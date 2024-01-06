為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 潔西麻的美食日記─【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

潔西麻的美食日記─【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

2024-01-06 07:10:55 潔西貝比的生活小事 人氣：97
share
窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：456篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鼎富發豬油拌飯
phone06-2222327
place台南市中西區大德街38號
作者本次評價：
3.40
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

這間鼎富發豬油拌飯是潔西麻在YouTube看到有人在介紹

所以來到台南時便安排一餐來這裡吃看看

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

還好店家有提供機車停車場

否則這樣的小巷弄連停機車都是一個大問題

機車騎到了店門口就有人指引來機車停車的地方   

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

距離店家很近不用3分鐘

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

空間不大

但至少可以停15輛到20輛的機車

前提是大家要有秩序的停放

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

停好機車走過來排隊用餐

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

看到豬油拌飯會以為是老店

潔西麻上網搜尋了一下

是老闆承傳媽媽的手藝在2018年的時候開的店

吃的是老味道

但店不是老店

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

紅燈籠店名高掛著

機車一轉進小巷就能看見

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

即便店開在巷弄裡

現在的社群資訊發達

還是有很多的觀光客來朝聖

那天很慶幸潔西麻有早來一步

沒有遇到排隊很久的狀況

大概等一下下第二輪就輪到了

畢竟這裡不是久坐聊天的地方

大家吃完飯就離開了

其實不會等很久

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

排隊時拍的座位

心裡一直祈禱不要被安排到直曬太陽的這個二人座

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

台灣人排隊等用餐的秩序還蠻好的

反正就是各自滑滑手機等待就對了

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

店門口有提醒來用餐的客人

千萬不要將車子停在左鄰右舍門口

也不要大聲喧嘩或是亂丟垃設

盡量維持住小巷裡住家的寧靜

這應該也是每個巷弄小吃或餐廳要配合的事項

發揮公德心是大家應盡的責任

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

還好潔西麻被安排到室內座位來用餐

先拿菜單畫單

第一次來的人就建議直接點套餐比較快

因為招牌餐點都用套餐來包括了

除了是只想嚐一碗豬油拌飯就離開的人

那是另當別論

不然點套餐是最方便的選擇

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

畫完單來櫃枱結帳

才回座位等餐點

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

結完帳會有等餐號碼

輪到號碼時自己去取餐

餐具也是自己去拿

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

店內用餐空間不大

桌子都是這種小學生上課的復古桌椅

結帳跟出餐櫃枱前有吧枱座位

算一算還是能一次容納幾十個人來用餐

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

二套餐點放在餐盤自己去出餐櫃枱拿

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

紅茶不在套餐裡面

是另外點的

一杯18元

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

這盤炸蝦捲65元

也是另外點的小菜

還蠻好吃的

外皮炸得很酥脆

裡面的蝦仁餡料還不錯

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

這份是不加蛋的豬油拌飯+豬肉烤串+魚丸湯110元

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

這份是加半熟蛋+豬油拌飯+豬肉烤串+魚丸湯125元

豬油拌飯的飯粒粒分明

要吃飯前先攪拌均勻再吃

潔西麻點的半熟蛋將蛋黃戳破攪拌進飯裡面有更好吃一些

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

套餐裡的湯品有貢丸跟魚丸可選擇

因為潔西麻跟姪女都不愛吃貢丸

所以點的都是魚丸湯

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

二份豬肉烤串放在同一個盤子裡了

潔西麻個人覺得豬肉烤串很好吃

有點日式烤串的味道

單吃或配飯都可以 

【台南/中西區】鼎富發豬油拌飯

整體而言

是蠻好吃的懷念古早味的味道

不過沒有很驚艷到一定要來排隊吃

可以提早來吃或是延後來吃

離開用餐尖峰時間就會覺得感受更好

另外在餐點價格部分

以現在的物價來講是合理範圍

畢竟店家要維持員工開銷及其它瑣碎的很多費用

單點一碗純豬油拌飯35元算是很正常的價位

有到台南遊玩可以去品嚐看看

簡單的食記分享給大家

 

店家資訊：

鼎富發粉絲頁 

電話：（06）222–2327

地址：台南市中西區大德街38號

 

延伸閱讀:

潔西麻的美食日記─【台南/中西區】Pâtisserie Rivière河床甜點 

潔西麻的美食日記─【台南/南區】施家小卷米粉 

潔西麻的美食日記─【台南/北區】阿憨鹹粥 

【台南/中西區】蝸牛巷-->Pâtisserie Le Paradis 巴哈迪印象甜品工房 

潔西麻的美食日記─【台南/安平區】台南安平名產-->舊李合興蜜餞 

潔西麻的美食日記─【台南/東區】2020年台糖長榮酒店『吃遍天下』西餐廳享用晚餐 

潔西麻的美食日記─【台南/南區/北區】松村燻之味。煙燻滷味專賣(大同店/鴨母寮市場總店) 

潔西麻的美食日記─【台南/玉井】到芒果的故鄉買芒果與吃芒果冰-->玉井區青果集貨場-->有間冰舖 

潔西麻的美食日記─【台南/麻豆區】碗粿蘭(阿蘭碗粿) 

潔西麻的美食日記─【台南/鹽水】1946年到2016年，傳承七十年的古早味-->阿桐意麵 

【台南/北門】台灣36秘境之一-->井仔腳瓦盤鹽田(免門票景點) 

【嘉義/朴子住宿資訊】山海大飯店  

【嘉義/西區住宿資訊】SUNSEED International Villa 夏禾國際行館  

【台南/玉井–彰化/芳苑】台南玉井青果市場-->彰化王功漁港看夕陽 

【台南/全區】台南街頭隨手拍>台南美術館二館-->司法博物館-->安平運河-->台南移民署-->漁光島沙灘  

潔西麻的美食日記─【台南/東區】2020年台糖長榮酒店『吃遍天下』西餐廳享用早餐Buffet吃到飽  

【台南/南區】藍晒圖文創園區（Blueprint Cultural & Creative Park）  

【台南/東區/北區】台南文化中心-->搭3號公車前往阿里巴巴租車行(台南總店)租機車  

【台南/東區住宿資訊】台糖長榮酒店EVERGREEN PLAZA HOTEL (TAINAN)  

【嘉義/西區住宿資訊】HOTEL HI (新民店) 

【嘉義/布袋】高跟鞋教堂  

【嘉義/東石】2018/08嘉義二天一夜小旅行1-->東石漁人碼頭    

【嘉義/朴子】2018/08嘉義二天一夜小旅行2-->樺舍商旅(嘉義館/已歇業/純粹旅遊紀錄)    

【嘉義市/東區】2018/08嘉義二天一夜小旅行3-->北門車站-->北門森鐵故事館-->檜意森活村     

潔西麻的美食日記─【嘉義市/東區】2018/08嘉義二天一夜小旅行4-->文化路夜市的在地60年傳統小吃-->林聰明沙鍋魚頭(中正總店)     

【嘉義/朴子】2018/08嘉義二天一夜小旅行5-->樺舍商旅早餐後check out(嘉義館/已歇業/純粹旅遊紀錄)  

【嘉義/水上】2018/08嘉義二天一夜小旅行6-->蘭潭水庫風景區-->北回歸線標誌公園   

【嘉義/新港】2018/08嘉義二天一夜小旅行7-->板陶窯(體驗陶板彩繪工藝)(上)   

 【嘉義/新港】2018/08嘉義二天一夜小旅行8-->板陶窯(下)   

【嘉義/民雄】華王飯店波麗露餐廳享用早餐-->熊大庄森林主題休閒園區

 

 

 

創作者介紹
創作者 廖潔西 的頭像
廖潔西

Juicybaby潔西貝比的生活小事




#台南小吃
morechevron_right
文章關鍵字
台南小吃 台南美食 鼎富發豬油拌飯 台南巷弄美食小吃 more
檢舉
share
chevron_left

潔西麻的美食日記─【台南/中西區】Pâtisserie

潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】STARBUCKS星巴

chevron_right
延伸閱讀
潔西麻的美食日記─【台南/中西區】Pâtisserie Rivière河床甜點
 潔西貝比的生活小事
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up