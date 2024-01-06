這間鼎富發豬油拌飯是潔西麻在YouTube看到有人在介紹

所以來到台南時便安排一餐來這裡吃看看

還好店家有提供機車停車場

否則這樣的小巷弄連停機車都是一個大問題

機車騎到了店門口就有人指引來機車停車的地方

距離店家很近不用3分鐘

空間不大

但至少可以停15輛到20輛的機車

前提是大家要有秩序的停放

停好機車走過來排隊用餐

看到豬油拌飯會以為是老店

潔西麻上網搜尋了一下

是老闆承傳媽媽的手藝在2018年的時候開的店

吃的是老味道

但店不是老店

紅燈籠店名高掛著

機車一轉進小巷就能看見

即便店開在巷弄裡

現在的社群資訊發達

還是有很多的觀光客來朝聖

那天很慶幸潔西麻有早來一步

沒有遇到排隊很久的狀況

大概等一下下第二輪就輪到了

畢竟這裡不是久坐聊天的地方

大家吃完飯就離開了

其實不會等很久

排隊時拍的座位

心裡一直祈禱不要被安排到直曬太陽的這個二人座

台灣人排隊等用餐的秩序還蠻好的

反正就是各自滑滑手機等待就對了

店門口有提醒來用餐的客人

千萬不要將車子停在左鄰右舍門口

也不要大聲喧嘩或是亂丟垃設

盡量維持住小巷裡住家的寧靜

這應該也是每個巷弄小吃或餐廳要配合的事項

發揮公德心是大家應盡的責任

還好潔西麻被安排到室內座位來用餐

先拿菜單畫單

第一次來的人就建議直接點套餐比較快

因為招牌餐點都用套餐來包括了

除了是只想嚐一碗豬油拌飯就離開的人

那是另當別論

不然點套餐是最方便的選擇

畫完單來櫃枱結帳

才回座位等餐點

結完帳會有等餐號碼

輪到號碼時自己去取餐

餐具也是自己去拿

店內用餐空間不大

桌子都是這種小學生上課的復古桌椅

結帳跟出餐櫃枱前有吧枱座位

算一算還是能一次容納幾十個人來用餐

二套餐點放在餐盤自己去出餐櫃枱拿

紅茶不在套餐裡面

是另外點的

一杯18元

這盤炸蝦捲65元

也是另外點的小菜

還蠻好吃的

外皮炸得很酥脆

裡面的蝦仁餡料還不錯

這份是不加蛋的豬油拌飯+豬肉烤串+魚丸湯110元

這份是加半熟蛋+豬油拌飯+豬肉烤串+魚丸湯125元

豬油拌飯的飯粒粒分明

要吃飯前先攪拌均勻再吃

潔西麻點的半熟蛋將蛋黃戳破攪拌進飯裡面有更好吃一些

套餐裡的湯品有貢丸跟魚丸可選擇

因為潔西麻跟姪女都不愛吃貢丸

所以點的都是魚丸湯

二份豬肉烤串放在同一個盤子裡了

潔西麻個人覺得豬肉烤串很好吃

有點日式烤串的味道

單吃或配飯都可以

整體而言

是蠻好吃的懷念古早味的味道

不過沒有很驚艷到一定要來排隊吃

可以提早來吃或是延後來吃

離開用餐尖峰時間就會覺得感受更好

另外在餐點價格部分

以現在的物價來講是合理範圍

畢竟店家要維持員工開銷及其它瑣碎的很多費用

單點一碗純豬油拌飯35元算是很正常的價位

有到台南遊玩可以去品嚐看看

簡單的食記分享給大家

店家資訊：

鼎富發粉絲頁

電話：（06）222–2327

地址：台南市中西區大德街38號

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