地標顯示中和小梅越南小吃的招牌是中和南勢角有名的越南法國麵包，菜單就賣生春捲、法國麵包、甜點芋泥西米露等，網路都叫這間是小梅越南法國麵包，好幾位朋友來吃過都推薦，這次跟著朋友來中和吃飯就剛好一起把美食清單朝聖。

中和越南小吃 小梅越南法國麵包 位置

小梅越南法國麵包以外帶為主、沒有外送和內用。

早上七點就營業開賣，可以當做中和早餐推薦



中和小梅越南小吃

地址： 新北市中和區景德街95之8號

捷運：景平站步行2分鐘、捷運南勢角站步行9分鐘

電話： 0910 331 852

營業時間：07:00–18:30（週三休息）

食記：【中和越南小吃】小梅越南法國麵包，用炭火烤的法國麵包！

中和越南小吃 小梅越南法國麵包 菜單價錢

小梅越南法國麵包菜單價錢

小小攤位寫著販售的品項價錢，飲料有越南冰咖啡，甜點可以問一下店家。

旁邊冰箱也有幾樣飲料。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

中和越南小吃 小梅越南法國麵包 推薦

法國麵包也有賣整袋的，回家自己夾料。

一開始還以為這是蜜地瓜咧！（我超愛吃蜜地瓜的啦XD)

但這其實就是小梅的秘密武器，麵包夾料的滷豬肉！看起來真好吃

小梅越南法國麵包是用炭火烤法國麵包，多一個炭香，夾料後再放到炭火烤熱，兩次加熱讓法國麵包更酥脆。

夾料後再放到炭火烤一下

老闆娘夾料速度超快

態度也很客氣

看我拍照也沒有臉臭

小梅越南法國麵包 一個80元

其實這份量不少，如果當早餐可以吃到中午。

麵包烤的很脆，咬下去都有麵包卡滋的聲響，還有少許麵包屑會掉下，超脆～

內餡配色豐富，有我超愛的香菜、醃蘿蔔絲、小黃瓜、肉凍與滷豬肉。

愛吃辣的絕對不要錯過這裡的辣啊～入口整個辣勁充滿味蕾，加上配料很有層次，有蘿蔔絲的微酸，相當開胃，小黃瓜和香菜的風味明顯，但不會帶掉食材的味道，大口咬下也不會太乾。

本來只是想小吃一下，結果兩個越南法國麵包就讓我飽到晚餐。

中和小梅越南小吃

地址： 新北市中和區景德街95之8號

捷運：景平站步行2分鐘、捷運南勢角站步行9分鐘

電話： 0910 331 852

營業時間：07:00–18:30（週三休息）

食記：【中和越南小吃】小梅越南法國麵包，用炭火烤的法國麵包！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀