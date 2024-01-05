台中超人氣日式燒肉 肉肉燒肉 ，更是友善寵物餐廳，這次來到朝馬店，鄰近秋紅谷備有專屬停車塲，用餐環境靜謐超寬敞，除有經典套餐、豪華套餐，還有推出全牛組合與極品和牛系列，盡情大啖各式肉肉美味，開幕至今，莎笠已到訪多次肉肉燒肉，整體表現依舊可圈可點，愛吃燒肉的你千萬不能錯過唷

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肉肉燒肉 朝馬店 在哪？

肉肉燒肉在台中已深耕多年，以新鮮食材份量價格合宜，搶攻台中人味蕾，肉肉燒肉共有兩間分店，這次來到鄰近秋紅谷的朝馬店，沈穩黑色系裝潢，搭上牛牛logo，相當顯眼，備有專屬停車塲，周邊機車停車格、路邊停車格都有，前往用餐停車不成問題

NikuNiku 肉肉燒肉 朝馬店

時間：11:30–14:30, 17:00–22:00（六日下午時段不休息）

電話：04 2258 0090

地址：台中市西屯區朝馬路70號



NikuNiku 肉肉燒肉 五權店

地址：台中市南屯區五權西路二段223號

電話：04-2472-1166

時間： 週一至週五11:30-14:30、17:00-22:00 週六至週日 11:00 -22:00 低消限制：無，

所有餐點皆需酌收10%服務費。

付款方式：現金、刷卡

FB｜訂位

肉肉燒肉 朝馬店 用餐環境

肉肉燒肉 朝馬店 用餐座位分成兩區塊，一側是需要脫鞋入內的和室雅座，另一側是可直接入座，帶著毛小孩前往的顧客，店內免費提供水煮肉肉餐給毛孩，落實一起用餐的寵物友善餐廳，用心又貼心

肉肉燒肉 朝馬店 菜單

這次和友人來攻頂級全牛套餐 2280元，包含主廚沙拉、雞湯（可續）、主食、附餐有泡菜、包肉生菜、青梅冰沙、飲料及甜點，肉品有 1855翼板牛小排、職人手切黑毛牛排、特製絕品燒肉、冷藏澳洲和牛舌、NIKU板腱牛、溫體去骨雞腿肉。若想吃得更澎湃高檔，可選擇肉品加購，有A5和牛、和牛牛舌根勝盛合

肉肉燒肉 朝馬店 餐點

頂級全牛套餐 2280元

雞湯（可續）

準備開嗑前，來碗主廚特製雞湯，醇厚香濃暖心暖胃

主廚沙拉

大啖肉肉美味之際也要適時補充纖維質，超大一盤的主廚沙拉，滋味新鮮爽脆，搭上吐司丁與小番茄，有凱薩醬、胡麻醬、紅酒醋三款沾醬可選擇

青梅冰沙

清新的青梅冰沙，梅子的酸香，冰沙質地細緻，很適合擔當開吃每款肉品前，去油解膩轉換味蕾小幫手

提供 橙醋醬、玫瑰鹽、燒肉醬可適時搭配燒肉品嚐

泡餐、包肉生菜

圓潤夠味的泡菜，不管單吃、或搭配肉品夾進包肉生菜中，滋味都好讚，包肉生菜吃完一樣可續

可樂、無糖綠茶

套餐飲料 是60元飲品任選，有糖、無糖的都有

主食 台梗九號

Ｑ彈的台梗九號，粒粒分明，搭配燒肉真的絕配

1855翼板牛小排

油花均勻的1855翼板牛小排，肉質柔軟鮮甜，不管單吃、或搭配生菜、泡菜一同品嚐都很美味

職人手切黑毛牛排、冷藏澳洲和牛舌

冷藏澳洲和牛舌 香脆彈牙，搭上特製蔥鹽醬，鹹香夠味超合拍

厚度十足職人手切黑毛牛排，會由服務人員代考

烤到表層上色約五分熟，會再將牛排剪開，表層再稍微烤製即可，切面粉色柔嫩的富含肉汁，真讓人垂涎三尺

選用Prime等級的職人手切黑毛牛排，外層香酥，內層柔軟細緻，馥郁的牛鮮味與油脂香氣，真的好好吃喔

NIKU板腱牛

油花分布較少帶筋的NIKU板腱牛，肉質富含嚼勁，約烤製5分~7分熟，也是很好入口

特製絕品燒肉

選用牛肋眼部位，將其片成薄片，以快速刷烤的方式，讓其呈現粉嫩，再將裹上生蛋黃的白米，包覆起來

猶如牛肋眼握壽司，入口滑嫩飽滿，尤其是蛋液與肉質交織的美味，真的有夠銷魂

溫體去骨雞腿肉

溫體去骨雞腿肉 共有招牌、香草及韓式三種選擇 ，這次點選招牌口味，肉質彈嫩多汁，調味恰到好處

飯後甜點有紫米紅豆粥與冰淇凌二選一，溫潤香甜的紅豆湯，口感很滑順，冰淇凌像個聖代杯，底部有玉米脆片、還灑上蹦米香及牛牛餅乾裝飾，來些美味甜點，劃下用餐完美句點，真的太讚

肉肉燒肉深耕台中多年，莎笠從開幕就到訪至今，每次用餐都是美好體驗，在食材選擇、不過度調味，餐點份量上都很合宜，更是寵物友善店家，能落實上毛孩落地，還供應免費肉肉餐食，這點覺得非常用心，加上備有停車場，用餐聚會都很好停車，喜愛燒肉的你以上分享給你們

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