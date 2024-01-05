南華商圈裡的聰明鴨肉店
是飄香將近50年的高雄鴨肉老店
雖是台灣傳統小吃~但卻是餐廳等級的裝潢環境
除了常見的鴨肉飯和下水湯麵之外
更有豬、牛、海鮮多樣切盤小菜可選擇
聰明鴨肉店
想要帶家人來品嘗台灣道地小吃
同時又希望能有舒適的用餐環境
高雄鴨肉飯聰明鴨肉店是個好選擇
鴨肉切盤
鴨肉切盤包含1/4的鴨腿
外皮色澤金黃有光澤
鴨肉扎實且看得到些許油脂
咬起來除了肉理相當油嫩之外
最重要的是品嘗的到煙燻味
配上店內的特製醬料~味道極搭
豬腳切盤
整隻豬腳含豬腳骨切塊上盤
帶皮的部分吃起來有膠質
油脂部不會太膩而讓人有噁心感
整體來說滷得相當入味
跟啃鳳爪一樣有相似的樂趣~
鴨肉飯
已去骨的鴨肉佈滿整碗飯上
淋醬量適中不會太油膩
半飯半肉一口接著一口非常刷嘴
下水湯麵
吃鴨肉飯必點的下水系列
包含鴨脆腸、鴨肝、鴨胗等等...
麵條使用粗條黃麵~吃起來Q彈比較有口感
下水肉的部分也可以沾醬食用
讓整碗下水麵味道更為豐富
水煮米血糕
水煮米血糕有一定的份量
咬起來軟嫩~還可以搭配薑絲佐味
是台灣小吃經典菜色
飲品
店內可直接點冷飲~
冬瓜檸檬稍微偏酸一點
麥香紅茶清涼順口
線上宅配鴨肉
【近期有推出年菜組合可宅配外帶】
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聰明鴨肉店線上宅配鴨肉請點我
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聰明鴨肉店平日適合商務客！
假日適合帶家人長輩來品嚐熟悉的鴨肉好味道
另外醬料有新品上市唷
營業資訊
📍高雄市新興區復橫一路271號
⏰11:00–20:00
🚷週二公休
☎️07-2016334