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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市南屯區台中甜點 先生Sensei千層蛋糕｜新鮮水果搭配純手工千層蛋皮～限定草莓季! 先生千層推草莓系蛋糕，新鮮草莓

台中市南屯區台中甜點 先生Sensei千層蛋糕｜新鮮水果搭配純手工千層蛋皮～限定草莓季! 先生千層推草莓系蛋糕，新鮮草莓

2024-01-05 17:04:32 算命的說我很愛吃 人氣：107
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：819篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：先生Sensei千層蛋糕-黎明店
phone04-23802033
place台中市南屯區黎明路二段276號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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草莓控快看!超 人氣的先生sensei手作千層先前進駐台中就引起關注，是不少人愛的甜點店~而現在適逢草莓季，也推出了一系列期間限定的草莓千層蛋糕，走過路過千萬不能錯過

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary

室內的裝潢走的是清新的木質調風格，在舒適的店內環境中享用美味的蛋糕真的太療癒啦~~

每年到了冬季先生sensei 手作千層就會推出限定的草莓季甜品，小朋友才做選擇

草莓系列的我全部都要，包含抹茶草莓、草莓QQ和草莓布蕾，滿滿的草莓擺在一起真的光看口水都要流下來!

有沒有人也跟我一樣對於蛋糕櫃滿滿千層蛋糕就無法自拔

每一款都想要吃，一旁還有文青可愛貼紙 明信片

可以感受店家用心～想把貼紙拿來貼在我的電腦上面

#台中千層蛋糕 #抹茶草莓 則是店內的人氣品項，選用了宇治小山園抹茶，配上丸久小山園抹茶鮮奶油和先生自製起司醬以及新鮮草莓

濃郁的茶味配上酸甜的草莓口感非常多層次!

草莓QQ 則是咀嚼控們必點的商品，直接把Q彈有勁的麻糬加入千層蛋糕中，同時還有新鮮的草莓和超邪惡的店家自製手炒黑糖！！非常涮嘴一口接著一口

先生sensei手作千層的草莓季蛋糕採每日限量供應，想吃的朋友們建議提前打電話預留千層才不會撲空喔！

切片蛋糕吃完，很想買一整模回家與家人 朋友分享！！實現千層蛋糕自由～覺對是一種想受

先生Sensei千層蛋糕 黎明店

地址：台中市南屯區黎明路二段276

電話：04-23802033

營業時間：12:30-19:00

先生Sensei千層蛋糕 五權店

地址: 台中市西區五權七街53號

電話:0423722199

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary
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屠龍計畫，就算痛風也要吃！！！！趕緊標記老闆

不管是夏天還是冬天，不變的就是要吃火鍋！！西

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