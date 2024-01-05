台中飲料店推薦-國王的茶，台中知名平價飲料品牌國王的茶，推出五款冬季暖心飲品，熱冬烏熱果茶酸甜清爽又好喝，現在還有限時第二杯半價喔!!
雖然台中的冬天不太冷，
但早晚的溫差真的還是很需要喝一些熱飲來暖身。
知名的胖胖國王杯飲料-國王的茶推出五款冬季飲品，
熱熱喝暖身又暖心，
隨時隨地給自己來一杯滿滿的幸福感。
現在熱冬烏熱果茶還有限時第二杯半價喔!!
|台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 位置
|台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 菜單
|國王的茶 冬季限定活動 限時第二杯半價
|台中飲料店推薦 國王的茶 冬季熱飲推薦
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台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 位置
國王的茶台中新平店位於熱鬧的新平路一段上，
近太平區運動場、太平工業區，
騎機車來購買，
店前臨停還蠻方便的，
也可以善用國王的茶外送服務，
還有買十送一的優惠喔!
店面空間不大，
不過顏色非常的搶眼，
菜單在燈箱上、桌面上都有，
都可以參考喔!
歡迎大家使用環保杯，
也可以搭配能重複使用的I FUN瓶，
可愛的聖誕老公公圖案，
非常應景。
台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 菜單
國王的茶菜單種類繁多，
以親切的價格提供好喝的飲品，
菜單包括招牌紅茶系列、鮮奶系列、多酚系列、冬瓜茶系列、冷泡茶、果汁與特調系列、原汁甘蔗系列、純釀楊桃系列、熬煮鳳梨系列、熱飲系列等，
口味選擇豐富。
喜歡有咀嚼感的朋友，
可以搭配嫩仙草、愛玉凍、小紫蘇、寒天晶鑽及寒天晶條等配料，
滿足口腹之慾，
也能降低罪惡感。
現在天氣偏冷，
冬季熱飲更是大家來店必點的。
台中飲料店推薦 國王的茶 冬季限定活動 限時第二杯半價
國王的茶五款超熱門冬季飲品，
現場購買可享買五送一(蔗香紅茶)，
外送買十送一(蔗香紅茶)的優惠，
針對大家最喜愛的熱冬烏熱果茶，
還有限時第二杯半價的優惠喔!!
【全台門市同步優惠中，門市資訊點這邊】
台中飲料店推薦 國王的茶 冬季熱飲推薦
【熱冬烏熱果茶】
熱冬烏熱果茶是國王的茶在推出的全新冬季飲品，
以深焙烏龍茶為基底，
加蘋果、柳橙、百香果等水果，
口感酸甜清爽，
熱熱喝，
真的是冬季暖身的好選擇。
**目前已全面更換為紙杯，因為拍攝需求故以塑膠杯呈現**
【養生仙草茶】
夏天喜歡喝他們家的仙草甘茶，
冬天就來杯熱熱的養生仙草茶吧!!
口感濃郁醇厚仙草茶，
淡淡的仙草香氣和茶香，
也是冬季養生最佳飲品。
【熱微薑仙草茶】
口感溫潤順口的熱仙草茶為基底，
熱熱微辛的薑汁，
喝完之後胃暖暖的、身體也暖暖的。
【熱鮮奶仙草茶】
養生仙草茶熱熱喝已經很好喝了，
對於喜歡奶香的朋友，
更推薦加入鮮奶的熱鮮奶仙草茶，
多了鮮奶的香醇，
口感上更加溫潤滑順，
仙草的香氣與鮮奶完美融合，
把奶茶改成熱鮮奶仙草茶吧~
**目前已全面更換為紙杯，因為拍攝需求故以塑膠杯呈現**
【爆料仙草奶凍】
**每日限量10杯**
爆料仙草奶凍則是熱鮮奶仙草茶的升級版，
將2國王的茶招牌的仙草凍加入熱鮮奶仙草茶中，
仙草凍的Q彈口感與鮮奶的香醇完美融合，
口感豐富多層次，
滿足了咀嚼的口感，
又不用擔心多負擔，
當下午茶也非常適合喔!!!
不過因為是以慢火溫煮，
帶出仙草凍Q軟又絲滑的口感，
真的是很費時費工，
所以產量不多，
每日限量只有10杯，
建議想喝的朋友可以提前預訂喔!!
**目前已全面更換為紙杯，因為拍攝需求故以塑膠杯呈現**
國王的茶好喝又大容量的茶飲深受不少朋友的喜愛，
加上親民的價格，
真的是讓人享受喝飲料的小確幸，
又不會太傷荷包。
趁著優惠活動，
趕快來國王的茶品嚐美味的冬季飲品，
暖心暖身吧！
台中飲料店推薦 國王的茶太平新平店 店家資訊
營業時間:09:30-21:30
電話:0986172360
地址:台中市太平區新平路一段82號
粉絲團:國王的茶粉絲團
加盟專線：0986-719360
加盟資訊：http://king-tea-franchise.boncity.com/
-
全台門市同步優惠中
【國王的茶分店資訊】
｜太平區｜
太平新平店：https://reurl.cc/11rdnQ
太平光興店：https://reurl.cc/GAMWkD
太平一江橋店：https://reurl.cc/510YlR
太平永豐店：https://reurl.cc/M8nqvn
太平大興店：https://reurl.cc/A41V88
｜大里區｜
大里東榮店：https://reurl.cc/kXGDZ9
大里成功店：https://reurl.cc/3xdv39
大里立仁店：https://reurl.cc/v79Vel
｜霧峰區｜
霧峰育群店：https://reurl.cc/o7OWRD
｜東區｜
東區六順店：https://reurl.cc/zYmx1a
東區東英店：https://reurl.cc/VLykMZ
｜西區｜
西區金山店：https://reurl.cc/o7OWV5
｜南區｜
南區信義店：https://reurl.cc/y7xzOO
｜北區｜
北區學士店：https://reurl.cc/ZWYp4W
｜北屯區｜
北屯昌平店：https://reurl.cc/3xdvMl
北屯瀋陽店：https://reurl.cc/zYmx5y
北屯松義店：https://reurl.cc/VLykmR
｜豐原區｜
豐原南陽店：https://reurl.cc/N0zVKe
豐原鎌村店：https://reurl.cc/kXGD6r
｜烏日區｜
烏日溪南店：https://reurl.cc/o7OWpg
｜沙鹿區｜
沙鹿自強店：https://g.co/kgs/HsE5bc
｜新社區｜
新社中和店：https://reurl.cc/zYmxvQ
｜神岡區｜
神岡豐栗店：https://reurl.cc/LA9Rx9
神岡豐洲店：https://reurl.cc/qLMQA3
｜南投縣｜
草屯新庄店：https://reurl.cc/r5NMoy
草屯碧山店：https://reurl.cc/eDj1aL
南投國姓店：https://reurl.cc/RzaxEG
｜彰化縣｜
彰化中興店：https://reurl.cc/K0VNVM
彰化和線店：https://reurl.cc/qLMQQq
｜苗栗縣｜
苗栗金鳳店：https://reurl.cc/VLyK6R
苗栗三義店：https://reurl.cc/67g8r5
｜桃園市｜
中壢中原店：https://reurl.cc/8j1Q4y
｜高雄縣｜
高雄楠梓站前店：https://reurl.cc/QX8035
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