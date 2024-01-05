板橋美食、牛肉麵推薦這家二哲家牛肉麵水餃專賣店，府中美食二哲家牛肉麵水餃專賣店是一家極受在地人歡迎的店，以其美味的水餃及牛肉麵而聞名，不僅提供傳統的鍋貼，還有煎水餃可供選擇，此外，他們的牛肉麵也獲得了許多顧客的高度評價，絕對值得一試，其出色的口味和生意興隆證明了其受歡迎的程度！

二哲家牛肉麵水餃專賣店｜交通方式、停車資訊

二哲家牛肉麵水餃專賣店就在板橋實踐路上，附近不太好停車，許多在地人都是騎摩托車來買，二哲家牛肉麵水餃專賣店生意真的不錯，平日中午快要一點過來，內用幾乎坐滿，不過外觀看起來就是很一般的水餃店麵店

老闆娘與老闆手不停地一直包著水餃，水餃皮也多樣，目測依該有3~4種左右，怕大家不知道他們家水餃很厲害，還要貼上告示宣告：我家水餃、煎水餃很有名，必點！告示下面是醬料區，有酸菜可以自己加

水餃也要賣生的可以回家煮

二哲家牛肉麵水餃專賣店｜菜單

飯麵水餃以板橋消費來說簡直是平價到不行，小菜也是一盤40元，連紅燒牛肉麵一碗也只要125元！難怪附近的上班族、學生都超愛！

二哲家牛肉麵水餃專賣店｜推薦必點

初來乍到一次點滿點好招牌菜，兩個人大概吃這樣不用三百就很飽了，超級划算啊～

紅燒牛肉麵，125元的牛肉麵居然有七塊大肉，而且看起來還不錯吃！桃園像這樣的肉量大概就破150元，二哲家真的佛心，但口味才是重點！肉大致上都是90分以上，有一塊稍微偏乾澀，但基本上已經很不錯了，是那種有口感又入味卻不會過度軟爛的味道，至於湯頭帶著點蔥燒跟中藥的口感，至於麵體真的很棒很彈牙，算是一碗好吃的牛肉麵

煎水餃，就是水餃拿去煎，所以跟一般常見的鍋貼不大一樣，煎的很不錯，脆底搭配上多汁的口感，味道很飽滿很平衡，搭配醬料更棒！

韭菜水餃、高麗菜水餃、紅蘿蔔水餃、洋蔥水餃，擺在一起色彩蠻繽紛的，但水餃皮有一點軟，不過內餡的味道每種口味都很鮮明，口感也很豐富，補足水餃皮偏軟的缺點，以這價位來說，基本上也是沒得嫌了

小魚辣椒，味道真的超級超級香，我很喜歡他的小魚乾，不會過硬而且超香，花生也是恰到好處，小魚乾也不會有刮口的感覺

二哲家牛肉麵水餃專賣店真的算是在地神店ㄟ，價位親民東西又很好吃，會這麼受歡迎真的不是沒有原因，這如果在我家巷口，我大概一個禮拜會來吃個三四次不是問題啦，推薦給大家！

二哲家牛肉麵水餃專賣店

地址：新北市板橋區實踐路90號

電話：02 2963 6345

營業時間：11:00–21:00

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