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台北市大安區台北市大安區【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店，CP值爆表

2024-01-06 17:40:47 李大人吃遊記 人氣：98
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窩客好文

李大人吃遊記

發表篇數：78篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：今日壽司店
phone02-2736-9561
place台北市大安區臨江街106-2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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來到臨江街夜市，最不能錯過的就是這家老字號CP值超高的日式料理「今日壽司店」，除了價格誘人之外，新鮮的食材更是要給個讚！想要大啖生魚片可千萬別錯過，搭乘捷運紅線信義安和站走路約5分鐘就可抵達。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

台北大安美食 今日壽司店 店家資訊

今日壽司店
地址：106台北市大安區臨江街106之2號
電話：02-27369561
營業時間： 週二至週日17:00–23:00，週一公休

台北大安美食 今日壽司店 外觀與內部環境

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

藏身在臨江街夜市裡，雖然攤位不大，但營業已經超過30年，可見他的魅力無窮。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

壽司、沙拉、生魚片，都是今日壽司店的招牌美食。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

還有熱呼呼的關東煮，整個胃口大開。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

只是店裡的座位實在不多，人潮多時排隊就難免，只是吃日料通常不會花太多時間，翻桌率很高，稍等一下就會有位子。

台北大安美食 今日壽司店 最新菜單

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

點菜單有兩種，白色的是壽司生魚片類。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

粉紅色的單子則是關東煮專用。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

價格部分，可以參考桌旁貼的菜單，讓人忍不住就會狂點。

台北大安美食 今日壽司店 美食上桌

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

綜合壽司，一次滿足四種口味，而且都好好吃。尤其豆皮壽司濕潤的外皮，微甜的滋味真是讓人難忘。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

清爽的蘆筍手捲，幫忙補充一些青菜。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

綜合生魚片，肉片都很厚實，咬下去入口即化的感覺，就說明了有多「青」！

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

最不敢相信的是味噌湯，一碗20元，竟然還有魚肉。只是裡面會有魚刺，吃的時候要注意一些。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

再來一份關東煮，煮的透徹軟爛，沾上獨家醬料，吃得飽足卻沒有油膩感，實在是太開心了。

整體來說，「今日壽司店」價格實在很親民，餐點份量多，食材也超新鮮，難怪可以一直獲得饕客的心。

我最推薦綜合生魚片七片150元，等於一片才20多元就能品嘗到如此美味，滑嫩的魚片沾上哇沙米，實在是太過癮了。

【台北大安美食】今日壽司店，臨江街夜市裡超過30年的日料老店

台北大安美食 今日壽司店 交通地圖

今日壽司店
地址：106台北市大安區臨江街106之2號
電話：02-27369561
營業時間： 週二至週日17:00–23:00，週一公休


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#日式料理
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文章關鍵字
日式料理 大安美食 臨江街夜市 捷運美食
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