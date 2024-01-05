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高雄市新興區聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣傳統小吃~適合商務人士商業午餐和家庭聚餐的高雄新興區小吃

2024-01-05 17:53:07 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：108
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：248篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：聰明鴨肉店
phone07-2016-334
place高雄市新興區復橫一路271號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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聰明鴨肉店.png

南華商圈裡的聰明鴨肉店
是飄香將近50年的高雄鴨肉老店
雖是台灣傳統小吃~但卻是餐廳等級的裝潢環境
除了常見的鴨肉飯和下水湯麵之外
更有豬、牛、海鮮多樣切盤小菜可選擇

聰明鴨肉店

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

想要帶家人來品嘗台灣道地小吃
同時又希望能有舒適的用餐環境
高雄鴨肉飯聰明鴨肉店是個好選擇

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

鴨肉切盤

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

鴨肉切盤包含1/4的鴨腿
外皮色澤金黃有光澤
鴨肉扎實且看得到些許油脂

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣
咬起來除了肉理相當油嫩之外
最重要的是品嘗的到煙燻味
配上店內的特製醬料~味道極搭

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

豬腳切盤

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

整隻豬腳含豬腳骨切塊上盤
帶皮的部分吃起來有膠質
油脂部不會太膩而讓人有噁心感

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣
整體來說滷得相當入味
跟啃鳳爪一樣有相似的樂趣~

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

鴨肉飯

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

已去骨的鴨肉佈滿整碗飯上
淋醬量適中不會太油膩
半飯半肉一口接著一口非常刷嘴

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

下水湯麵

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

吃鴨肉飯必點的下水系列
包含鴨脆腸、鴨肝、鴨胗等等...

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣
麵條使用粗條黃麵~吃起來Q彈比較有口感
下水肉的部分也可以沾醬食用
讓整碗下水麵味道更為豐富

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

水煮米血糕

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

水煮米血糕有一定的份量
咬起來軟嫩~還可以搭配薑絲佐味
是台灣小吃經典菜色

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

飲品

店內可直接點冷飲~
冬瓜檸檬稍微偏酸一點
麥香紅茶清涼順口

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聰明鴨肉店平日適合商務客！
假日適合帶家人長輩來品嚐熟悉的鴨肉好味道
另外醬料有新品上市唷

聰明鴨肉店~飄香50年高雄鴨肉老店~南華商圈裡餐廳等級的台灣

營業資訊

📍高雄市新興區復橫一路271號
⏰11:00–20:00
🚷週二公休
☎️07-2016334

#高雄美食
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文章關鍵字
聰明鴨肉店 高雄美食 高雄午餐 高雄晚餐 more
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