一年四季都是吃鍋好時機，但是在涼涼的天，配上香濃湯頭的火鍋，更是人生一大享受！

來自彰化和美的超人氣火鍋『森饗鍋物』，台中分店座落於漢口路上

裝潢氣質典雅，店門外擺了許多植栽，店內也掛了許多綠色植物與燈飾

搭配帶點神秘感的仿石牆面，以巧妙的間接光線，營造出柔和沈靜的氛圍，彷彿置身在秘境之中!

讓人在動口享受美食之前，就先沐浴在美好的氛圍之中，走入有別於都市喧囂的靜謐小森林裡

真的跟店名十分呼應

森饗鍋物台中漢口館在三信公園旁；近捷運文華高中站，附近有汽車收費停車格、汽車收費停車場、機車停車格、公車站，搭乘大眾運輸、騎車、開車前往享用質感鍋物，都蠻方便的。

以自然元素為空間主設計概念的用餐空間，擺放著自帶高質感的大理石感餐桌、包覆身型、坐感舒適的餐椅，輔以大量的綠色植栽呈現悠閒、放鬆的氛圍。

座位以四至六人為主，桌與桌間隔也保持一定距離，不怕擠來擠去、久坐也很舒服。

有自助的醬料與飲料、咖啡、霜淇淋可以自行取用

還有一些特色小點，蠻特別的

點餐方式為1.選湯底 2.選主食 3.選副食

湯底有多達11種，一些比較有特色的湯例如胡椒豬肚雞湯及酸菜魚白湯是高人氣必選湯!

湯裡面還撈得到不少嫩口的鱸魚及厚實的豬肚喔!

特色炸豆皮!!!這麼大一塊好壯觀!!!

搭配川香酸菜魚白湯~~~酥酥脆脆的很夠味~~~

肉品這次點了濕式熟成雪紋牛、霜降牛翼板、無骨肩小排和A5和牛

油花都很漂亮，涮起來不會太乾，口感柔嫩又能吃得到迷人的肉香與甜度

不管搭配哪一種湯頭都讓湯的味道與肉的品質相得益彰，更顯加分

在京都壽喜燒的部分，有附一小塊牛油，先用牛油刷著鐵盤 淋上糖、最後再煎肉

香味四溢又滑嫩的頂級和牛就可以準備入口啦

熟食有芋泥球、炸豆皮、香酥鴨、炸煉乳饅頭等等，除了大口吃鍋之外

也多了不同口味的選擇

副食可以加價換成海鮮饗米粥~新鮮的花枝~牛肉跟一顆漂亮的蛋

煮出一碗清香又富含營養的粥~真的很滿足呢!

每日甜點會有不同，口感鬆軟綿密的紫米紅豆吃起來相當清爽不會膩口，用來當一餐的結尾剛剛好

當然甜點控如果還有肚子可以繼續吃霜淇淋吃到盡興喔~

森饗鍋物不管是環境裝潢、湯底、肉品都有相當的品質

天氣冷冷想要吃鍋暖暖胃森饗絕對是個好選擇唷~

【森饗鍋物】

森饗鍋物-台中漢口館

地址：台中市西屯區漢口路二段148-2號

電話：04-2316-6886

營業時間：11:30-23:00(下午不休息)

IG： instagram.com/senn.hankou

粉絲團：facebook.com/senn.tc01

森饗鍋物-彰化和美館

地址：彰化縣和美鎮愛華路325號

電話：04-756-6262

營業時間：週一至週五11:30-14:30，17:30-21:30

週六日11:00-22:00

IG：instagram.com/homei_sennshabu

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