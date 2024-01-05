常去新莊好市多存貨，幾乎每次都來川豫麵館回味，我最愛的第一名必點還是“陝西酸辣油潑麵”，真的是每次來都要點一碗和宜蘭人分享，兩個人點三份主食吃飽飽。

新莊美食 川豫麵館｜在哪裡

這是我吃飽離開大概六點多拍的，用餐時間真的很多人，內用和外帶都是，所以我每次都選在五點剛開門就來報到。

川豫麵館

地址：新北市新莊區建安街9巷16號1樓

營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:00 週六、日不空班（週一休息）

電話： 02 2204 5397

食記：新莊美食川豫麵館，新菜單雙醬麵＋酸辣粉雲南米線推薦

粉絲團：川豫麵館

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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新莊美食 川豫麵館｜內用環境

快六點就很多人內用。

川豫麵館環境不錯，有冷氣還有洗手間，所以每次來新莊好市多都想來吃。

等外帶的人，要是不想等太久，建議可以先電話訂餐詢問。

胃口比較大的，點餐時可以和店家說要加麵，不用另外加價，但是切記不要浪費食物。

有提供開水和醬料自助，還有免費的榨菜和九層塔，之前來有香菜和醃蘿蔔，會因為季節不太一樣，有時還有青菜免費自己夾。

新莊美食 川豫麵館｜菜單價錢

新菜單品項變多，不過都是文字看了有選擇障礙，還好我常來，但我每次來一定點的有陝西酸辣油潑麵，之前吃過的網友也推薦番茄雞蛋肉燥撈麵，要是喜歡番茄的可以試試看。

新莊美食 川豫麵館｜餐點推薦

把最近幾次吃的一起分享，新口味酸辣粉(雲南米線)味道很不錯，已經吃過兩次，不過份量我吃不飽，我會再加一碗陝西酸辣油潑麵剛剛好。

小菜 綠豆涼粉

口感滑嫩古溜的涼粉，搭配特調香辣醬，有點麻有點辣，相當開胃。

酸辣土豆粉

常常在川味料理可以看到的小菜，切絲口感爽脆，浸潤麻辣醬料，相當開胃。

陝西酸辣油潑麵（手工扯麵）

我和宜蘭人都很愛吃的寬麵，從第一次吃到現在應該有超過50次紀錄了！記得第一次吃到驚為天人，男友也非常喜歡這味道和口感，每次吃都必點一碗。

川豫麵館

地址：新北市新莊區建安街9巷16號1樓

營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:00 週六、日不空班（週一休息）

電話： 02 2204 5397

食記：新莊美食川豫麵館，新菜單雙醬麵＋酸辣粉雲南米線推薦

粉絲團：川豫麵館

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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本篇食記自費

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