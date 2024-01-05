此食記為花見團子造訪「呷意食品」 (造訪日期 : 2023/12)



「呷意食品」 冷凍生鮮，文山景美冷凍食材推薦

台北水產推薦、海鮮宅配推薦、海鮮網購推薦







呷意食品



地址 : 台北市文山區景福街230巷4號1樓

電話 : 0922681905

時間 : 13:00–22:00



喜歡吃海鮮海產的朋友快看過來，本次團子來到位於景美的「呷意食品」，店家嚴選食材主要販售高品質新鮮水產，有許多來自澎湖海上捕撈的新鮮漁產，款式種類眾多，並提供簡單輕食可供內用，除了到店購買也可選擇網路訂購會進行直接宅配到府。店家位於捷運景美站3號出口附近，步行約3分鐘，即可抵達。

店家有提供簡單輕食可供內用，有單人的吧台座位也有三張小圓桌，可供多人享用美食。

「呷意食品」販售的新鮮水產和外面有很大的不同，都是老闆親自飛往澎湖精挑細選，老闆有配合的澎湖漁船直接從海上捕撈直送的魚貨，每種都是極為珍貴且限定的季節魚貨，都不是養殖的，捕撈上岸後會進行急速冷凍，冷凍不是為了不新鮮而冷凍，而是為了讓新鮮的漁貨及生鮮食材，保持在最新鮮的狀態與營養，也能夠保存更久。除了新鮮的魚貨店家還有販售多種的冷凍食品，可供選擇。

「呷意食品」採用精緻化的小包裝，適合小家庭以及單身族，鮮魚的部分有特別經過去內藏、去鱗鰭、去鰓處理，商品都有進行真空包裝，讓魚貨保持在最新鮮衛生的狀態下。只要發揮自己的料理長才，蒸煮炒炸都可以，輕輕鬆鬆就能變出桌上一道道美味的佳餚，接下來就一一品嚐吧！

青嘴龍占

「青嘴龍占」日本稱之為「笛吹」，團子加入薑、醬油放入盤子進行清蒸，入口後「青嘴龍占」肉質綿軟滑口，富有彈性，是海鮮愛好者們不能錯過的頂級享受，值得細細品味。

澎湖野生赤筆魚

我一看到就好驚呼好美的「澎湖野生赤筆魚」為笛鯛科笛鯛屬的魚類，魚身呈現淡紅色，尾巴跟魚鰭呈現亮麗的金黃色澤，是很珍貴的季節限量魚貨。

團子選擇將魚身上畫刀，再到煎鍋上進行乾煎，只要再加點蔥薑進行簡單調味，即可完成。入口後魚肉鮮甜無比，肉質很細緻，如同在吃活魚一般的新鮮，不用特別調味，就能散發濃濃的天然海味，有青就能那麼大聲。

澎湖野生章魚

「澎湖野生章魚」採用捕撈而非養殖的野生章魚，章魚肉比一般的更加肥美厚實，店家還特別貼心切成小塊在進行真空包裝。

團子選擇將野生章魚加上杏鮑菇、青蔥進行快炒，入口野生章魚Q彈有嚼勁，咀嚼後瞬間感受大海鮮美滋味，且會越嚼越香，吃完依舊意猶未盡。