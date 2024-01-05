「老牌脆皮臭豆腐」就位於中原夜市商圈、中原國小斜對面，主打脆皮臭豆腐，金黃酥脆、外酥內嫩的口感淋上蒜香醬汁超合拍，搭配自行醃漬的水果泡菜更是清爽解膩，臭豆腐控一定要試試；另外也有提供小腸豬血湯、麻辣鴨血臭豆腐，不管是清爽系、麻辣系都能一次滿足，很適合當作下午茶、晚餐或宵夜享用，不用花大錢就能吃得很過癮!

【相關資訊】

老牌脆皮臭豆腐

地址:桃園市中壢區中北路85-4號

電話:0970-778682

營業時間:週一至週五15:30~凌晨0:30，週六週日15:00~凌晨0:30

▼「老牌脆皮臭豆腐」就位於桃園市中壢區中北路上、中原國小斜對面，開車的朋友可以直接停在中原國小地下停車場，走過來也很近。

▼「老牌脆皮臭豆腐」的店面很簡單，座位數也不算多，目測大概只有6個座位左右，有提供內用、外帶，想要直接坐著享用也沒問題。

▼菜單，這裡只有提供臭豆腐、麻辣鴨血臭豆腐、小腸豬血湯三種品項，如果想額外加泡菜的話一份是30元，點好餐稍等片刻就可以憑號碼牌取餐囉!畢竟是酥炸臭豆腐的關係，內用還是比較酥脆好吃，外帶的話則會比較酥軟，喜歡酥脆口感的朋友可以回去用氣炸鍋再加熱一下也不錯。

▼這裡的臭豆腐都是現點現炸，先以低溫油炸、再用高溫搶酥，所以得耐心等待幾分鐘唷!

▼座位區不大，只有簡單擺放幾張桌椅，不過以小吃攤來說算是很方便了!

▼臭豆腐、麻辣鴨血臭豆腐、小腸豬血湯通通上來一份試試，兩個人分食挺剛好。

▼臭豆腐，上桌前中間會先挖一個洞，淋上特調香蒜醬汁，再搭配店家自行醃漬的水果泡菜，光看就很迷人!素食的朋友也可以事先告知，就會提供不加蒜頭的醬汁囉!

▼臭豆腐一份都有5大塊，炸至金黃酥脆卻不會很油膩，搭配蒜味醬料及水果泡菜就是最台味的吃法啦!

▼敢吃辣的朋友一定要試試店家提供的辣椒醬，使用朝天椒炒製而成，香氣十足又帶有辣勁，辣度還不低，嗜辣的朋友一定可以吃得很過癮!

▼建議臭豆腐要趁熱吃才好吃，吃起來外酥內嫩，一口咬下還會大噴汁，大家可要特別留意(笑)。

▼水果泡菜，帶點果香酸甜與爽脆口感，清爽開胃又解膩。

▼我們最愛將泡菜夾入臭豆腐中一起享用，風味更有層次。

▼一口咬下，既能吃到臭豆腐的酥脆，也能品嘗到柔嫩多汁的口感，搭配蒜香醬料更是提味好吃，水果泡菜適時發揮爽口解膩的效果，搭配起來很合拍。

▼臭豆腐搭配辣椒醬也是一絕，雖然辣度偏中辣，但吃起來香氣更升級，有興趣的朋友也可以嘗試看看!

▼麻辣鴨血臭豆腐、小腸豬血湯也很受歡迎，喜愛麻辣口感或是清爽口感的朋友都有不錯的選擇。

▼麻辣鴨血臭豆腐，喜愛麻辣口味的朋友絕不能錯過這一味。

▼鴨血給得超大一塊，份量十足，一口咬下柔嫩帶點小噴汁的快感，不僅毫無腥味，吸附麻辣湯頭後更是爽辣涮嘴!

▼臭豆腐軟嫩又飽滿，一口咬下還有不少湯汁竄出，香麻帶有辣勁的尾韻，尤其最近這種涼涼的天氣吃起來很過癮~~整個身子都暖了起來啦!

▼臭豆腐的孔洞裡都是滿滿的麻辣湯汁，雖然辣度偏中辣，大口也是一邊爆汗一邊享用，但柔嫩爆汁的口感很迷人!

▼小腸豬血湯，裡頭有豬血、小腸、酸菜、韭菜等配料，小腸軟Q好嚼，湯頭鹹香甘醇又帶點酸爽的滋味，算是很爽口!

▼整碗料多實在，豬血柔嫩無腥味，飽滿又富含湯汁，整體吃起來很順口!

「老牌脆皮臭豆腐」雖然只有簡單販售臭豆腐、小腸豬血湯、麻辣鴨血臭豆腐，但每一樣都有一定水準，通通來一份也不會傷荷包，算是很台味的小吃，有興趣的朋友千萬不要錯過囉!

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老牌脆皮臭豆腐

地址:桃園市中壢區中北路85-4號

電話:0970-778682

營業時間:週一至週五15:30~凌晨0:30，週六週日15:00~凌晨0:30

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