草莓控快看!超 人氣的先生sensei手作千層先前進駐台中就引起關注，是不少人愛的甜點店~而現在適逢草莓季，也推出了一系列期間限定的草莓千層蛋糕，走過路過千萬不能錯過
室內的裝潢走的是清新的木質調風格，在舒適的店內環境中享用美味的蛋糕真的太療癒啦~~
每年到了冬季先生sensei 手作千層就會推出限定的草莓季甜品，小朋友才做選擇
草莓系列的我全部都要，包含抹茶草莓、草莓QQ和草莓布蕾，滿滿的草莓擺在一起真的光看口水都要流下來!
有沒有人也跟我一樣對於蛋糕櫃滿滿千層蛋糕就無法自拔
每一款都想要吃，一旁還有文青可愛貼紙 明信片
可以感受店家用心～想把貼紙拿來貼在我的電腦上面
#台中千層蛋糕 #抹茶草莓 則是店內的人氣品項，選用了宇治小山園抹茶，配上丸久小山園抹茶鮮奶油和先生自製起司醬以及新鮮草莓
濃郁的茶味配上酸甜的草莓口感非常多層次!
草莓QQ 則是咀嚼控們必點的商品，直接把Q彈有勁的麻糬加入千層蛋糕中，同時還有新鮮的草莓和超邪惡的店家自製手炒黑糖！！非常涮嘴一口接著一口
先生sensei手作千層的草莓季蛋糕採每日限量供應，想吃的朋友們建議提前打電話預留千層才不會撲空喔！
切片蛋糕吃完，很想買一整模回家與家人 朋友分享！！實現千層蛋糕自由～覺對是一種想受
地址：台中市南屯區黎明路二段276號
電話：04-23802033
營業時間：12:30-19:00
先生Sensei千層蛋糕 五權店
地址: 台中市西區五權七街53號
電話:0423722199