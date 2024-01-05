天氣涼涼泡湯真的超享受！這次安排了中部輕旅行，我們下榻在 台中日光溫泉會館 ，溫泉設施方面不僅有提供湯屋，也有大眾SPA池，更有舒適裸湯！而住宿除了一般豪華客房，還有VIP親子主題房，有各式不同童趣風格的房間超可愛～台中日光溫泉會館設施豐富，覺得是相當優質的溫泉飯店唷！

台中日光溫泉會館 | 位置

截取自官網的平面圖，台中日光溫泉會館位在台中北屯區，離紙箱王創意園區／大坑風景區都不遠，有機會來此可以一起順遊。

店家名稱：台中日光溫泉會館

官網或粉絲團：http://www.thesun-resort.com.tw/

電話：04-22399000

地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號

台中日光溫泉會館 | 環境

飯店基本上分成兩棟建築物，左邊主要是以住房為主，以及花見西餐廳，也就是我們早餐用餐的所在地。

入口有可愛的鄉村風公仔造景來迎賓。

而右邊的建築物是SPA生活館，所有的會館設施都集中在這裡，包括湯屋／大眾池／男女裸湯／休閒娛樂區／星夜食堂等，還有日光中餐廳，提供桌菜／合菜／鍋物等餐飲服務。

大廳寬敞整潔，有種內斂氣質，而桌上花瓶又帶著典雅氣息，此刻進出旅客不多，沒有吵雜紛亂，氛圍感覺舒服。

服務櫃台都在此，沿著櫥窗往裡頭走就是溫泉區及各項設施，這稍後再來一一介紹~

剛看建築外觀還不覺得很大，沒想到竟然很有得拍啊XD，提供了蠻豐富的設施，加上各式造景及巧思設計，且我們這次晚餐及早餐都在此用餐，讓我這篇的照片爆炸多😂😂。

我們入住時正逢萬聖節期間，服務人員們也紛紛應景變裝😛，我們這次是團體包車，服務人員直接上車來解說住房須知，看她頭上的菜刀和傷口妝好逼真啊XD。

除了服務生們的變裝以外，整個飯店的造景擺設也超認真啊😂！在進入會館前的入口旁就有萬聖節專區，血紅沙發搭配伯爵吸血鬼及吊掛骷髏／南瓜／鬼娃等，超級好拍，當然趕快趁著四下無人拍好拍滿XD。

台中日光溫泉會館 | 客房

豪華客房

台中日光溫泉會館的房間都很寬敞舒適，擺上雙床加上躺椅，還有蠻大的空間可以在地上打滾😂？

行李架放置在床旁，空間也是很有餘裕。

忍不住想起前一個月剛從日本回來，其中有的飯店小到連行李箱都快要打不開XD。

電視下的小桌放置煎餅小點心，口感酥脆還不錯，但真的太甜了😂😂，這只適合螞蟻人啊。

推開拉門進去是寬敞的衛浴，外頭的電動門簾可以自由升降，不過外頭沒什麼景就是XD。

因為環保關係，目前已經都不使用一次性盥洗用品，包含牙刷牙膏，不過有需求還是可以跟櫃台索取。

重點之一的浴缸一定要泡啦！若是不想在外頭和大家一起泡SPA大眾池，或害羞不敢泡裸湯也沒關係，房內也是個泡湯池，可以享有私人小空間——

不過日光溫泉會館的設施真的挺不錯，建議還是要去外頭泡湯比較讚XD，我是晚上先去泡大眾裸湯，回房又續泡這浴缸湯池，整個泡好泡滿身心舒暢😂😂。

備品有三合一咖啡及茶包，一旁有快煮壺可自行使用，這煎餅實在太甜，配個烏龍茶剛剛好。

冰箱內除了礦泉水，還有三瓶小飲料，覺得還不錯。

旁邊衣櫃裡放置浴衣／拖鞋／體重計，我在隔天吃早餐時，還有看到旅客直接悠閒穿著浴衣去用餐XD。

好像每間客房的格局都不太一樣，像我們的浴缸是長方型，而友人這間則是正方型，看起來更大。

但房間空間比我們略小一些，但他們多了個小桌及坐墊，各有特色。

特色主題房

日光溫泉會館還有十種不種主題風格的特色主題房！今天來開箱其中一款XD，這間的主題是夢幻仙境，一入眼簾的暖粉色調，和可愛花朵／獨角獸等，彷彿進入童話森林。

每間特色主題房大約有15-20坪空間，牆邊有長長的桌子能置物等利用，桌上擺放的茶品備品和豪華客房一樣。

另邊角落的小沙發則是花朵系列，真的超級可愛！這童話夢幻風，非常適合帶著幼兒入住。

而飯店也有提供嬰兒床／澡盆／消毒鍋，帶著嫩嬰的家長們有需求者記得提前預約，讓旅程更舒適啦。

同樣是乾溼分離的衛浴設備，也特別備有嬰兒馬桶座和小板凳，幼兒也能輕鬆安全如廁。

浴室隔局大同小異，不過主題房的浴缸更大更舒適！還有冷、熱泡湯雙池，在房內也能輕鬆享受三溫暖，真的是太棒了😆。

台中日光溫泉會館 | 中餐廳

在回房先放好行李後，我們就移師到隔壁棟的SPA生活館來用晚餐，除了花見西餐廳是在我們剛剛住宿的會館內，其餘的中餐廳和其他設施都在這棟SPA生活館裡。

日光中餐廳有分為五個不同廳室，我們今天是在朝日廳用餐，獨立包廂，讓我們享有舒適的隱密用餐空間。

裡頭也有投影設備，興頭來時想要卡拉ＯＫ高歌一曲也很可以😂😂。

桌上都有菜單可參考，今天吃的是合菜，這頓晚餐吃得也超飽足的！

其中要特別介紹這些敬業的服務生啊😂😂！剛剛提到因為是萬聖節期間，大家都紛紛變裝，在用餐途中進來發糖果——

從服飾到妝容，真的是有用心下功夫的，連狗狗都穿上了蜘蛛裝😂😂，聽說是牠的處女秀，還在瑟瑟發抖好緊張XD。

吉祥日光大拼盤

上菜囉！冷盤有四道菜色，可惜秋葵我不敢吃XD，黏黏的菜我一律PASS😂。

其他三樣我覺得都不錯，蟹棒很大支，吃起來過癮，蔥油雞也美味。

蒜香蛋酥百菇羹

蒜香蛋酥百菇羹超大一盤，配枓豐富，比較少見的是加上蛋酥頗特別。

陶板椒鹽烤草蝦

椒鹽烤草蝦送來時還是生的狀態，在陶板加熱之後再食用；草蝦個頭大隻，胡椒頗香，帶著微辣。

櫻花蝦蒸香米糕

滿滿櫻花蝦舖在米糕上香氣足，米糕是鬆軟口感不會硬還蠻好吃的，還有加韭菜提香。

主廚古早味蹄膀

蹄膀超軟嫩我有喜歡！肉有嫩不會柴，而皮軟Ｑ入口即化不會油膩非常讚。

筍絲看起來色淡，但吃起來很入味嫩口，且超香。

港式鮮蒸桂花魚

合菜必有的清蒸魚😆😆，這魚肉質緊實，比較不是我們習慣的軟嫩口感。

避風塘炒菇柳條

避風塘菇菇我也喜歡，外皮酥脆，而一口咬下還很多汁。

何首烏燉烏雞盅

烏骨雞湯湯頭清爽，但喝起來濃醇，雞肉很軟又鮮嫩，但不會乾柴很不錯。

清炒季節鮮時蔬

最後來個清爽時蔬，菇菇鮮美，醬汁帶著微微勾芡，讓娃娃菜能巴住湯汁卻又十分清爽。

招牌焦糖烤布丁

這焦糖布丁我也頗愛😆，盛起來的質感軟Ｑ，而吃起來相當綿密好吃，焦糖香氣濃郁。

寶島四季鮮水果

最後用水果來結尾，我們已經吃得超撐！水果都很新鮮，葡萄也好甜。

台中日光溫泉會館 | 會館設施

溫泉設施

這裡溫泉能釋放鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子，是天然的美人湯呢。

來到這裡是一定要來泡湯的啊！我們泡了裸湯覺得很不錯，環境真的乾淨又很舒服，真的不要害羞XD。

營業時間是從早上九點到晚上十一點，最後入場時間是晚上十點，要注意哦！

來到毛巾服務區領取浴巾和置物籃，就可以進入裡頭置物換衣了。

若泡大眾SPA池必須穿著泳衣，沒有攜帶的話，這裡也有現成的泳裝可以購買。

也有販售冰淇淋和焦糖布丁，我們這次住房有每人贈送一個焦糖布丁還不錯😆。

泡完湯熱呼呼，這裡提供免費冷飲，不過時間太晚就會收起來了。

我們前一晚快十點才過來泡裸湯，這飲料區已經打烊了XＤ。

這裡即是通往男女裸湯區，除了鞋櫃外，還有販賣機。

外頭有陽傘椅子可供休息，我們在剛的毛巾服務區兌換了焦糖布丁，就直接先坐在這裡吃起來😆😆。

焦糖烤布丁綿密好吃，看起來小小一個，其實吃起挺有份量。

我們今天起得較晚，早餐比較晚吃，加上這顆布丁，結果到中午都還吃不太下😂😂。

大眾SPA池

由於時間因素，我們這次沒有泡大眾SPA池，只能拍拍照囉！

這是從休憩室樓上往下拍的照觀，看起來也是很寬敞舒適，而且早上沒有太多人，可以很舒服地享受呢！

這個造景也非常妙😂😂，本來在萬聖節期間，這兩天看到服務生們變裝，及會館內各處的應景裝飾已經很用心，沒想到還有一個更威的！！

竟然是萬聖節隧道體驗啊！主題是鬼新娘😂😂，真的超有趣的，整個是小時候走鬼屋的概念XD，不過放心就只有造景而已，不會有工作人員扮鬼嚇人。

裡頭燈光昏暗，四周擺滿紅燈籠及竹子增添詭異氣息，還貼滿了符咒XD，襯著女高音唱戲的背景音樂，覺得有用心。

盡頭是白幡布及燈籠，和鮮紅裝飾成對比，還真有那麼點FU。

整個隧道短短，很快就走完了，但覺得相當有趣，在行進間撥開重重簾幕，還一度想說會不會有工作人員扮鬼來嚇人😂😂，還好並沒有XD。

星夜食堂

走完了鬼新娘隧道讓我們回歸現實XD，這裡是星夜食堂，位在日光花園內。

這裡只有晚上才開放，營業時間是18:00-23:00，我們昨晚抵達吃完晚餐後就趕緊去泡湯了，所以沒有過來，現在白天來看就少了點FU。

照片取自官網

實際上夜晚點燈後超美麗的！只能借助官網照片來看看了。

這區是星空電影院，同樣是做了萬聖節裝飾，真的是很用力在佈置耶😆。

園內還有各式可愛鄉村風造景和網美搖椅可拍照。

走到這區塊覺得人煙有些稀少，不知是不是屬於日光花園的一部份，但其實沒看到什麼花XD。

休憩室

最後這休憩區包含了超多遊樂設施，雖然不大，但麻雀雖小，五臟俱全啊。

一進門的櫃台就超好拍😆，是走復古風裝潢，看到這黑松瓶蓋和柑仔店招牌，整個年代都倒流了XD。

除了各式休閒設施，也有配合住房專案推出的親子手作DIY活動等，都在這裡進行。

這方角落是閱讀區，雖然不大，也可此稍做休息。

這個按摩椅看起來很厚實舒服，和在一般大賣場之類看到的普通按摩椅不同，覺得好像有比較厲害😂😂。

健身器材只有跑步機和飛輪各一台，不過應該是也比較少人會過來使用。

這區座椅除了DIY，也可以租借桌遊，或是想直接在這裡看電視也很ＯＫ。

後方還有兩台飛標機XD，真的遊樂設施很齊全😂。

旁邊是很妙的網美拍照區，除了一片花牆，旁邊還有和服可以換裝拍照——

仔細看衣服材質都很不錯，道具也齊全，腰帶／繩結／大蝴蝶結等一應俱全，但我們不會穿😂😂，感覺這要專人指導才有辦法啊。

若是帶著幼兒，可以丟進來這遊戲區，小玩具／小帳篷都好可愛，整體環境也都很乾淨。

另一個室內則是小溜滑梯和球池，還有搖搖馬等，是溜孩子的好地方。

想跟家人好友一起腦力激盪／陶治性情XD的話，還有棋藝室可以租借😂😂，採預約制哦。

台中日光溫泉會館 | 花見西餐廳

最後我們隔天的早餐是在花見西餐廳用餐，早餐時段是07:00-10:30。

服務人員帶位後，會放置這個牌子識別，不用擔心桌子空空會被誤認為沒人坐XD。

來看下早餐菜色，這櫃是乳酸菌料和納豆，後方有醬油和黃芥末自取。

優格很不錯，加上新鮮水果，覺得出門在外很需要這個讓腸胃臑動XD。

果汁和冷飲區在這裡，熱飲／咖啡機系列則另一邊。

蔥油餅小巧可愛，左邊是鹽焗蛋，吃起來就是帶著些許鹹味的白煮蛋😆。

早晨來個溫補的黃耆牛肉湯，雖然不是台南正統的溫體牛，但用牛五花肉片沖起來也是不錯。

兩個蒸籠裡是各式包子饅頭和小港點，每一個都小巧可愛。

水煮澱粉系列有花生和地瓜，清爽無油。

這裡有比較少見的溫泉蛋，一定要拿哦！旁邊有七味粉／蔥花／醬油自己加，滑嫩好吃。

喜歡中式早餐的，有清粥可選，而且配料種類還蠻多選擇的，醬瓜／鹹蛋／肉鬆／豆腐乳／麵筋／花生等等，覺得很不錯。

像我就是西式派的😂😂，麵包還是我的心頭好XD，這裡麵包裝在小抽屜裡，乾淨衛生。

烤箱旁有歐包，想吃多少自己切來烤。

早上沒吃飯不行的人，這裡還有滷肉飯XD。

生菜區看起來都很翠綠新鮮，配料及醬汁在旁邊自由搭配。

再過來是自製煮麵區，將想吃的份量及配料夾入麵簍裡燙熟即可。

水果在這兒，提供五種水果，品質都新鮮不錯吃。

水果旁邊是整排的各式飲品，有現煮咖啡機／茶包，罐裝果汁汽水等。

日光溫泉會館的早餐還有提供土瓶蒸！這也很好喝哦～

裡頭配料豐富，有一隻大蝦，喝起來鮮美，我也喜歡。

最後一樣吃超撐XD，記得用餐結束離開前把這牌子翻面，服務人員就知道要來收桌囉！

不過吃完早餐記得到外頭走走，這裡也是很好拍呢！順便散散步消食😂。

這庭園造景也是很美，從這裡遠眺的風光相當棒，覺得心曠神怡。

還有個懷舊三輪車及古早攤車，不過不可乘坐，我們遠觀拍拍照就好~

這次對台中日光溫泉會館的住宿相當滿意，從房間大小／整潔舒適度，會館設施／餐飲，服務人員的態度等等，都覺得很棒。

館內設施也很豐富，更是親子友善，是非常推薦的溫泉飯店唷！

飯店資訊

飯店名稱：台中日光溫泉會館

官網或粉絲團：http://www.thesun-resort.com.tw/

電話：04-22399000

地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號

好人按讚發大財

誠心分享保平安

延伸閱讀