯是用蕃茄醬炒飯
可惜便當菜素料味 油味比較重 所以要過水
味道就和一般素食自助餐的差不多 (´_ゝ`)
菜多多便當
炒飯便當
鹽酥猴頭菇排
本來是整塊 被我剪成塊的猴頭菇排
小姐姐說猴頭菇排會特別用葡萄籽油/橄欖油煎過
猴頭菇排吃起來Qㄉㄟㄉㄟ 裡面應該是有猴頭菇碎
可能用太白粉之類的東西做成的 吃起來比較像水晶糕 (ㆆᴗㆆ)
蔬果花壽司
建議店家換個壽司塑膠膜的包裝材質 或裝的時候就拿掉再給客人
個人比較喜歡壽司 米飯煮得很透
裡面有包小塊的水果 吃起來清甜爽脆 (水果可能是香瓜?)
然後搭配像是黃瓜 素肉鬆 醋飯那一類的材料
吃起來酸甜清爽 是我裡面最喜歡的選項
是標準好吃的壽司唷 ๐•ᴗ•๐
*後來發現壽司上的塑膠膜在經過店家切塊後
很容易變成小碎屑黏在壽司上 吃的時候要格外小心誤食!!