阿翩泰式小吃店 台中泰式料理推薦｜想吃道地泰菜免出國，前往台中一廣三樓就有間泰北媽媽經營的道地家鄉味！販售餐點平價多元，泰式炒河粉(Pad Thai)、打拋豬、涼拌木瓜、船麵、冬蔭湯真的應有盡有，老闆娘阿翩阿姨非常親切，加上用餐環境整潔，料理用心，已榮登我今年拜訪最多次的泰式料理店家，這次不藏私，直接分享給熱愛泰菜的你們

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阿翩泰式小吃店 在哪裡？

身處台中鄉親一定都知道鄰近台中火車站的一廣，是移工假日們的好去處！

近年改名為東協廣場，在裡面商家整治和整體環境已有大幅提身，也有多間道地東南亞料理隱身其中，阿翩泰式小吃店就是間我吃過一次就愛上的道地泰味，就位處在東協廣場三樓，上手扶梯後往後走，認明293號就是了，但阿姨開店時間有點隨性，雖表定是11:30，建議想前往用餐的朋友，還是致電詢問一下較為保險

阿翩泰式小吃店 ร้านอาหารไทยเจ๊นงค์

地址：台中市中區綠川西街135號3F Room 293

電話：0958 329 496

時間：11:30–20:00

阿翩泰式小吃店 環境

用餐環境簡單乾淨，我和朋友真的太常來，吃到阿姨都認識我們，所以很多餐具醬料都自己來，但現場目測是沒有冷氣，若天氣較熱時，可能用餐環境舒適度會下降，大家可以斟酌一下

阿翩泰式小吃店 菜單

阿翩阿姨是泰北人，餐點風味和在台灣與曼谷吃到的泰式味道有些不同，提供菜色偏家常，像是船麵、泰式炒板條、炒飯、打拋豬飯等都130元，其他菜色230元-350元不等，來訪多次發現，有時和友人點了一堆，餐點金額湊不太起來，發現阿姨會隨著用餐人數調整餐點份量，價格也會便宜一些

阿翩泰式小吃店 菜色

每次到訪阿翩泰式小吃店都洋洋灑灑點了一堆，因為菜色很多元，幾乎每次都會嘗試新菜色，推薦幾道品嚐完很對我胃口

泰式炒板條 （海鮮）130元

肉類搭配能選擇海鮮/雞/豬，自製炒河粉醬與Ｑ彈河粉，撒上自炒花生碎，上桌時香氣噴發，記得開吃前擠上檸檬汁，和撒上乾辣椒粉，那番酸甜鹹辣交織，真的有夠迷人，搭配蝦子都已貼心去殼，Ｑ彈新鮮，若覺得辣度太高桌面都備有糖、醋、魚露，能平衡整體風味

生蝦泡魚露 230元

一般除了常見的涼拌木瓜、冬蔭湯，涼拌生蝦（魚露生蝦）也是在地特色菜色，新鮮彈牙的生蝦，運用大量的香料堆疊增添風味，佐以辛辣酸甜的涼拌醬汁，真的又辣又爽口，吃過一次就會愛上，也許有人擔心生食的食安問題，至少與友人吃過兩次腸胃都無大礙

涼拌長豆＋炒脆皮豬

泰式料理涼拌系列品項其實很多元，只要是放入缽內，加上醬汁攪拌都能算是

生長豆拍扁後仍保有脆度，脆皮豬搭上鹹香辣口醬汁，吃起來保留脆脆ＱＱ口感，但一點也不油膩，泰國在地吃法，會將涼拌菜色，淋上醬汁糯米飯一同品嚐，在阿翩阿姨這也能點得到，這道辣度有點超乎我們預期，整體非常開胃但辣度也十分高，大概吃到一半就有點陣亡

打拋豬

單點菜色都能另點白飯搭配，在這打拋豬當然使用正宗打拋葉，氣味表現比台式九層塔做法淡了些，但整體依然鹹香下飯，辣度也能調整

涼拌木瓜皮蛋

青木瓜絲爽口開胃，醬汁酸甜香辣都有細細入味其中，搭上風味濃郁的皮蛋，絲綢口感及獨特滋味平衡整體辣度，讓這道風味表現上更圓滑了些

冬蔭湯

我愛之泰國特色湯品『冬蔭功』，使用檸檬葉、香茅等多款辛香料，再添加鮮蝦、椰奶熬煮而成，呈現橘紅的湯頭風味濃郁，酸辣風味鮮明帶些微微椰奶香，蝦子一樣貼心去殼方便使用

想吃道地泰式料理，免飛泰國，在台中一廣就吃得到，推薦泰北媽媽經營的阿翩泰式小吃店 ，真的榮登今年我拜訪最多次的泰式店家，想喝泰奶在這也點得到，是沒有出現在菜單上的現煮隱藏版，以上分享給愛泰式的你們

以上文章提供給大家參考囉

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