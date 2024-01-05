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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市新莊區好吃的香辣油潑麵，大盆冒菜超推薦，吃不飽還能加麵，內用還有免費燙青菜

新北市新莊區好吃的香辣油潑麵，大盆冒菜超推薦，吃不飽還能加麵，內用還有免費燙青菜

2024-01-05 17:04:28 陳小可的吃喝玩樂 人氣：103
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：701篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：川豫麵館
place新北市新莊區建安街9巷16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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常去新莊好市多存貨，幾乎每次都來川豫麵館回味，我最愛的第一名必點還是“陝西酸辣油潑麵”，真的是每次來都要點一碗和宜蘭人分享，兩個人點三份主食吃飽飽。

新莊美食 川豫麵館｜在哪裡

這是我吃飽離開大概六點多拍的，用餐時間真的很多人，內用和外帶都是，所以我每次都選在五點剛開門就來報到。

川豫麵館
地址：新北市新莊區建安街9巷16號1樓
營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:00 週六、日不空班（週一休息）
電話： 02 2204 5397
食記：新莊美食川豫麵館，新菜單雙醬麵＋酸辣粉雲南米線推薦
粉絲團：川豫麵館

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

新莊美食 川豫麵館｜內用環境

快六點就很多人內用。
川豫麵館環境不錯，有冷氣還有洗手間，所以每次來新莊好市多都想來吃。

等外帶的人，要是不想等太久，建議可以先電話訂餐詢問。

胃口比較大的，點餐時可以和店家說要加麵，不用另外加價，但是切記不要浪費食物

有提供開水和醬料自助，還有免費的榨菜和九層塔，之前來有香菜和醃蘿蔔，會因為季節不太一樣，有時還有青菜免費自己夾。

新莊美食 川豫麵館｜菜單價錢

新菜單品項變多，不過都是文字看了有選擇障礙，還好我常來，但我每次來一定點的有陝西酸辣油潑麵，之前吃過的網友也推薦番茄雞蛋肉燥撈麵，要是喜歡番茄的可以試試看。

新莊美食 川豫麵館｜餐點推薦

把最近幾次吃的一起分享，新口味酸辣粉(雲南米線)味道很不錯，已經吃過兩次，不過份量我吃不飽，我會再加一碗陝西酸辣油潑麵剛剛好。

小菜 綠豆涼粉 
口感滑嫩古溜的涼粉，搭配特調香辣醬，有點麻有點辣，相當開胃。

酸辣土豆粉 
常常在川味料理可以看到的小菜，切絲口感爽脆，浸潤麻辣醬料，相當開胃。

陝西酸辣油潑麵（手工扯麵）
我和宜蘭人都很愛吃的寬麵，從第一次吃到現在應該有超過50次紀錄了！記得第一次吃到驚為天人，男友也非常喜歡這味道和口感，每次吃都必點一碗。

川豫麵館
地址：新北市新莊區建安街9巷16號1樓
營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:00 週六、日不空班（週一休息）
電話： 02 2204 5397
食記：新莊美食川豫麵館，新菜單雙醬麵＋酸辣粉雲南米線推薦
粉絲團：川豫麵館

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

之前食記

新莊美食：川豫麵館，香辣油潑麵 冒菜好吃推薦


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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