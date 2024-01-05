南華商圈裡的聰明鴨肉店

是飄香將近50年的高雄鴨肉老店

雖是台灣傳統小吃~但卻是餐廳等級的裝潢環境

除了常見的鴨肉飯和下水湯麵之外

更有豬、牛、海鮮多樣切盤小菜可選擇

聰明鴨肉店

想要帶家人來品嘗台灣道地小吃

同時又希望能有舒適的用餐環境

高雄鴨肉飯聰明鴨肉店是個好選擇

鴨肉切盤

鴨肉切盤包含1/4的鴨腿

外皮色澤金黃有光澤

鴨肉扎實且看得到些許油脂



咬起來除了肉理相當油嫩之外

最重要的是品嘗的到煙燻味

配上店內的特製醬料~味道極搭

豬腳切盤

整隻豬腳含豬腳骨切塊上盤

帶皮的部分吃起來有膠質

油脂部不會太膩而讓人有噁心感



整體來說滷得相當入味

跟啃鳳爪一樣有相似的樂趣~

鴨肉飯

已去骨的鴨肉佈滿整碗飯上

淋醬量適中不會太油膩

半飯半肉一口接著一口非常刷嘴

下水湯麵

吃鴨肉飯必點的下水系列

包含鴨脆腸、鴨肝、鴨胗等等...



麵條使用粗條黃麵~吃起來Q彈比較有口感

下水肉的部分也可以沾醬食用

讓整碗下水麵味道更為豐富

水煮米血糕

水煮米血糕有一定的份量

咬起來軟嫩~還可以搭配薑絲佐味

是台灣小吃經典菜色

飲品

店內可直接點冷飲~

冬瓜檸檬稍微偏酸一點

麥香紅茶清涼順口

線上宅配鴨肉

【近期有推出年菜組合可宅配外帶】

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聰明鴨肉店線上宅配鴨肉請點我

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聰明鴨肉店平日適合商務客！

假日適合帶家人長輩來品嚐熟悉的鴨肉好味道

另外醬料有新品上市唷

營業資訊

📍高雄市新興區復橫一路271號

⏰11:00–20:00

🚷週二公休

☎️07-2016334