五円料理所｜林口新開幕日式職人料理所，A5和牛爆汁挽肉一次享受!

很常來到林口找朋友的我，近期發現這家隱藏版的【五円料理所】，開幕不久在網路就擁有高評價，主打日式職人風格的精緻料理，從前菜、主餐到甜點都很讓人驚艷，無論是調味或擺盤都能感受到創意，搭配開放式的廚房設計，讓人感覺來到頂級私廚用餐，重點是最低只要790元就能吃到!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【五円料理所】位於新北市林口區文化三路，外觀看起來低調又神秘，僅有門口的立牌寫著店名，從捷運林口站步行10分鐘內即可抵達。

▼【五円料理所】用餐環境以木質調為主軸，搭配暖光營造出充滿溫馨感的氛圍，座位有適合小家庭的方桌和大家庭的圓桌，或是朋友聚餐或情侶約會也很適合。

▼【五円料理所】採取開放式廚房設計，可以看到師傅精湛的料理過程，為用餐多了一份樂趣和體驗。

菜單

點我線上看菜單 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61553165889763&locale=zh_TW

套餐包含有一份沙拉、前菜、湯品、挽肉、飯、主餐及甜品。

餐點介紹

主菜 A5日本和牛菲力💰1390元

▼呈現粉嫩紅色的A5日本和牛菲力，採用牛的腰內肉部位，入口瞬間散發牛肉油脂香氣，近乎入口即化的食感令人難忘，可以搭配醃蘿蔔或是泡菜打造多變風味～

主菜 伊比利豬肋條 💰890元

▼不吃牛的話推薦這道伊比利豬肋條，燒烤後擁有迷人的香氣，還沒吃就讓人口水直流，肉感嚼勁又不失軟嫩度，風味表現毫不輸給牛肉!

沙拉 炙燒雞胸・蜜地瓜・溫野菜 or 綜合菇・溫沙拉

▼它們家的沙拉都很有水準，每一口吃起來都充滿驚喜，超特別的炙燒雞胸・蜜地瓜・溫野菜，裏頭加入甜甜脆脆的蜜地瓜~

▼另一款綜合菇・溫沙拉，則能吃到濃郁的塊狀起司，讓整體吃起來更有精緻度!

前菜 透抽・蔥・紫蘇・米餅 or 熱”五味・蝦・布里歐

▼透抽・蔥・紫蘇・米餅 ，以乾烙方式料理呈現出清爽感，伴隨著紫蘇葉和米餅打造雙重酥脆感~

▼熱”五味・蝦・布里歐有著異國南洋風味，透過五味醬結合咖哩醬帶出蝦子的甜香!

蛤蜊・上湯

▼蛤蜊・上湯使用雞高湯及金華火腿熬煮，喝起來充滿雞的鮮甜精華，還能吃到飽滿大顆的蛤蜊!

烤野菜

▼烤野菜吃得到櫛瓜和蘆筍，烤的剛剛好保有水份，能感受到蔬菜的原始甜味~

五円挽肉

▼最近超紅的五円挽肉這邊就有啦，在炭火下料理的香噴噴挽肉，趁熱咬下會爆出肉汁，搭配台南 16 號米和秘製醬汁，真的好吃到想要再來第二碗拉!

加點 味噌手羽先💰360元

▼味噌手羽先不用額外沾醬就很夠味，使用豆腐乳和味噌事先醃製，外皮焦脆內軟嫩，隨著咀嚼越咬越有香氣!

加點 薯條(蔥蒜醬 松露)💰210元

▼看似平凡的薯條卻直接被大家秒殺，酥脆口感沾上店家自製的超讚蔥蒜醬，還有松露迷人點綴，吃起來瞬間美味升級，忍不住一口一接著一口~

甜點 覆盆子費南雪or香草冰淇淋

▼甜點覆盆子費南雪和自製香草冰淇淋可選擇，我私心推薦覆盆子費南雪，外皮是硬脆的口感路線，一咬下軟軟綿綿，融合酸中帶甜的覆盆子內餡，比許多專業甜點店的都厲害！

飲品 仲夏野莓 旺來旺來 百香乳酸

▼這三款氣泡飲都很讓人驚艷！不是外面常喝到淡淡沒有味道的類型，仲夏野莓加入綜合莓果、檸檬汁和蔓越莓果泥，旺來旺來結合新鮮鳳梨、話梅、金桔、鳳梨果泥，百香乳酸則在百香果汁中融合養樂多，酸酸甜甜的風味開胃又解膩。

用餐心得

▼林口新開幕不久的【五円料理所】，已經在網路擁有高評價，也是我很想吃的口袋名單，這次親自來訪真的有讓人驚艷，從主餐到配菜每一道都很精采，口味上更是充滿創意和特色，無論是家庭朋友聚餐或是情侶約會，都很適合來這裡用餐!

店家資訊

五円料理所

粉絲團 : 五円料理所 FB

線上訂位 : https://inline.app/booking/-NjeU2LT516PK9tJgdiL:inline-live-3/-NjeU2iqYX-NrwEgeNrJ

電話 : 02-2608-9255

地址：新北市林口區文化三路一段39巷285號

營業時間：12:00～14:00、18:00～21:00(平日)/11:30～15:00、17:30～21:00(假日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/