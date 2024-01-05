台中飲料店推薦-國王的茶，台中知名平價飲料品牌國王的茶，推出五款冬季暖心飲品，熱冬烏熱果茶酸甜清爽又好喝，現在還有限時第二杯半價喔!!



雖然台中的冬天不太冷，

但早晚的溫差真的還是很需要喝一些熱飲來暖身。

知名的胖胖國王杯飲料-國王的茶推出五款冬季飲品，

熱熱喝暖身又暖心，

隨時隨地給自己來一杯滿滿的幸福感。

現在熱冬烏熱果茶還有限時第二杯半價喔!!

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台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 位置

國王的茶台中新平店位於熱鬧的新平路一段上，

近太平區運動場、太平工業區，

騎機車來購買，

店前臨停還蠻方便的，

也可以善用國王的茶外送服務，

還有買十送一的優惠喔!

店面空間不大，

不過顏色非常的搶眼，

菜單在燈箱上、桌面上都有，

都可以參考喔!

歡迎大家使用環保杯，

也可以搭配能重複使用的I FUN瓶，

可愛的聖誕老公公圖案，

非常應景。



台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 菜單

國王的茶菜單種類繁多，

以親切的價格提供好喝的飲品，

菜單包括招牌紅茶系列、鮮奶系列、多酚系列、冬瓜茶系列、冷泡茶、果汁與特調系列、原汁甘蔗系列、純釀楊桃系列、熬煮鳳梨系列、熱飲系列等，

口味選擇豐富。

喜歡有咀嚼感的朋友，

可以搭配嫩仙草、愛玉凍、小紫蘇、寒天晶鑽及寒天晶條等配料，

滿足口腹之慾，

也能降低罪惡感。

現在天氣偏冷，

冬季熱飲更是大家來店必點的。



台中飲料店推薦 國王的茶 冬季限定活動 限時第二杯半價

國王的茶五款超熱門冬季飲品，

現場購買可享買五送一(蔗香紅茶)，

外送買十送一(蔗香紅茶)的優惠，

針對大家最喜愛的熱冬烏熱果茶，

還有限時第二杯半價的優惠喔!!

【全台門市同步優惠中，門市資訊點這邊】

台中飲料店推薦 國王的茶 冬季熱飲推薦

【熱冬烏熱果茶】

熱冬烏熱果茶是國王的茶在推出的全新冬季飲品，

以深焙烏龍茶為基底，

加蘋果、柳橙、百香果等水果，

口感酸甜清爽，

熱熱喝，

真的是冬季暖身的好選擇。

**目前已全面更換為紙杯，因為拍攝需求故以塑膠杯呈現**



【養生仙草茶】

夏天喜歡喝他們家的仙草甘茶，

冬天就來杯熱熱的養生仙草茶吧!!

口感濃郁醇厚仙草茶，

淡淡的仙草香氣和茶香，

也是冬季養生最佳飲品。



【熱微薑仙草茶】

口感溫潤順口的熱仙草茶為基底，

熱熱微辛的薑汁，

喝完之後胃暖暖的、身體也暖暖的。

【熱鮮奶仙草茶】

養生仙草茶熱熱喝已經很好喝了，

對於喜歡奶香的朋友，

更推薦加入鮮奶的熱鮮奶仙草茶，

多了鮮奶的香醇，

口感上更加溫潤滑順，

仙草的香氣與鮮奶完美融合，

把奶茶改成熱鮮奶仙草茶吧~

**目前已全面更換為紙杯，因為拍攝需求故以塑膠杯呈現**

【爆料仙草奶凍】

**每日限量10杯**

爆料仙草奶凍則是熱鮮奶仙草茶的升級版，

將2國王的茶招牌的仙草凍加入熱鮮奶仙草茶中，

仙草凍的Q彈口感與鮮奶的香醇完美融合，

口感豐富多層次，

滿足了咀嚼的口感，

又不用擔心多負擔，

當下午茶也非常適合喔!!!

不過因為是以慢火溫煮，

帶出仙草凍Q軟又絲滑的口感，

真的是很費時費工，

所以產量不多，

每日限量只有10杯，

建議想喝的朋友可以提前預訂喔!!

**目前已全面更換為紙杯，因為拍攝需求故以塑膠杯呈現**

國王的茶好喝又大容量的茶飲深受不少朋友的喜愛，

加上親民的價格，

真的是讓人享受喝飲料的小確幸，

又不會太傷荷包。

趁著優惠活動，

趕快來國王的茶品嚐美味的冬季飲品，

暖心暖身吧！

台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 店家資訊

營業時間:09:30-21:30

電話:0986172360

地址:台中市太平區新平路一段82號

粉絲團:國王的茶粉絲團

加盟專線：0986-719360

加盟資訊：http://king-tea-franchise.boncity.com/

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全台門市同步優惠中

【國王的茶分店資訊】

｜太平區｜

太平新平店：https://reurl.cc/11rdnQ

太平光興店：https://reurl.cc/GAMWkD

太平一江橋店：https://reurl.cc/510YlR

太平永豐店：https://reurl.cc/M8nqvn

太平大興店：https://reurl.cc/A41V88

｜大里區｜

大里東榮店：https://reurl.cc/kXGDZ9

大里成功店：https://reurl.cc/3xdv39

大里立仁店：https://reurl.cc/v79Vel

｜霧峰區｜

霧峰育群店：https://reurl.cc/o7OWRD

｜東區｜

東區六順店：https://reurl.cc/zYmx1a

東區東英店：https://reurl.cc/VLykMZ

｜西區｜

西區金山店：https://reurl.cc/o7OWV5

｜南區｜

南區信義店：https://reurl.cc/y7xzOO

｜北區｜

北區學士店：https://reurl.cc/ZWYp4W

｜北屯區｜

北屯昌平店：https://reurl.cc/3xdvMl

北屯瀋陽店：https://reurl.cc/zYmx5y

北屯松義店：https://reurl.cc/VLykmR

｜豐原區｜

豐原南陽店：https://reurl.cc/N0zVKe

豐原鎌村店：https://reurl.cc/kXGD6r

｜烏日區｜

烏日溪南店：https://reurl.cc/o7OWpg

｜沙鹿區｜

沙鹿自強店：https://g.co/kgs/HsE5bc

｜新社區｜

新社中和店：https://reurl.cc/zYmxvQ

｜神岡區｜

神岡豐栗店：https://reurl.cc/LA9Rx9

神岡豐洲店：https://reurl.cc/qLMQA3

｜南投縣｜

草屯新庄店：https://reurl.cc/r5NMoy

草屯碧山店：https://reurl.cc/eDj1aL

南投國姓店：https://reurl.cc/RzaxEG

｜彰化縣｜

彰化中興店：https://reurl.cc/K0VNVM

彰化和線店：https://reurl.cc/qLMQQq

｜苗栗縣｜

苗栗金鳳店：https://reurl.cc/VLyK6R

苗栗三義店：https://reurl.cc/67g8r5

｜桃園市｜

中壢中原店：https://reurl.cc/8j1Q4y

｜高雄縣｜

高雄楠梓站前店：https://reurl.cc/QX8035

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