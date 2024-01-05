車庫娛樂邀約搶先看首映場 #怒潮

劇情：洪泰集團勢力龐大，一直暗中從事器官交易等犯罪活動，在會長的交接儀式上，被殺手陳安（張家輝 飾）從中破壞，並引發集團核心內部的衝突，警察麥朗汶（阮經天 飾）和集團黑封份子馬文康（王大陸 飾）各自受上司指令展開調查，一時間多方勢力爾虞我詐交織其中，一場三大勢力的對決即刻展開。

以東南亞為背景，揭露大財團勾結警察在當地綁架、人口販賣、器官交易等等的暗黑非法交易，更是結集港台三大男星張家輝、阮經天、王大陸聯手耍狠，黑道廝殺的爆力美學，超級過癮，劇情緊湊充滿懸疑，最後的反轉更是刺激！

春節最強國片 #怒潮，就在今天 1月5日（五）來場與惡的對戰！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#怒潮 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=RFLovMGu3YI

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