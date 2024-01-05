手搖飲在全球的地位一直可以說是台灣之光，有不少知名品牌已經在全世界發光發熱，但也有不少後起新秀剛從台灣發芽，今天要跟大家分享的這間我最近超愛的手搖飲品牌『半糖少冰』就是亮點滿滿的手搖飲新秀，雖然說是手搖飲新秀，但其實『半糖少冰』在桃園已經是頗具知名度的手搖飲品牌，現在在桃園共有兩間分店，人氣都相當高。今年轉戰台北這手搖飲一級戰區，要來立足插旗開了半糖少冰第三間分店，也是台北第一間分店『半糖少冰-信義永吉店』，這樣以後想要喝半糖少冰就不用專程開車到桃園了，開心。

半糖少冰信義永吉店～交通位置怎麼去？

半糖少冰信義永吉店的位置在台北信義區的松隆路上，位置在永吉路跟松隆路交叉口附近，周圍算是美食戰區手搖飲店也是選擇性不少，附近靠近捷運市政府站，從4號出口往永吉路30巷走到底，就可以看到『半糖少冰信義永吉店』的店面了。奶茶色的色調看起來好舒服，與周圍的店家相比顯得格外亮眼。

半糖少冰信義永吉店～Google評論

在桃園已經頗有知名度的『半糖少冰』在台北的第一間分店也同樣有著不錯的評價，開店不到半年累積上百則的評論，分數依舊維持4.9顆星，表現相當不錯。

『半糖少冰信義永吉店』店面的整體色調也是以奶茶色為主，很喜歡這樣簡約柔和的顏色。店面雖然不算大，但這裡面結合了不少的巧思在其中。

店裡還有打卡牆可以拍照，每個角落都充分運用。

旁邊這面牆上老闆直接把所有運用到的材料在這裡做介紹，從茶葉、飲用水、蔗糖、蜂蜜、牛奶、珍珠全部介紹的相當清楚，在等待飲料的同時在這看看也能更了解自己喝到的飲料到底用了些什麼在裡面，堅持不加任何香料添加劑，更可以放心大口喝。

半糖少冰信義永吉店～菜單

『半糖少冰』的飲品選項不少，桃園店的品項跟信義永吉店的一樣，我最常點的就是他們家的厚燒琥珀還有蔓莓冰茶跟珍小姐最愛的抹茶系列。

一旁的海報上就是我愛的厚燒琥珀，拍得好美啊。這一款是每次來都一定要點的，口感跟口味都很協調，甜度也恰到好處。

如果第一次來不知道要點些什麼的話？旁邊的立牌就是根據桃園兩間店的熱銷商品來製作的排行榜，不知道怎麼點看這個就對了。我自己很喜歡他們家的蔓梅冰茶、厚燒琥珀、蜂蜜檸檬表現都很不錯。喜歡喝茶的朋友也不要錯過他們家的純粹系列，因為他們家的茶葉水準相當高品質非常講究，這個喝過一次就知道。

半糖少冰信義永吉店～推薦飲品介紹

之前在桃園每次去『半糖少冰』買飲料，排隊絕對是必須的，雖然信義永吉店的開幕時間沒有很久，但也累積了不少的回頭客，連續兩次都在非尖峰時間來，但人潮依舊不減。

另外很重要的一點是他們家的服務相當好，不只飲品表現亮眼，就連店員在做飲品的介紹都很用心，看到這畫面就知道客人為什麼這麼愛來他們家買飲料了，整個很歡樂啊。

雖說是大桶沖泡的茶，但他們所使用的茶葉完全不馬虎。

他們用的蜂蜜廠商『滿誠蜂蜜』，之前在A13就有他們的櫃位，珍小姐也入手他們家的蜂蜜，品質相當不錯。沒想到『半糖少冰』就是用他們家的蜂蜜，這樣以後蜂蜜檸檬可以點好點滿，消暑必備。

他們家所用的茶葉都是原葉茶葉，基本上你想喝的茶這裡通通有。像我喜歡喝的金萱烏龍還有綠茶表現都很亮眼，基本上無糖最好喝。

貼心的小細節還不只如此，等待飲料完成的時候旁邊竟然還提供了無限充電盤，這也太貼心了吧。

店內到處都可以看到半糖少冰的影子，半糖少冰是台灣人點飲料很常會選的比例，拿『半糖少冰』當作店名是想要拉近距離，也讓大家對這品牌有更深的記憶點。

就連

觀音拿鐵 +黑糖琥珀珍珠 75元/L

我自己很常點的還有這款觀音拿鐵配他們家自製的黑糖琥珀珍珠，每天現煮的珍珠有濃郁的黑糖香氣，每顆渾圓飽滿的珍珠口感相當討喜。

炭焙觀音的香氣厚實醇香，搭配鮮奶製成的拿鐵味道相當協調，如果有加珍珠甜度就可以更低，因為珍珠本身就有帶黑糖的甜度，這樣搭配我覺得三分糖就很剛好。

喜歡珍珠的朋友一定不能錯過他們家的黑糖琥珀珍珠，個頭大顆扎實又飽滿，咬在嘴裡那口感真不錯，越咬越香。

蜂蜜檸檬 65元/ L

這款算是消暑聖品，天氣熱的時候來一杯冰涼的蜂蜜檸檬絕對透心涼。

前面提到他們家的蜂蜜是使用品質純度很高的『滿誠蜂蜜』底下可以清楚看到檸檬汁跟檸檬果肉，這都是新鮮現打的果汁不是使用香精喔。喝起來的口感就是不一樣，大力推薦。

厚燒琥珀60元/ M

這個厚燒琥珀其實就是黑糖珍奶，旁邊咖啡色的就是黑糖，但取這名字就更有區別性，所以如果你喜歡喝珍奶的這款不要錯過。

為了拍照美觀，特別厚臉皮請店員幫我現場淋上黑糖，這樣更有儀式感。

這款厚燒琥珀比較特別是他只有提供M的容量，我想這是因為內容物跟調味比例固定的關係。

一次喝不過癮，隔一週立刻又來二訪。這次點的東西完全不同，但同樣都是我們很喜歡的人氣商品。

蔓莓冰茶65元/ L

這款據說是現在店裡點餐率非常高的熱門商品，甜度是固定的但整體甜度不會太高，底下是100%的蔓越莓果汁，上面的莓果乾自然的酸甜，那滋味好討喜。

裡面的莓果乾用料沒有在手軟，放好放滿更添口感的層次。

抹茶白玉歐蕾 75元/L

最後這個是珍小姐的必點款，這個抹茶控一定會超愛。抹茶配上鮮奶的搭配就很好喝，抹茶也是使用高品質的日本進口抹茶。底下的白玉珍珠同樣是飽滿又大顆，不得不說他們家的珍珠系列都很厲害，不管黑的白的都好吃。

不只杯子本身好看，就連上面的封膜也很用心，光是顏色就有好幾種，每種都很美。這老闆真的頗有設計美感。

如果你喜歡喝手搖飲，這間在桃園頗具知名度的『半糖少冰信義永吉店』你一定要收到口袋，幾款超人氣的商品表現都很亮眼，基本上12款排行榜上的飲品都是無雷推薦，有經過捷運市政府站旁記得來杯半糖少冰吧。

半糖少冰信義永吉店～店家資訊

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