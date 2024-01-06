小巷弄總是充滿驚喜！這間只有內行人才會發現，就藏在老街小巷弄，開幕幾個月已經很多人發現，玻璃屋與隔壁百年老宅建築呈現出新舊融合，在老街裡很醒目，賣的是泰式料理，160元就能吃到打拋豬飯～

沐 Move forward 在哪？

沐moveforward在台南安平老街裡！建議直接導航地址比較快，旁邊是安平樹王公旁，看到這棟玻璃屋、百年老宅就是，周邊有多間停車場，吃飽可以繼續逛安平老街～

104巷旁有一面地圖牆！三級古蹟海山館、胭脂巷、百年玉蘭花都要往這走～

玻璃屋．百年古宅

沒想到小巷子竟然有間那麼可愛的店！轉角玻璃屋還有小木階梯，旁邊百年古宅很像縮小版三合院，兩間建築新舊融合毫不突兀，經過真的會忍不住停下腳步～

不用走到裡面翻菜單！也不用上網Google爬文菜單，門口就有菜單能參考～

剛好看到外面黑板有新活動！單次消費滿500元即可扭蛋一次！小朋友看到扭蛋會瘋狂～

旁邊古厝小窗戶是店家廚房！聽說香料也是自己種！

空間明亮 玻璃屋

沐Moveforward採光好明亮！用餐空間很舒服！內用可容納約10位客人，很想拍整個一樓空間，可惜旁邊坐滿客人，我選了窗邊這一角位置很可愛，大片落地玻璃把光線引進室內，都不用打燈自然光拍就好看～

沐 Move forward 菜單

內用消費不收服務費，店內以泰式料理為主，主餐有綠咖哩、紅咖哩、嘎拋配飯、炒泡麵與湯麵，還能單點炸物、飲品，點飲料或餐點加購蛋糕可以抵20元！

店內很多小擺飾感覺很溫馨！立牌上甜點看起來也不錯，吃完飯就是要來份甜食END才滿足～

自助區提供餐具與調味料自取！餐具挺有質感一看就知道有選過！

泰式涼拌海鮮河粉

泰式涼拌海鮮河粉一上桌讓人食指大動！以泰式河粉做為基底，拌入海鮮配色看起來好讚！鮮蝦、魷魚給的挺大方，真的會邊拍邊流口水～

Q彈香軟河粉拌入特調泰式海鮮醬，每一口都酸辣開胃很涮嘴！辣度約一顆星，不吃辣的朋友也能吃～

Q軟魷魚花好可愛又療癒！這不只是裝潢擺飾注重小細節，連餐點也很用心，老闆還會把每隻蝦子的蝦線都挑掉，蝦肉很飽滿，一口河粉、一口鮮蝦酸辣夠味～

綠咖哩

這的綠咖哩醬、飯是分開裝，這飯怎麼捨得吃！飯是裝成一隻趴坐貓咪形狀，拍了幾張照片後，又忍不住幫它加上眼睛，我們整個就是邊吃飯邊玩～

半熟荷包蛋劃開！濃稠蛋黃膏讓人忍不住吸起來！

綠咖哩醬直接給小碗！不用擔心綠咖哩醬不夠吃，綠咖哩加上青辣椒、辛香料炒香，慢火熬煮成醬，最後加點椰奶調和，降低辛辣感讓味覺更溫和，還有一整片的檸檬葉，一看就知道真材實料～

綠咖哩有雞肉、豬肉與牛肉可以選！綠咖哩醬緊緊包著軟嫩雞肉，這真的好下飯，飯吃不夠還能單點～

泰國茉莉香米粒粒分明！保有水份不會太乾，單吃有一股特別香氣，淋上綠咖哩醬一下就吃光光。

蝶豆花奶茶．泰式奶茶

泰式奶茶大家都喝過！蝶豆花奶茶還真的是第一次看到！有點淡白紫色很特別，喝起來沒什麼奶味，只感覺淡淡蝶豆花特有味道，泰式奶茶就比較夠味，茶味濃郁沒有多餘甜膩感～

◎內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理～

原味起司．伯爵起司

餐後要來份甜點更圓滿！起司蛋糕稍微放室溫一下在吃，蛋糕乳酪香濃郁，含進嘴裡有點略微酸，伯爵起司蛋糕香氣更升級，伯爵茶香縈繞在齒間，口感輕盈又順口～

吃飽繼續前往2樓用餐區拍照！

二樓用餐景觀台

天氣好坐戶外用餐也不錯，地板鋪上馬賽克花磚！金色、木頭鞦韆椅子挺加分，旁邊安平樹王很高大壯觀！仔細聽都是樹葉的飄逸風聲，真的很舒服～

＊沒想到傳統老街小巷也有玻璃屋！旁邊還是一間百年古厝，泰式簡餐料理160元起，吃飽還能走到二樓拍拍照～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。

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