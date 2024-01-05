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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市中壢區【中壢】「武威堂咖啡Wuweitang Coffee Studio．超隱密！後火車站巷弄內有天井的老宅咖啡」

桃園市中壢區【中壢】「武威堂咖啡Wuweitang Coffee Studio．超隱密！後火車站巷弄內有天井的老宅咖啡」

2024-01-05 17:15:06 游小熊 人氣：107
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窩客好文

游小熊

發表篇數：615篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：武威堂咖啡 Wuweitang Coffee Studio
place桃園市中壢區龍岡路一段63巷52號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢．武威堂咖啡
位在中壢後火車站附近的巷弄裡，有間低調的老宅咖啡
開幕不到一年，已迅速累積不少人氣
店名也很特別，叫做「武威堂咖啡」
四層樓的建築保有原有老宅格局並將之改建為質感風咖啡館
其中最吸睛的莫過於屋內那四層樓高的天井設計
搭配綠色植栽、復古物件（家俱）及日式風格的裝潢
整體營造出來的氛圍都讓人很喜歡
提供單品咖啡、義式咖啡、茶飲、牛奶類等飲品
另外也有鹹甜食可選擇，有咖哩飯、貓飯、可頌、吐司和手作甜點
雖然選擇性有限，但有正餐、有輕食也有甜點
不管是想吃飽或想吃巧都很可以

武威堂咖啡_地理位置

武威堂咖啡的位置還蠻巷仔內的
就位在離中壢後火車站不遠的巷弄裡
且是那種根本就想不到覺得原來巷內會有咖啡店這樣
 

巷子裡都是住家，而且也不好停車
若是開車來的人，可將車子停在巷口面的收費停車場
再步行幾分鐘即可抵達武威堂咖啡
 

武威堂咖啡有著純白色的建築外觀
因而在一整排民宅裡也顯得非常地醒目

四加一層樓的建築，外觀看來很新穎
但其實是間以老宅所改建的咖啡館

白色搭配木質風的清新門面
也成為了拍照打卡取景的好地方

武威堂咖啡_內部環境
  

推開門後即可看到階梯，不要怕，走上去就對了

沿著階梯走上來後，左轉是座位區、直走的話則是櫃檯和座位區

武威堂咖啡_內部環境（座位區）

 

左手邊的座位區如上面圖片所示
不大也不小的空間裡，有四張桌和十多個位置
茶水自助區也在這裡，也有提供置物籃可自行取用

武威堂咖啡_內部環境（天井座位區）

室內有天井，是個很吸引人的設計
當天氣好時，陽光自然灑落的景致一定很美

天井下也有設置了約十多人的位置
有兩兩一桌的座位以及一長桌的座位


       

牆邊的置物架上，也放有許多有質感的生活選物（物件）

再往裡邊走，這裡是化妝室和廚房工作區
且在角落處還有一張兩人的高腳椅座位區喔  

武威堂咖啡_內部環境（櫃檯）

上圖這有著一扇窗的地方就是櫃檯了
櫃檯附近放了不少綠色植栽
且上面還有自家烘焙的咖啡豆

而當日提供的甜點品項則都寫在這小黑板上
來的這天提供的品項有:提拉米蘇、布丁、巴斯克乳酪蛋糕和可頌
價位約落在$120~$170不等（實際供應品項請依現場為主）

武威堂咖啡_菜單

菜單封面上有個可愛的LOGO（整體價位約$90~$290）
而這LOGO原來也是有故事的，有興趣的人可點此瀏覽喔
另外也有說明店內用餐的規定，很佛心的是
12歲以下免低消，且也是間寵物友善咖啡館

第一頁是義式咖啡，且需要先選擇欲使用的配方
有半熱風中深焙的「武配方」及直火淺焙的「威配方」
若沒有指定的話則由櫃檯幫忙挑選
因此若有特別喜歡某種焙度的人，可得趁此機會選擇喔
另外也有提供單品咖啡的選擇，可洽詢櫃檯

不想喝咖啡的人，也有茶飲、牛奶和氣泡飲可選擇

吃的有兩款米食（咖哩飯&貓飯）和輕食（可頌&吐司）可選擇
甜點的話就是看櫃檯上的小黑板，看當天有提供哪些品項喔

武威堂咖啡_餐點

下午時段來，所以就以下午茶為主
點了兩杯飲料、兩款甜點和一款輕食

「貴妃鮮奶茶 $140」
有點兒忘了當時喝什麼，金拍謝（印象中應是貴妃鮮奶茶）
墊在杯子底下的是有著復古窗花杯墊也很特別
奶茶印象中有特殊香甜的氣味，熱熱的蠻好喝的

「莓果氣泡美式 $170」
加了莓果有著清新風味的美式咖啡，再加上有氣泡水
口味蠻特別的且整體喝來很清爽

「巴斯克 $140」  
蛋糕份量偏小，新鮮的口感且帶有微酸微奶的滋味
再搭配一旁的鮮奶油一起吃也很不錯

「威士忌提拉米蘇 $170」
價位稍貴的提拉米蘇，但~超好吃的啦！！
而且份量也不少，屬少見的大份量提拉米蘇
吃來微苦微甜再帶點兒酒味，口味的層次很豐富
若喜歡提拉米蘇的人，很推這道甜點喔

「奶油蜂蜜烤吐司 $90」
雖然有兩款甜點了，但還是嘴饞地點了一份烤吐司來嚐嚐看
切成井字形共有九小格的烤吐司，有著酥脆的口感
在吐司上還灑上了燕麥榖物後再淋上蜂蜜
最後再放上小塊奶油，讓奶油隨著吐司的溫度而慢慢融化
烤吐司的火候掌控的很好，因為酥脆度很足且沒有烤焦
且除了香甜的蜂蜜之外，還有奶油香
吐司不管是單吃或是沾其中一樣配料來吃都好吃
當然，全部加在一起是邪惡了點兒，但是是真的好吃吔

【後記】
老宅咖啡百百款，但有天井設計的更是迷人
且在這樣的巷弄裡，能有這樣的咖啡館
鬧中取靜的環境，還有迷人的咖啡香
不管自己來放空，或是和三五好友來都很不錯
游小熊對耳貓飯還蠻有與興趣的
等有機會再來嚐嚐看好了^^

【延伸閱讀】

【懶人包】「全台特色老屋咖啡.老屋餐廳全收錄，來這裡用餐超有FU，早午餐.甜點.輕食.下午茶攏總有（2023.12月 更新）」

【中壢】「957田甜．手作-有型男甜點師的巷弄咖啡館(每日限量/手作甜點/嚴選食材/近大潤發.後火車站)」

【中壢】「冷杉咖啡SilverTreeCoffee．高冷質感風老宅咖啡館（早午餐/烘焙點心/文創商品/生活選物/威尼斯商圈）」

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【中壢】「小舊閣樓GLOW．老街溪旁的老宅咖啡與餐酒館（廢墟風/文青懷舊風/複合式經營/義式料理/炸物/微燻小酌）」

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更多桃園美食請點此….

店家/景點資訊

  • 店家名稱：武威堂咖啡Wuweitang Coffee Studio
  • 所在地址：桃園市中壢區龍岡路一段63巷52號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-18:00
  • 店家電話：03-4287008
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    平日11:00-18:00
    假日10:00-19:00
    *巷子內請勿停車
    *公休日請看IG
    *實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告
 
 

 

 

 

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