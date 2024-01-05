之前到新竹時，原本就想要到這家新竹高鐵站附近的餐酒館吃晚餐

但剛好他們那時候還在裝潢，終於等到他們完工，開車回台北時就經過吃頓晚餐！

果然好愛韓式料理，無論是燒酒調酒、炸雞、海鮮麵等，每樣都讓我很驚喜

大推在新竹一定要吃一次的韓式餐酒館

瑪希妲韓式餐酒館 環境

離高鐵站真的很近，交通非常方便～店內霓虹感很有氣氛

超適合約朋友來這裡吃晚餐、小酌

完整菜單👉 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063820759563&sk=menu&locale

瑪希妲韓式餐酒館 餐點

半半炸雞(惡魔辣味炸雞/麻藥青蔥炸雞) NT.589 不客觀推薦★★★★★

我自己不太喜歡裹粉太厚重的炸物，瑪希妲的炸得酥脆度剛好、不油膩

半半炸雞一次可選擇兩種口味，有分一般炸雞搭上配料，或是經調味的洋釀炸雞

麻藥青蔥炸雞一定沾醬、並配著他們的青蔥一起吃!!!!

微酸的醬解除炸物的膩口，肉質多汁帶有點鹹度

最後的蔥香一起入口，微嗆辣口感瞬間誘出層次～

惡魔辣味炸雞是屬於甜中帶辣的口感，軟嫩富有嚼勁的肉質，其中僅有一點點提味辣度

韓式三鮮炒碼麵 NT.299 不客觀推薦★★★★★

乍看之下就是一碗普通的海鮮麵，但瑪希妲的超～好～吃！成為我今晚的最愛

麵條不過爛、蘊含咬感及麵體香氣，湯底滿滿海鮮鮮甜，最後多了一層淺輕的辣

層層味道與香氣，平日晚上來吃一碗也沒問題

韓式醬烤牛小排 NT.499 不客觀推薦★★★★★

韓式醬烤牛小排附上酸辣小菜、辣椒、蒜頭、韓式辣醬及生菜

推薦大家全部包在一起吃!!!!大口咬下，先是肉味與醬香濃郁的牛小排

接著是酸辣爽口的小菜，尾韻是蒜味、辣椒辣的強後勁

豐富口感與層次，很能享受口中的變化

雪濃牛肉湯 NT.299 不客觀推薦★★★★★

自從喝過雪濃湯後，每到韓式餐廳看到這道一定必點

湯底是和其他重口味的韓式不同，清甜及豐郁的湯香

牛肉浸滿湯汁，越嚼越有肉香氣

燒腦(燒酒、荔枝酒、奶酒) NT.100 不客觀推薦★★★★★

我到韓式餐廳，通常不是很愛點燒酒，因為酒精味很強烈

但沒想到燒酒的調酒好好喝！燒腦是燒酒＋荔枝酒＋奶酒的組合

原本很怕會不會太烈，但入口香氣滑順、甜甜的沒有濃郁的酒感，是我很喜歡的酒款

瑪希妲的餐點幾乎每樣都很好吃！多種口味的炸雞、炒碼麵、雪濃湯等

還喝到很合我口味的燒酒調酒，是我下次還會揪朋友再來喝酒的餐酒館！

瑪希妲韓式餐酒館( 粉專 ) 地址：新竹縣竹北市高鐵六路3號(新竹高鐵站) 電話：03 668 3175 營業時間：週一～週五 17:00-23:30 / 週六日 11:00-14:00, 17:00-23:30

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