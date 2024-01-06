來到臨江街夜市，最不能錯過的就是這家老字號CP值超高的日式料理「今日壽司店」，除了價格誘人之外，新鮮的食材更是要給個讚！想要大啖生魚片可千萬別錯過，搭乘捷運紅線信義安和站走路約5分鐘就可抵達。

台北大安美食 今日壽司店 店家資訊

今日壽司店

地址：106台北市大安區臨江街106之2號

電話：02-27369561

營業時間： 週二至週日17:00–23:00，週一公休

台北大安美食 今日壽司店 外觀與內部環境

藏身在臨江街夜市裡，雖然攤位不大，但營業已經超過30年，可見他的魅力無窮。

壽司、沙拉、生魚片，都是今日壽司店的招牌美食。

還有熱呼呼的關東煮，整個胃口大開。

只是店裡的座位實在不多，人潮多時排隊就難免，只是吃日料通常不會花太多時間，翻桌率很高，稍等一下就會有位子。

台北大安美食 今日壽司店 最新菜單

點菜單有兩種，白色的是壽司生魚片類。

粉紅色的單子則是關東煮專用。

價格部分，可以參考桌旁貼的菜單，讓人忍不住就會狂點。

台北大安美食 今日壽司店 美食上桌

綜合壽司，一次滿足四種口味，而且都好好吃。尤其豆皮壽司濕潤的外皮，微甜的滋味真是讓人難忘。

清爽的蘆筍手捲，幫忙補充一些青菜。

綜合生魚片，肉片都很厚實，咬下去入口即化的感覺，就說明了有多「青」！

最不敢相信的是味噌湯，一碗20元，竟然還有魚肉。只是裡面會有魚刺，吃的時候要注意一些。

再來一份關東煮，煮的透徹軟爛，沾上獨家醬料，吃得飽足卻沒有油膩感，實在是太開心了。

整體來說，「今日壽司店」價格實在很親民，餐點份量多，食材也超新鮮，難怪可以一直獲得饕客的心。

我最推薦綜合生魚片七片150元，等於一片才20多元就能品嘗到如此美味，滑嫩的魚片沾上哇沙米，實在是太過癮了。

台北大安美食 今日壽司店 交通地圖

今日壽司店

地址：106台北市大安區臨江街106之2號

電話：02-27369561

營業時間： 週二至週日17:00–23:00，週一公休