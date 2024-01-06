最近老婆無意間看到，有人推薦這有家「 MY幾圈」甜甜圈，非油炸現烤有六種口味，外觀圓胖可愛，口感像可頌般，進而引起了她的興趣。加上它位在，我們有一陣子沒造訪的晴光市場商圈，於是就決定週六來晴光吃個午餐，再買這家甜甜圈當飯後甜點～
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▲店外觀
位在晴光公園旁的「 MY幾圈」，
是我們以前沒見過的店家，
別看它小小一間店，
沒想到網路評論有1千多則，
平均評價高達4.9顆星。
▲價目表
甜甜圈每個40元，
共有6種口味，
口味選擇分別是：紅豆杉甜圈、好運花生圈、甜心可可圈、原木杉甜圈、九品芝麻圈、青苔椒鹽圈，
且〝全館商品買四送一〞。
除了甜甜圈，
還販售：曲奇餅乾繽紛組合。
▲出爐
甜甜圈表面一層層如木紋般，
並散發金黃光澤，
且很酥脆的模樣，
看起來頗不賴~
▲買四送一並用紙盒裝
有部分口味的甜甜圈，
是表面擠上醬料，
甜甜圈放入紙盒時，
店家會用烘焙吸油紙隔開。
▲紅豆杉甜甜圈
外觀圓胖可愛，
加上木紋般的模樣，
顯得特別且誘人～
▲紅豆杉甜甜圈，特寫
甜甜圈外皮十分香酥，
咬起來，
有如極酥脆的丹麥可頌皮；
內餡則軟香，
加上麵包體捲入著名的萬丹紅豆，
真是不錯吃且不貴的下午茶甜點。
▲九品芝麻甜甜圈
外酥脆內軟香的甜甜圈，
表面再淋上，
使用台灣西港黑芝麻所製成的芝麻醬，
一口咬下，
口腔中充滿很濃郁的黑芝麻香氣與口感！
風味特別，
喜歡黑芝麻的朋友，
應該會很愛～
▲青苔椒鹽圈
烤好的木紋甜甜圈上，
刷上一層，
使用嘉義東石港在地食材，
由主廚所秘製的黑醬料(素)，
最後再撒上些青苔。
酥香脆又可口的甜甜圈，
淋上黑醬料與撒上青苔，
口感甜鹹甜鹹的，
整體風味相當獨特，
感覺很跳tone，
又很搭～
▲留影
和傳統油炸甜甜圈相較，
這烤盤現烤的木紋甜甜圈，
其口感與質感是完全不同領域。
外觀吸睛，
還有六種不同口味，
口感如可頌般多層次，
但表皮更酥脆，
也不會過於油甜膩，
價位很平價，
很適合當下午茶的甜點，
或像我老婆明明才吃飽。
但甜點胃卻饞時，
咀嚼上一個就得到滿足，
重點是還不傷荷包～
【營業時間】12：00～20：00
【地 址】台北市中山區雙城街10巷11號（晴光公園旁）
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