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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹。東區︱新竹火車站美食推薦：新築窟Hsinchuku | Hsinchu︱超美的日式歷史木造老宅蔬食餐廳（內有菜單）

新竹。東區︱新竹火車站美食推薦：新築窟Hsinchuku | Hsinchu︱超美的日式歷史木造老宅蔬食餐廳（內有菜單）

2024-01-05 15:46:50 洋洋的吃喝玩樂 人氣：588
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：73篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：新築窟
place新竹市東區南大路166號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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這家新築窟Hsinchuku | Hsinchu就位在新竹火車站步行約15分鐘的路程，附近就是新竹市立動物園還有玻璃工藝博物館等景點，是一家開在近90年歷史日式木造建築物的創意蔬食餐廳，還有下午茶跟供應調酒，餐廳還有雙人套餐四人套餐可以選擇，平日也有供應商業午餐，旁邊就是一大片停車場，無論搭火車或開車前來都很方便
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FB:https://www.facebook.com/carina0429
IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy

文章索引
新築窟Hsinchuku店內環境
○雙人套餐$1250
味噌湯
羅望子烤高麗菜
三杯杏鮑菇豆腐
辣味蕃茄偽魚米香
照燒酸甜煙花脆卷
無咖啡因水果茶（冰）/椰奶拿熱（熱）
越式咖啡焦糖布丁
個人意見
新築窟Hsinchuku菜單


新築窟Hsinchuku | Hsinchu
地址： 新竹市東區南大路166號
電話：03-562-3005
營業時間：11：30~22:00(週一公休）
FB: https://www.facebook.com/Hsinchuku
IG: https://www.instagram.com/hsinchuku
線上訂位

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新築窟Hsinchuku店內環境
一停好車走到南大路就看到這家歷史日式木造建築物我很喜歡，餐廳的每個角落也都有不同的感覺
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全都是濃濃日式木造建築感覺超好拍

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○雙人套餐$1250
兩人套餐含兩碗湯兩杯飲料四個餐點跟一個甜點，個人覺得這份量剛剛好
新竹。東區︱新竹火車站美食推薦：新築窟Hsinchuku |

味噌湯
這天氣很適合先喝碗熱熱的湯暖胃，裡面還有豆腐跟小魚乾提味
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羅望子烤高麗菜
一整片的烤高麗菜十分美麗，淋上羅望子醬搭配花生碎、洋葱、香菜、九層塔、薄荷等調味，吃起來高麗汁鮮嫩多汁，但口味偏酸
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三杯杏鮑菇豆腐
以特製三杯醬烹調而成的三杯杏鮑菇豆腐，杏鮑菇和炸豆腐帶著三杯醬跟九層塔的香氣，喜歡重口味的可以點
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辣味蕃茄偽魚米香
醋漬蕃茄丁佐以辣豆漿美乃滋調味，真的很像在吃魚，底部則是酥脆的米香搭配吃下去帶點辣味感
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照燒酸甜煙花脆卷
上層是柑橘醃製的蘿蔔, 中間的天婦羅是桂竹筍炸的很酥脆，裡面還有烤豆皮跟小黃瓜，黑白芝蔴做點綴，咬下去有酸酸甜甜的口感，平常不是很愛飯卷的我，居然可以吃完一整條
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無咖啡因水果茶（冰）/椰奶拿熱（熱）
採用自製果乾和洛神茶調配而成的水果茶還是無咖啡因的喝起來酸酸甜甜的適合對咖啡因敏感的人，椰奶拿鐵我是第一次喝，可選無糖、半糖、全糖，我選無糖，但因為有加椰奶的關係本身就會帶點微微的椰奶甜味
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越式咖啡焦糖布丁
這個焦糖布丁口味也好特別，是用椰奶、咖啡焦糖、生可可粉製作的，第一次吃椰奶口味的布丁有點異國的感覺LINE_ALBUM_新竹 新築窟 蔬食 素食 老宅_231225_6.jpg

個人意見
這是我第一次願意來吃蔬食餐廳，不得不說原本是因為超美的日式歷史木造建築物的關係，原本對於食物的期待度不高，但比我想像中好吃多了，這天假日來訪也都是呈現客滿狀態，客群從年輕人到老人都有，雖然價格有點偏貴，第一次可以先從下午茶來嚐試看看，若是同行或家族中有人蔬食有人葷食，會蠻建議選擇這裡聚餐
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新築窟Hsinchuku菜單（實際依店內官網為主）
有下午茶跟供應調酒(酒後不開車，未成年請勿飲酒），餐廳還有雙人套餐四人套餐可以選擇，平日也有供應商業午餐

新竹。東區︱新竹火車站美食推薦：新築窟Hsinchuku |

 

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新竹。東區︱新竹火車站美食推薦：新築窟Hsinchuku |
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