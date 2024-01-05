前陣子續約換了iPhone15！

退役的iPhone XR打算給我爸當老人機，就近找了一家換新電池，換完沒多久發現電量掉很快，又會過熱，更是偶爾會充電充不進去…

後來經朋友介紹來到大師修詢問，朋友iPhone就是給他們換電池的。

▼大師修是Apple原廠零件獨立維修中心。

在高雄有兩家店，我是到大師修-高雄大遠百門市，地點在大遠百停車場出入口處，手扶梯直下B1就可以看到。而且在百貨裡，順便逛街吃美食，不用空等換電池時間。

▼大師修也提供很多配件選購，可以順帶逛逛。

▼來到門市櫃台，立刻拿出iPhone XR，將問題講給店員聽。

▼左邊是iPhone15；右邊是iPhone XR，怎麼用怎麼充電都是顯示電池100%

▼在更換電池前，店員會先做全機檢查、手機電池健康度檢查，和原廠連線，線上檢測，確保手機狀況。

▼結果😂因為非Apple原廠電池，所以無法提供健康度數據。

▼加入大師修LINE好友，店員會把檢測表傳過來。

▼店員同時也很詳細介紹iPhone換電池選擇，讓我知道隨意更換不知名電池真的很危險…

1、Apple原廠電池：手機可以顯示原廠電池以及健康度。（大師修提供90天保固）

2、副廠電池：無法顯示健康度，並且有過熱的疑慮。（大師修提供90天保固）

＊＊有些不肖業者會把原來原廠電池的電池芯，換到副廠電池，使手機能顯示健康度＊＊

＊＊這些不肖業者會因為客人對於副廠電池無法顯示健康度而提供「可以顯示健康度副廠電池」的服務，其實是更換電池芯，這對使用者來說是很危險的事，會有過熱燃燒的風險＊＊

▼Apple原廠電池$2990（型號iPhone XR）

▼副廠電池$1290（型號iPhone XR）

▼下面是大師修店員給我看的影片

影片中該手機使用換電池芯的電池，在更換的時候產生過熱燃燒！！

讓我很慶幸我這台iPhone XR沒有火燒…不管自己用還是給家人用，要以安全為第一優先！！

原廠電池和副廠電池也只差了1000多元，我個人覺得沒必要省這筆錢，而去承擔過熱燃燒的風險，選原廠電池最平安！

▼使用專業器具維修，Apple原廠拆機設備。

▼打開手機…果然是不知名的副廠電池。好加在iPhone XR沒有燒起來…

▼新的Apple原廠電池。

▼換完新電池，可還不行直接交給我們！店員要再做一次全機測試，確認各項數據都沒問題，使用一切正常，iPhone才會交到我們手上（這次終於看到電池狀況綠勾勾了！）

▼回到iPhone XR本身，電池有顯示Apple原廠零件，點進去可以看到電池健康度（副廠電池不能看）

▼電池最大容量100%，手機復活啦！！！

▼保固卡。

換完電池後，充電充得很順，我爸也不會動不動跑來說手機好燙、會不會爆炸！經過這次換電池經驗，建議要換電池的話，換原廠電池更有保障，雖然原廠比副廠電池貴了一點，但也是買一份安心、也更耐用！

大師修-高雄大遠百門市

聯絡電話 : 02-23222888轉2741/2746

門市地址 : 高雄市苓雅區三多四路21號 B1F 10櫃

營業時間 : 週一～週日11:00~22:00

大師修官網：https://shifucare.com/

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